Vox sigue de perfil ante el chat de 'La XIX' y acusa al Gobierno de "controlar" conversaciones "privadas"

Publicada el 04/12/2020 a las 16:13 Actualizada el 04/12/2020 a las 17:23

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tachado este viernes de "peligroso" que el Gobierno central "controle" chats privados como el de 'la XIX', formado por militares retirados que temían una "dictadura comunista" y que Sánchez e Iglesias amañaran las elecciones, y que incluso enviaron una carta al rey, como desvela la investigación realizada por infoLibre.

"Es terrible que en España hablemos de un chat privado que recuerda al comunismo, que meten espías para luego denunciar. No puedo hablar de un chat que no conozco y es privado. Hay ciertas afirmaciones que son terribles, pero me da igual que sean militares o electricistas. Es peligroso ver a un ministro hablando de un chat privado y que pueda controlar chat privados", ha lanzado Monasterio en declaraciones a los medios al término del acto de la Constitución en la Real Casa de Correos.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado que le entristecen las afirmaciones que se hacen en dicho chat con referencias a "fusilar a millones de españoles".

"Esas palabras no me sorprenden de una minoría ruidosa, lo que me preocupa es que quienes profesan estas ideas sostienen como gobiernos al de Díaz Ayuso. Vox tiene un discurso que coincide con estas minorías ruidosas", ha concluido.