Los equipos dan luz verde al acuerdo entre LaLiga y CVC con el voto en contra de Real Madrid y FC Barcelona

Publicada el 12/08/2021 a las 17:04 Actualizada el 12/08/2021 a las 17:49

La Asamblea General Extraordinaria de LaLiga, que aglutina a los 42 equipos de fútbol profesional, ha dado este jueves el visto bueno al proyecto LaLiga Impulso, el acuerdo con el fondo de inversión internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición y los equipos con el objetivo de continuar su transformación hacia una compañía global de entretenimiento digital. La fumata blanca ha llegado, informa Europa Press, con 38 votos a favor y 4 en contra, entre los que se encontraban tres equipos de Primera División –Real Madrid, FC Barcelona y Athletic– y uno de Segunda.

"La Asamblea de LaLiga ha ratificado el apoyo al proyecto de LaLiga Impulso, que ya contaba con la aprobación por unanimidad de la Comisión Delegada en una reunión que ha contado con presencia de todos los clubes miembros, los cuales han podido expresar, ejerciendo secreta y democráticamente su derecho al voto, su postura ante el proyecto", señaló la patronal en un comunicado.

El proyecto nace del acuerdo alcanzado la semana pasada entre LaLiga y el fondo de inversión internacional CVC por el cual este último pone sobre la mesa cerca de 2.700 millones de euros a cambio de obtener durante 50 años el 10,95% de los derechos audiovisuales y el 11% de ingresos no relacionados con los derechos televisivos, como licencias o patrocinios.

Para que el proyecto saliera adelante era necesario el voto a favor de, al menos, 33 clubes. El Real Madrid y el FC Barcelona se han posicionado en contra, al entender que la valoración que CVC hace de la competición es inferior a la que ellos consideran. Sin embargo, no han conseguido arrastrar a un número de equipos suficiente como para hacer fracasar el acuerdo, contra el que los blancos y la Federación Española de Fútbol han anunciado que emprenderán acciones legales.

Lo que sí han conseguido blaugranas y madridistas, sin embargo, es una modificación de última hora que implica que CVC no negociará dentro de su 10% con los derechos de los equipos que han votado en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que Real Madrid y Barcelona, por ejemplo, no cederán ese 10,95% de su negocio y, por tanto, no recibirán las cantidades del acuerdo.

Para LaLiga, este acuerdo, que servirá para ampliar los márgenes del fair play financiero, es un "hito sin precedentes a nivel mundial, que supone el mayor impulso de la historia al fútbol español" ya que dotará de "recursos" a los clubes para "mejorar la competición y la experiencia de los aficionados, con el objetivo de acelerar su crecimiento y de convertir a LaLiga en el mayor espectáculo deportivo a medio plazo".

La patronal también insistió en que este plan "supondrá un impulso a la profesionalización de los clubes y aportará una competición más atractiva con mejores instalaciones y mejores jugadores".

Los equipos, que recibirán hasta un máximo de 2.667,5 millones de euros, "se comprometen a destinar el 70% de los recursos a inversiones relacionadas a su desarrollo tanto en infraestructuras como en innovaciones tecnológicas, pudiendo disponer hasta de un 15% adicional para la inscripción de jugadores y el otro 15% para la reestructuración de su deuda financiera".

El capital invertido en LaLiga Impulso se concentrará directamente en un 90% en los clubes profesionales, pero también habrá "un porcentaje destinado a otros estamentos del deporte y del fútbol español". "Se trata, por tanto, de un acuerdo estratégico integrador, equitativo y democrático, que no solo blinda la viabilidad económica de todos los clubes del fútbol español, sino que les abre un nuevo presente y futuro al permitirles avanzar en su desarrollo y transformación una década", destacó la patronal.

"Estamos convencidos de que LaLiga Impulso es la respuesta a los desafíos que tenemos que enfrentar en el medio y largo plazo. Es un acuerdo estratégico que va a dotar a nuestros clubes de mayor capacidad, va a transformar su modelo de gestión y va a permitirnos tener una competición mucho más atractiva. Es el impulso necesario para convertir LaLiga en una empresa global de entretenimiento digital poseedora de la competición de fútbol más atractiva del mundo", celebró Javier Tebas, presidente de LaLiga.