Echenique se reafirma y asegura que PP y Vox "buscan el voto machista": "No es mentir, es una obviedad"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, se ha reafirmado este viernes en sus comentarios y ha asegurado que el Partido Popular y Vox "buscan el voto machista" con sus "discursos que niegan" la violencia de género y con comentarios "que humillan a mujeres" de otros partidos.

Echenique se ha expresado así en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, tras ser preguntado por un tuit publicado este miércoles, en el que afirmó que tanto los "maltratadores de mujeres" como los "los abusadores sexuales", así como los misóginos autodenominados célibes involuntarios, votan mayoritariamente a formaciones de derecha, en alusión al PP y a Vox.

"No es mentir, esto es una obviedad", ha insistido el portavoz de la formación morada, que ha señalado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por decir que "los hombres son más maltratados que las mujeres".

Además, Echenique se ha referido al comentario del diputado del PP Diego Movellán, que espetó ante la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que en Unidas Podemos "las mujeres sólo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta", en alusión a Pablo Iglesias y comparando a esta formación "el cuento de Rapunzel".

"No es solo machismo rancio, es evidente que están haciendo un discurso que apela a cierta gente, y creo que decir que PP y Vox buscan el voto machista no es mentir. Creo que es una persona que sea machista se ve más reconocidos en discursos que niegan la violencia machista o en partidos que humillan a las mujeres que en partidos abiertamente feministas como el nuestro", ha zanjado.

No me he explicado del todo bien en este tuit. Obviamente, me refería a qué partidos votan *mayoritariamente*. Es obvio que el machismo es transversal a la sociedad porque es estructural. Como también es obvio que hay partidos que buscan el voto machista y maltratador activamente https://t.co/NPSQVZJNMa