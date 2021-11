Odón Elorza: "No estoy loco, he ejercido mi voto con responsabilidad"

Publicada el 12/11/2021 a las 06:00

El diputado del PSOE Odón Elorza (San Sebastián, 1955) se ha mantenido firme en su postura y no ha apoyado la candidatura al Tribunal Constitucional del magistrado Enrique Arnaldo, propuesto por el Partido Popular. A primera hora de este jueves acudió al despacho de la secretaria general del grupo socialista en el Congreso, Rafi Crespín, para comunicar el sentido de su voto. Desde la dirección de su partido le habían solicitado en varias ocasiones que respetara la disciplina de voto y respaldase el pacto alcanzado entre el Gobierno y el PP para la renovación de a instituciones. Ahora, se expone a una sanción que iría entre los 600 y los 700 euros.

Pregunta: ¿Tenía claro que no votaría a Enrique Arnaldo o ha tenido dudas hasta el final?

Respuesta: No lo tenía claro. He estado analizando el caso de este candidato y descubriendo a la par que la prensa su trayectoria poco ejemplar. Con el paso de los días, al final, he ido decantándome hacia un voto que me parece tan responsable como los demás. Y no le he incluido como candidato al Constitucional porque me parece indigno de ello.

P: ¿Hay algo que le haya hecho decidirse definitivamente?

R: Lo que me empezó a condicionar fueron sus respuestas en la comparecencia del Congreso. Lanzó evasivas y algunas respuestas, directamente, fueron falsas. Y no puede ser que este hombre se vaya de rositas y que el control parlamentario no sirva para nada. Y ahí empecé incluso a enfadarme.

P: En su partido argumentan que si no se renueva el Constitucional peligran leyes como la de la eutanasia, la de educación o la de memoria democrática.

R: Este hombre va a ser recusado a la hora de analizar como magistrado muchos de estos asuntos. Difícilmente puede ser imparcial, y eso es una condición exigible. Arrastra una cantidad de sospechas y de comportamientos que, desde el punto de vista de su integridad, me hacen dudar mucho de que un Tribunal Constitucional deba acoger a alguien así con mi voto.

P: El PSOE ahora anuncia sanciones a quienes hayan roto la disciplina de voto y no le han dejado participar como portavoz. ¿Se esperaba esa reacción?

R: Yo no sé nada de sanciones. Si lo anuncian ellos, ellos sabrán. No deseo hablar de ese tema. Yo comprendo que el grupo tenga que estar apoyando al Gobierno, es lo que hacemos en muchísimos temas. Pero a veces se pueden producir situaciones en las que el diputado pueda mostrar diferencias muy puntuales durante una legislatura porque supongan un problema de conciencia. O, simplemente, que haga valer sus principios y la defensa de las instituciones.

P: ¿Cree que no se debería haber llegado a esta situación? ¿El PSOE debería haber intentado que el PP propusiera a otro candidato?

R: El PP lo tendría que haber retirado a la vista de lo que ha ido saliendo. Era un hombre marcado que no tendrían que haber presentado nunca. ¿Por qué nosotros lo aceptamos? No lo sé, no puedo responder. Yo tengo la sensación de que si hubiéramos tumbado esta propuesta la negociación hubiera seguido y el PP hubiera presentado a otra persona.

P: ¿Ha tenido mucha presión de su propio partido?

R: He tenido llamadas y órdenes de la dirección. Pero este era un tema muy especial en el que han confluido varias circunstancias. Yo he ejercido mi voto con sentido de la responsabilidad democrática. No estoy loco, vamos. Hay cosas en la vida que son así, una vez que conoces el caso en profundidad acabas discrepando.