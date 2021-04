Madrid acoge a 269 'menas' con una población de siete millones y destina el 74% de sus rentas de inserción a españoles

Publicada el 22/04/2021 a las 06:00

"Un mena, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión al mes". De un simple vistazo, ya se sabe de dónde viene esa frase. O, mejor dicho, de quién. Es el eslogan que ha elegido el partido de extrema derecha Vox para ilustrar un cartel que, ahora con algunas pintadas encima, adorna la estación de Cercanías de Sol. "Protege Madrid", culmina la campaña. No especifican de qué o de quién, pero no hace falta. La inmigración ha sido la diana de los ultras de Santiago Abascal desde que nacieron como formación política. Sin embargo, muchas veces lo ha sido con datos trampeados que distorsionan la realidad. O directamente falsos. Esta ocasión no es la excepción: los mensajes que denuncian invasiones de inmigrantes o paguitas que reciben por serlo los están lanzando en una comunidad que tan sólo tiene en sus recursos de acogida a 269 menores extranjeros no acompañados, esos llamados menas que ocupan, por tanto, el 7,2% de esas plazas —según la Consejería de Políticas Sociales— y destina el 73,8% de su Renta Mínima de Inserción a los ciudadanos españoles —según el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Esos, y no los que da Vox, son los datos oficiales.

infoLibre repasa a continuación la realidad migratoria en la región más rica del país.

POBLACIÓN EXTRANJERA

Para entender la radiografía, lo principal es contextualizarla. Madrid, la tercera comunidad más poblada y la de mayor renta, es la quinta en porcentaje de población extranjera. Así lo reflejan los datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 1 de enero de 2021, que detalla que en la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso viven 955.714 ciudadanos extranjeros, el 14,09% de los 6,7 millones de madrileños que pueblan la región.

Si acercamos la lupa, el INE también diferencia entre los extranjeros comunitarios y no comunitarios. En el primer ránking, Madrid se sitúa como la sexta autonomía con más porcentaje de extranjeros, mientras que en la segunda se posiciona, de nuevo, la cuarta. Así, Madrid tiene un 4,13% de habitantes extranjeros comunitarios y un 9,96% de no comunitarios.

Aunque en todos estos indicadores se sitúa, además, por encima de la media nacional, es cierto que hay otras regiones que superan, hasta en cuatro puntos, estas cifras. En cuanto al total de extranjeros, por ejemplo, son las Illes Balears las que, con un 18,75% de población extranjera, superan al resto de autonomías. Por detrás, pero por delante de Madrid, se encuentran Cataluña (16,05%), la Comunitat Valenciana (14,73%) y Murcia (14,62%).

La cosa cambia si hablamos del porcentaje de extranjeros comunitarios. Las Illes Balears siguen situándose en cabeza (con el 6,86%), pero la siguen Canarias (5,78%), la Comunitat Valenciana (4,95%), Aragón (4,79%) y La Rioja (4,63%). En no comunitarios es la Región de Murcia la que mayor porcentaje tiene (12,73%), seguida de Cataluña (12,41%) y, de nuevo, Illes Balears (11,88%).

MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Si bien la población extranjera, en general, es sencilla de cuantificar, no resulta tan sencillo con el número de menores no acompañados que residen en España, el principal foco de ataque de Vox en su carrera hacia las elecciones a la Asamblea de Madrid del próximo 4 de mayo. La explicación es muy sencilla: hay varias fuentes de datos que dan cifras diferentes. Todas, eso sí, coinciden en una cosa: las advertencias de invasiones azuzadas por Vox no tienen cabida.

