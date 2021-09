Directo | El volcán de La Palma ya ha emitido 46,3 millones de metros cúbicos de lava y la colada está a 1 kilómetro del mar

Publicada el 28/09/2021 a las 08:07 Actualizada el 28/09/2021 a las 08:44

Continúa la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma. Este lunes dejó de emitir lava, humo y cenizas durante algunas horas, aunque al mediodía volvió al funcionamiento. Según los expertos, este es el comportamiento normal de un volcán de tipo fisural y estromboliano. A primera hora de este martes había dos coladas de lava que avanzan a una velocidad "muy baja", aunque "es probable" que llegue al mar en la costa de Tazacorte.

Este martes también se celebra un nuevo Consejo de Ministros en el que, tal y como anunció el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo aprobará la subida del salario mínimo (SMI) 15 euros al mes, hasta alcanzar los 965.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes:

08.05. El Gobierno dará 5,5 millones a Canarias para comprar 107 viviendas destinadas a afectados que perdieron su casa. El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto que habilitará ayudas por valor de 5,5 millones de euros al Ejecutivo canario para la adquisición de 107 viviendas en la isla de La Palma, con el objetivo de que sean destinadas de forma temporal o permanente a las familias afectadas por la erupción volcánica. A su vez, contempla otros 5 millones en ayudas para la adquisición de enseres de primera necesidad, también destinados a aquellas personas que han sufrido pérdidas o daños en su vivienda habitual, con carácter temporal o definitivo. Estas medidas, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales que gestiona Unidas Podemos junto a los departamentos de Interior y Transportes que ostenta el PSOE, se dirigen a paliar los efectos provocados por la erupción del volcán Cumbre Vieja, que comenzó el pasado 19 de septiembre.

Impacta ver en primera persona los efectos devastadores del volcán en La Palma que ha dejado sin nada a muchas familias.



Gracias a los efectivos que se están dejando la piel. Las Administraciones Públicas trabajamos para poner todos los recursos a disposición de los palmeros/as. pic.twitter.com/Ympiorsnio — Ione Belarra (@ionebelarra) September 24, 2021

07.50. Hay 300 personas confinadas en la costa de Tazacorte. Morcuende, por su parte, ha indicado que tanto la calidad del aire como del agua "sigue siendo buena" y "no hay problema para la salud", más allá de que la ceniza sí que se está depositando sobre el suelo en muchas parte de la isla. Ha mantenido que "es probable" que la lava llegue al mar en la costa de Tazacorte —está a menos de un kilómetro en línea recta— si bien ha comentado que la colada principal se ha ralentizado, de lo contrario, hubiera llegado esta misma mañana. "No sabemos si va a llegar la lava, ayer pensábamos que iba a llegar esta mañana y es probable que llegue. La trayectoria no se tiene clara, hacemos un seguimiento con drones y un análisis termográfico para saber como es la lava, estamos vigilando permanentemente, y cuando la lava es fluida, sabemos que se acercará al mar, pero fluctúa la temperatura y la viscosidad", ha comentado.

07.24. Disminuye el gas y el material emitido por el volcán. Según Blanco, ha habido un cambio en el conducto del volcán por una disminución del contenido de gas y por un menor aporte de material disponible. Además, al igual que ocurrió con el volcán Tagoro en El Hierro en 2011, una vez que ha comenzado la erupción tras las horas de inactividad de este lunes, la actividad sísmica ha vuelto a situarse más al sur, con un enjambre que ha empezado en Fuencaliente, con terremotos de hasta magnitud 3,2 y profundidades entre 8 y 13 kilómetros. "Esto, lo que indica", ha señalado, es que vuelve a haber intrusión de material magmático al sur de la isla. Ha señalado también que hay dos coladas activas, una a una velocidad "muy baja", y otra dividida en dos, una más ralentizada porque se ha topado con la montaña de Todoque, pero terminará por voltearla "y se unirá a la otra, que va a velocidad mayor".

Imágenes de la erupción a las 20.00 (hora canaria) / Video of the eruption at 8 p.m. (Canarian time) #LaPalmaeruption #ErupcionLaPalma pic.twitter.com/xQtfKnWYep — INVOLCAN (@involcan) September 27, 2021

07.00. La erupción del volcán prosigue con normalidad: ya ha emitido 46,3 millones de metros cúbicos de lava que se acercan al mar. La erupción volcánica que se inició hace ocho días en Cumbre Vieja prosigue su evolución con la normalidad propia de un volcán de tipo fisural y estromboliano que se comporta "como tal", con continuidad y discontinuidad, tal y como ha ocurrido durante algunas horas de este lunes, cuando han cesado las emisiones de lava y ceniza. Así lo han confirmado en rueda de prensa el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, y la portavoz del comité científico, María José Blanco —directora del IGN en Canarias—, quienes han resaltado que no debe preocupar que se produzcan estos cambios durante el proceso. Blanco ha apuntado que el volcán ya ha emitido 46,3 millones de metros cúbicos de material magmático —más que la erupción del Teneguía en 1971— y resaltado que el mecanismo estromboliano se concentra en el cono principal y ha habido pulsos magmáticos —columna blanquecina que desaparece y alcanza gran altura—.