Directo | Desalojadas más de 9.000 personas en aglomeraciones en Barcelona durante madrugada del domingo

Publicada el 16/05/2021 a las 12:00 Actualizada el 16/05/2021 a las 13:57

Primer fin de semana completo sin estado de alarma. La actualidad política continúa marcada este domingo por la evolución de la pandemia y el proceso de vacunación

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:

13.55. La Comunitat Valenciana registra 2.000 sanciones en el primer fin de semana sin estado de alarma. El primer fin de semana tras la finalización del estado de alarma y el levantamiento del cierre perimetral ha dejado un balance, hasta el momento, de "normalidad y satisfacción" y con incidencias "mínimas". Así, pese a que la afluencia de personas, especialmente en zonas de costa, ha sido mayor, no se ha experimentado un correlativo aumento en el número de sanciones. En concreto, hasta este domingo, la Policía Nacional ha levantado unas 1.500 propuestas de sanción en toda la Comunitat Valenciana, a las que se suman las 600 interpuestas por los diferentes cuerpos de policías locales. Así lo han adelantado la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y la Delegada del Gobierno, Gloria Calero, que han realizado un balance este domingo en Cullera (Valencia) del despliegue de seguridad del fin de semana, el primero sin estado de alarma.

13.50. El PP critica que Sánchez "no tenga tiempo" para hacer un plan de pandemias pero sí para "asfixiar" con impuestos. El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tenga tiempo" para hacer un plan de pandemias pero sí para "asfixiar a los ciudadanos con un plan tributario que incrementa en 80.000 millones la presión fiscal". Así lo ha manifestado este domingo González Terol durante su participación en un acto sobre turismo del Partido Popular en Aranjuez (Madrid). En este contexto, ha afirmado que ante la situación económica "crítica" que vive España con 6 millones de personas que "quieren trabajar y no pueden", la tasa de empleo más alta de Europa y una caída del PIB del 11%, "el PP pide una bajada de impuestos para reactivar la economía".

"Sánchez llega, como siempre, tarde y mal, y deja en manos de las CC.AA. y de Europa lo que sería su responsabilidad: ejercer el liderazgo y sacar adelante la economía y el turismo de este país".



@Aglezterol pic.twitter.com/GKLFd6pGo5 — Partido Popular (@populares) May 16, 2021

13.15. Identificadas 151 personas en una macrofiesta en Pamplona. La Policía Municipal de Pamplona ha identificado este sábado a 151 personas que participaban en una macrofiesta en el barrio pamplonés de Echavacoiz. Los agentes se desplazaron hasta el lugar, avisados por los vecinos, y comprobaron que la fiesta era ilegal y que todas las personas que se encontraban en el lugar incumplían todas las normas sanitarias establecidas. Por este motivo, se procedió a realizar un dispositivo para identificar a todos los participantes y terminar con la fiesta. En total se identificaron a 151 personas, tanto adultos como niños. El expediente de lo ocurrido con las identificaciones, tanto personales como de los organizadores, pasará al departamento correspondiente para las sanciones que correspondan por lo hechos.

151 personas identificadas (tanto niños como adultos) en una fiesta ilegal en el barrio de Echavacoiz, bailando, sin mascarillas, sin distancia de seguridad.#Asino terminaremos nunca con este virus. — Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) May 16, 2021

13.00. Cataluña replanteará el uso de mascarilla "en las próximas semanas" si avanza la vacunación. El secretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, ha afirmado este domingo que desde el departamento replantearán el uso de la mascarilla "en las próximas semanas", según avance el proceso de vacunación contra el coronavirus y de inmunidad colectiva. En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, ha explicado que Salud se basará en las decisiones de otros países que han alcanzando niveles de inmunidad más elevados. Por otro lado, ha dicho estar preocupado por las aglomeraciones de personas en espacios públicos de Barcelona los dos últimos fines de semana tras el fin del estado de alarma y el levantamiento del toque de queda, pero ha afirmado que no tienen gran "repercusión epidemiológica".