Por ejemplo, según la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad informa a infoLibre de que, según su estadística, a 31 de marzo de 2021 había en la Comunidad un total de 3.709 menores con medidas de protección asumidas por el Gobierno. De ellos, 2.637 (el 71,1%) son de nacionalidad española, mientras que los 1.072 (el 28,9%) restantes provienen del extranjero. De estos últimos, sólo 269 (el 7,2% del total) son menores no acompañados. Pero dan más datos. Según informan fuentes del departamento, dentro de la red de recursos autonómicos hay 98 centros residenciales que suman 1.903 plazas. Para mantenerlas, continúan explicando, en 2020 se destinaron 96,1 millones de euros, que se reparten en función de las particularidades de los menores que se atienden en cada centro.

Sin embargo, los datos del Registro de Extranjería recogidos por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, apuntan a que hay 218 menores extranjeros no acompañados, el 2% de todos los que hay en España, según el titular del departamento. Madrid se sitúa, según estos datos, como la octava comunidad que más menores no acompañados acoge, por detrás de Andalucía (2.229), las Islas Canarias (2.046), Cataluña (1.084), Melilla (685), Comunitat Valenciana (440), Ceuta (420) y País Vasco (406).

Pero hay más datos que intentan reflejar esta realidad. La Fiscalía General del Estado, en su última memoria anual, hablaba de 12.417 inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. De ellos, 489 (el 3,9%) habían sido acogidos por Madrid, que quedaba, en este ránking, la séptima en acogida. Por delante de ella se sitúan Andalucía (4.617, el 37,2%), Cataluña (1.977, el 15,9%), Melilla (1.398, el 11,3%), País Vasco (777, el 6,3%), Ceuta (712, el 5,7%) y la Comunitat Valenciana (691, el 5,6%).

PARO ENTRE LOS EXTRANJEROS

¿Y cómo viven? Para responder a la pregunta se puede atender, en primer lugar, a si trabajan o, en cambio, se encuentran en el paro. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó sus últimos datos en marzo de 2021 y, según reflejan, la Comunidad de Madrid se sitúa por encima de la media en el porcentaje que suponen los extranjeros sobre el número total de parados. Tal y como se extrae de la estadística, en Madrid hay un total de 441.630 personas en paro, de las que 86.640 son extranjeros. Es el 19,2%, tres puntos y medio por encima de la media nacional, que se sitúa en el 15,7%: hay, en toda España, 584.165 extranjeros parados sobre un total que roza los cuatro millones.

¿Quiénes superan a Madrid? Otras seis comunidades. La primera es Illes Balears, que registra un 27,3% de extranjeros parados con respecto al total de los desempleados. La siguen, empatadas en un porcentaje del 23,4%, Aragón y Cataluña, mientras que la cuarta, quinta y sexta posición la ocupan, respectivamente, La Rioja (22,6%), Navarra (22,2%) y Melilla (21%).

RENTAS MÍNIMAS

"No vengan, no les podemos acoger, es una realidad. España no tiene capacidad para pagarles". La frase la pronunció el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Lo hizo con motivo de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, pero lo importante de sus palabras es que vinieron a alimentar el bulo tan utilizado por lo de extrema derecha que sostiene que los inmigrantes, simplemente por serlo, perciben prestaciones a las que los españoles tienen casi imposible acceder.

Los datos les han desmentido una y otra vez. Y a nivel autonómico lo hacen de nuevo. Madrid tiene su propia Renta Mínima de Inserción (RMI), "un derecho para las personas que no reciben ningún tipo de ingreso ni tienen reconocido el derecho a percibir ninguna ayuda desde otras administraciones", según informa la propia Comunidad. "Su importe varía en función del número de miembros de la unidad de convivencia y de sus recursos económicos. Así, una persona que viva sola y sin ingresos percibiría 400 euros al mes, dos personas 512,67 euros y tres personas 587,78 euros, hasta 950 euros, que es la cantidad máxima a percibir", especifica. No hay, en su descripción, ninguna diferenciación ni especificación por nacionalidad.

Y tampoco la hay en la práctica. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 publicó un informe titulado El sistema público de Servicios Sociales, que contiene datos del año 2019 y que detalla que, en Madrid, el 73,83% de los titulares de la RMI son españoles. No es una excepción. Tal y como recoge el Ministerio, el 77,21% de los que perciben estas ayudas son españoles, frente a un 22,79% de extranjeros.

