Dirigentes del PSOE responsabilizan a Sánchez de la debacle del 4M y le urgen a tomar medidas ya en Madrid

Publicada el 06/05/2021 a las 06:00

Como ocurre después de cada jornada electoral, este miércoles, 5 de mayo, fue día de análisis de resultados en los partidos políticos, de continuar con las celebraciones o de empezar a atribuir responsabilidades. En el caso del Partido Socialista, tras el batacazo experimentado por la candidatura encabezada por Ángel Gabilondo –de los 37 a los 24 escaños y por detrás de Más Madrid–, tocó buscar explicaciones a cómo se ha llegado al peor resultado electoral de la historia del partido en la Comunidad de Madrid. No hay una respuesta unánime. Las fuentes consultadas por infoLibre no se ponen de acuerdo a la hora de buscar el origen del resultado electoral. Mientras un buen puñado de los dirigentes consultados apunta directamente a la Moncloa, concretamente al presidente Pedro Sánchez y a su núcleo más cercano de colaboradores, por una campaña que coinciden en calificar de "intervencionista", en el Ejecutivo sostienen que lo ocurrido en Madrid no es, en absoluto, extrapolable fuera de Madrid.

"Son resultados de Madrid que se quedan en Madrid", resumió la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una frase con esencia similar a la que fueron verbalizando, tanto en público como en privado, otros miembros del Gobierno, como la vicepresidenta Carmen Calvo: "Madrid es España, y es muy importante, pero el resto de España importa y existe". Junto al Gobierno se han ubicado también, en eso de no extrapolar resultados más allá de las fronteras de la comunidad, algunos barones socialistas como el castellanomanchego Emiliano García Page o Ximo Puig (Comunitat Valenciana).

Más allá de este reparto de culpas, una de las sensaciones más extendidas en las filas socialistas es que si se quiere recuperar la Comunidad de Madrid para las elecciones autonómicas de dentro de dos años no hay tiempo que perder y deben agilizarse los plazos para presentar a los electores una oferta "atractiva y reconocible". Algo similar opinan sobre Andalucía. "Por mucho que Juanma Moreno (PP) diga que no se le pasa por la cabeza adelantar elecciones, tenemos que trabajar ya en ese escenario, no nos pueden pillar con el pie cambiado", reflexiona un diputado autonómico en conversación con infoLibre. A última hora de la tarde del miércoles, se conocía que Ferraz va a activar ya el proceso de primarias en esta comunidad. Las concreciones, este jueves en la Ejecutiva que presidirá Pedro Sánchez.

Como es obvio, por ser los principales afectados por la pérdida de representación parlamentaria, gran parte de las críticas a Pedro Sánchez y a su jefe de Gabinete, Iván Redondo, tienen origen en el Partido Socialista de Madrid.

"Las listas, la estrategia de campaña, el candidato... todo. El PSM ha estado muy marginado en las decisiones", resume un exdiputado. A juicio de esta misma fuente, "lo peor de todo" ha sido que los estrategas de la Moncloa hayan entrado en "marco de los eslóganes" de Isabel Díaz Ayuso, dejando en segundo plano aquello "que mueve" a los votantes del PSOE. A saber: "la defensa de una sanidad, una educación y unos servicios sociales públicos".

De espaldas al programa electoral

"No se ha hecho hincapié en el programa. Teníamos un programa completísimo y trabajadísimo. No se ha hablado nada", añade. Y lo contrapone a la campaña de Mónica García (Más Madrid), que "sí ha bajado al terreno".

En el lado de las responsabilidades del presidente del Ejecutivo también se incluye el haber dado "prácticamente" a Ayuso estatus de "líder de la oposición", no evitando el choque con una dirigente que ha hecho de la confrontación con el Gobierno central uno de los ejes de su política.

Pero también llegan críticas de otros territorios, que no se muestran muy cómodos con cómo se ha interferido en la campaña madrileña desde la Moncloa. Y recuerdan que, aunque con un resultado mucho mejor, también fue esto lo que se hizo en Cataluña. "La operación Illa fue diseñada en Madrid", señalan desde una comunidad autónoma gobernada por los socialistas.

"Se ha hecho muy mala campaña, se ha despistado a los electores y se han trasladado mensajes pésimos que no interesan a la gente. Nuestro electorado quiere servicios públicos de calidad y no han encontrado un discurso coherente. A tenor de los resultados, en Más Madrid han encontrado más ese discurso", añade la misma fuente. "Estamos ante la oportunidad perdida del PSOE".

"Nuevas caras"

Otras fuentes socialistas más próximas al Ejecutivo ven este asunto desde otro prisma. Y justifican que la Moncloa se haya implicado en la campaña por el hecho de que el Partido Socialista de Madrid no estaba preparado para afrontarla. Gabilondo no se libra de las críticas. Hay compañeros que creen que no ha sabido construir una alternativa en un momento en el que Isabel Díaz Ayuso tenía todas las de perder por su gestión de la pandemia, sobre todo por el drama de las residencias, y concluyen que el PSM debe buscar "cuanto antes" la forma de ilusionar al electorado con nueva caras y más jóvenes. La misma noche electoral, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, lanzaba el siguiente mensaje: "Tenemos dos años para construir la alternativa progresista que Madrid necesita. Sabremos aprovecharlo y nos ponemos a ello". En clave interna, se interpretó como una llamada a que Gabilondo diese un paso atrás. En principio, la idea del candidato es la de recoger su acta de diputado.

A las 19.00 horas de este miércoles, el PSM celebró su ejecutiva para analizar los malos resultados del 4M. Tras más de tres horas de reunión, el PSM emitió un comunicado en el que avanza que se había acordado comenzar a trabajar para "lograr una transición ordenada" de cara al próximo Congreso Regional, que se celebrará a finales de año. De decisiones a corto plazo, nada.

"Somos conscientes de que nuestro mensaje y nuestras propuestas no han llegado a la ciudadanía, pero trabajaremos para que, en los dos años que quedan para la próxima cita en las urnas, consigamos que confíen en nuestro proyecto de Comunidad de Madrid y depositen en nuestro partido toda su confianza para conseguirlo", señala el comunicado. Desde la formación asumen "no haber estado a la altura". "Este es el primer paso para comenzar de nuevo el camino, para conseguir en breve, una Comunidad de tintes progresistas que no deje a nadie en el camino y que apueste por la sociedad del bienestar", concluyen.

Poco antes del arranque de la Ejecutiva madrileña, Izquierda Socialista de Madrid emitió un comunicado en el que exigía "un cambio radical" en las políticas y "la dimisión de la Comisión Ejecutiva del PSM" designándose una Comisión Gestora que dirija la formación "hasta el próximo Congreso Federal y Regional". También reclamaron al candidato Ángel Gabilondo "que renuncie al acta de diputado a la Asamblea de Madrid, iniciando así, con su gesto, un proceso de renovación de cargos y de políticas, tan necesario para los socialistas, pero sobre todo para la ciudadanía madrileña".