El secretari general de Salut, Marc Ramentol (@mramentol), dubta que els botellons representin un risc epidemiològic: "No tenim aquesta sensació" @vialliure https://t.co/btzcmGDBOK — RAC1 (@rac1) May 16, 2021

11.30. Almeida no contempla por ahora presidir el PP de Madrid y cree que a los españoles les interesa adelantar elecciones. El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no contempla por el momento presentarse para presidir el PP de Madrid así como considera que los españoles están interesados en una convocatoria de elecciones generales. "No está dentro de mis planes optar a la Presidencia del PP de la Comunidad de Madrid en este momento", ha aseverado en una entrevista con Abc, recogida por Europa Press, en la que además ha reiterado que apuesta por la tercera vía. En este sentido, ha indicado que "es un esquema que se ha planteado en varias ocasiones" y en el que se mantiene "en principio". "Me mantengo en la tesis de la bicefalia", ha apostillado. Además, entiende que si la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, se quiere presentar, "es una decisión que le corresponde a ella y luego serán los afiliados los que elijan a la mejor presidenta, o presidente, cuando llegue el momento".

Martínez-Almeida: «A los españoles les interesa un adelanto electoral y cuanto antes, mejor» https://t.co/GgBSWqc0aQ Una entrevista de @iserranoc y @martardomingo — ABC.es (@abc_es) May 16, 2021

11.00. Casi un 60% de los japoneses se declara a favor de la cancelación de los Juegos Olímpicos por la pandemia. Casi un 60% de los japoneses se han declarado a favor de la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio dada la actual situación de la pandemia de coronavirus en el país, según una encuesta publicada este domingo por la agencia oficial de noticias japonesa Kyodo News. El 59,7% de los encuestados se ha mostrado a favor de la cancelación del evento, mientras el 25,2 por ciento ha considerado que las Olimpiadas podrían celebrarse sin público. Solo un 12,6% se ha mostrado a favor de la realización de los Juegos con un número "limitado" de espectadores. Mientras tanto, el Comité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores japoneses han decidido seguir adelante con el evento, y se espera que en junio tomen una decisión sobre el número de espectadores que podrán acudir. Por el momento, ya han prohibido la asistencia de aficionados extranjeros.

10.40. Desalojadas más de 9.000 personas en aglomeraciones en Barcelona durante madrugada del domingo. La Guardia Urbana de Barcelona, en actuaciones conjuntas con los Mossos d'Esquadra, ha desalojado a 9.055 personas desde las 22.00 horas del sábado hasta las 6.00 del domingo por formar aglomeraciones en espacios públicos de la ciudad, han informado fuentes municipales a Europa Press. La playa de Sant Miquel ha sido "el punto de máxima concentración", donde se han desalojado 2.000 personas y se las ha redireccionado hacia el paseo Joan de Borbó por el lado del mar para evitar que accedieran de nuevo a las calles de la Barceloneta y evitar ruidos vecinales. El paseo del Born y el de Lluís Companys han sido otros dos espacios de concentración masiva de personas que incumplían las medidas de seguridad, que "han sido desalojados sin incidentes". Urbana y Mossos también han inspeccionado y cerrado tres locales por incumplir el horario de apertura, permitido hasta las 23.00 horas.

10.20. El centro de vacunación del Wanda Metropolitano de Madrid cierra este domingo por la celebración del Atlético-Osasuna. El centro de vacunación del estadio Wanda Metropolitano permanecerá cerrado este domingo 16 de mayo por motivos de seguridad, debido a que se jugará el partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Club Atlético Osasuna. Según informa el Summa 112 a Europa Press, todas las personas que hubiesen sido citadas en este centro de vacunación pasarán a ser atendidas en el complejo WiZink Center, situado en el barrio de Goya de la capital. El partido que se juega este domingo en el Wanda Metropolitano, lugar de vacunación desde hace meses, será decisivo ya que el equipo rojiblanco se puede proclamar campeón de La Liga.

10.00. India rebasa los 270.000 fallecidos por coronavirus. El Gobierno de India ha notificado este domingo que el país ha rebasado los 270.000 fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia tras registrar otros 4.000 decesos en las últimas horas, así como más de 300.000 nuevos casos que elevaan el total de afectados por encima de los 24,5 millones. El Ministerio de Sanidad indio ha indicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 311.170 casos y 4.077 muertos, hasta marcar unos totales de 24.684.077 contagios y 270.284 decesos, respectivamente, según el balance recogido por la cadena NDTV.