La región madrileña, de hecho, se sitúa por debajo de esa media nacional. Hay ocho comunidades y una ciudad autónoma que tienen más de un 80% de titulares españoles: Extremadura (95,52%), Castilla y León (91%), Canarias (89,42%), Asturias (89,41%), Andalucía (89,35%), Murcia (84,72%), Castilla-La Mancha (84,1%), Balears (81,72%) y Ceuta (81,56%).

ESCOLARIZACIÓN

Otro dato relevante que ayuda a elaborar un esquema de la inmigración en la Comunidad de Madrid es el que refleja cuántos alumnos escolarizados en las escuelas públicas madrileñas son extranjeros. El Ministerio de Educación publica anualmente desde el año 2000 su informe Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. La última edición disponible, la de 2020, refleja que Madrid es la séptima comunidad en el ránking de autonomías con más porcentaje de alumnado extranjero. Así, Madrid, en el curso 2017-2018 —el reflejado en ese informe—, tenía un 11% de alumnado extranjero, una cifra que supera en casi tres puntos a la media nacional, que se sitúa en el 8,5%.

Aun así, por delante de Madrid se sitúan las Illes Balears (con un 13,9% de alumnado extranjero), Cataluña (13,1%), La Rioja (12,8%), Aragón (12,5%), Murcia (12,3%) y Melilla (12%).

CRIMINALIDAD

Al igual que las "paguitas", la supuesta inseguridad provocada por los inmigrantes, y en especial por los menores extranjeros no acompañados, es otra de las bazas de Vox para alimentar sus campañas racistas. Sin embargo, los datos vuelven a desmentir a la formación ultra. Según se extrae del portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, los extranjeros suponen en casi todas las comunidades menos de la mitad de los detenidos por cualquier tipo de delito. En Madrid, por ejemplo, de los 73.308 detenidos en 2019, sólo 24.418 eran extranjeros. En porcentaje, un 33,3%.

De este modo, la comunidad presidida por la conservadora Ayuso se sitúa la cuarta en un ránking que lidera la ciudad autónoma de Melilla (con el 54,4% de los detenidos de origen extranjero) y lo continúan Euskadi (52,6%) y Ceuta (43,5%).

Aun así, el líder del PP, Pablo Casado, acusó este miércoles al Gobierno de provocar un "efecto llamada" de la inmigración ilegal, al tiempo que pidió más medios para atajar el incremento de las malas cifras de seguridad ciudadana. Lo dijo en el Congreso, tras ser preguntado por el cartel de Vox. "Es irresponsable enfrentar a los ciudadanos", dijo, pero añadió: "Es compatible ser solidario" con los países de origen de los inmigrantes para "evitar que el drama acabe en naufragios, delincuencia y explotación" y, a la vez, "garantizar la seguridad ciudadana".

La campaña de Vox, por el momento, acumula cuatro denuncias —de Pablo Iglesias, de Más Madrid, del PSOE y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)—, además de las diligencias que de oficio abrió este martes la Fiscalía Provincial de Madrid. Unidas Podemos y el PSOE también han pedido a la Junta Electoral la retirada de los carteles.

Los cinco datos y fuentes clave



1) 955.714. Es el número de extranjeros que vive en la Comunidad de Madrid. Supone el 14,1% del total. Fuente: Estadística del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE).



2) 629. Es el número de menores extranjeros no acompañados en la Comunidad de Madrid. Fuente: Consejería de Políticas Sociales Familias, Igualdad y Natalidad. Según el Registro de Extranjería, hay 618.



3) 33,3%. Es el porcentaje de detenidos extranjeros con respecto al total de detenidos en 2019. Fuente: Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.



4) 10,8%. Es el porcentaje de alumnos extranjeros escolarizados en la Comunidad de Madrid. Fuente:



