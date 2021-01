Simón insiste en que la tercera ola se encuentra en un punto de "inflexión" pese a marcar máximos de incidencia

Publicada el 21/01/2021 a las 20:20 Actualizada el 21/01/2021 a las 20:56

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este jueves en el Ministerio de Sanidad que España habría superado el pico de la tercera ola el pasado fin de semana y se encontraría en un periodo de “inflexión”, pese a que los datos que arroja el Ministerio vuelven a marcar un record en incidencia.

“El incremento diario en la incidencia acumulada se está ralentizando, si observamos la evolución de los casos diarios. Los datos del lunes pasados aparentemente no superan a los datos del lunes de la semana anterior. Da la sensación y los datos indicarían que estamos empezando a descender, y ese pico se debería observar el fin de semana pasado”, ha razonado el director del CCAES. “La incidencia sigue creciendo, aunque los incrementos son cada vez más pequeños, lo que indica que estamos en ese periodo de inflexión, que podría marcar un punto claro de cambio en la tendencia”.

El departamento que dirige Salvador Illa ha registrado este jueves 44.357 nuevos casos de covid-19, 18.504 en las últimas 24 horas, mientras que la incidencia ha experimentado un fuerte repunte y alcanza el record de 795 casos por cien mil habitantes, frente a los 736 del miércoles. La presión hospitalaria también experimenta un ascenso, con un 21% de ocupación en cama convencional que se eleva hasta el 36% en UCI.

“Son cifras que no parecen mucho, pero estamos hablando de uno de cada tres hospitalizados en UCI lo están por coronavirus, y en algunas comunidades autónomas llegamos a uno de cada dos. Estamos en cifras muy altas, con lo cual debemos aplicar las medidas de prevención y control de la transmisión para que la reducción del incremento se produzca lo antes posible”, ha incidido el epidemiólogo.

En cuanto a los fallecidos, Sanidad ha registrado 404 nuevos muertos, lo que aumenta el total de defunciones desde el inicio de la pandemia en 55.041. Sin embargo, el director del CCAES ha informado de que la mortalidad se situaría actualmente en el 0,94%, una de “las más bajas que hemos observado”.

Junto a Simón ha intervenido Alfredo González, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación, que ha dado cuenta del proceso de vacunación en España. Se han administrado un total de 1.103.301 vacunas, lo que supone un 82% del total de dosis distribuidas por Pfizer. “Un incremento de más de 77.000 personas vacuandas con respecto de los datos ofrecidos ayer”, ha matizado González. Además, 49.056 personas habrían recibido las dos dosis de la vacuna.

“El proceso de vacunación en España transcurre a buen ritmo”, ha asegurado el secretario, pese a los problemas iniciales en la campaña , y tras la decisión de la Comunidad de Madrid de cancelar la vacunación de los sanitarios por la falta de dosis. Sin embargo, el propio secretario ha indicado que a Madrid aún le quedarían 30.000 dosis por administrar de las 172.000 que fueron entregadas, “calculado por la extracción de cinco dosis de un vial, lo que podría hacer que esta cifra se incremente”. González ha indicado que “entiende” que la comunidad ha decido priorizar la vacunación en residencias, “de manera coherente con el grupo 1 de la primera etapa de la estrategia de vacunación”.

González ha vuelto a insistir que el cuello de botella que está teniendo lugar obedece a la falta de dosis recibidas, que “son las que son”, aunque ha asegurado que el ritmo de vacunación es el adecuado para alcanzar el 70% de vacunación nacional a principios del verano, pese a los retrasos de Pfizer.

En este aspecto, el secretario ha asegurado que “algunas comunidades autónomas comienzan a ver los efectos en las residencias de mayores, con un descenso del número de contagios y residentes que muestran inmunidad”. Sin embargo, preguntado por la fuente de estos datos, Simón ha matizado que los datos son “preliminares” y que es pronto de hablar de efectos, solo de “indicios”. “La evolución de las personas que viven en residencias de mayores se ha estabilizado mayor que las personas que no viven en residencias. Tenemos que ser lo suficientemente prudentes para no lanzar las campanas al vuelo.”, ha desarrollado el epidemiólogo.

Preguntado por los políticos que han recibido la primera dosis de la vacuna incumpliento las prioridades establecidas en el plan de vacunación, Simón ha asegurado que, mientras que esas personas tienen que asumir responsabilidades, considera que "sería un error cometer dos fallos seguidos: vacunar en detrimento de los demás, y no ponerles una segunda dosis”. “La segunda dosis se puede poner en un plazo amplio. No tiene por qué ser los primeros ni desfavorecer a los demás, pero no tienen por qué no ponerse la segunda dosis”, ha desarrollado el epidemiólogo.

Sobre la presencia de la variante británica en territorio español, Simón ha asegurado que en las muestras aleatorias solo se ha registrado un 5% de ocupación del espacio del coronavirus, y que las proyecciones de los estudios no prevén un aumento significativo de ese porcentaje, aunque si es cierto que algunos brotes relacionados con esta variante puedan alterar esta estadística.