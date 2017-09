"Cantar y votar"

Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de septiembre de 2017

#PiqueFueradelaSeleccion

Mi once patriota favorito:

Barcenas

Granados

Correa

Rus

El Bigotes

Fabra

Crespo

I.Gonzalez

P.A.Sanchez

Matas

Rato — javi (@escarvasopas) 28 de septiembre de 2017

#PiqueFueradelaSeleccion?? Os molesta más la opinión de un futbolista que tener un Gobierno que nos roba y nos quita derechos. — Álvaro (@alvtrs) 28 de septiembre de 2017

- Hay que echar a Piqué de la selección.



- ¿Qué ha hecho?



- Usar su libertad de expresión.



- ¡Fuera hijo puta! #PiqueFueradelaSeleccion — House Enfurecido ☭ (@LekaconK) 28 de septiembre de 2017

Pues cabría recordar a los mongolos que han hecho TT #PiqueFueradelaSeleccion , que querer votar no es sinónimo de independentismo: pic.twitter.com/SEuAVApzHg — Yago Pérez Varela (@ElGranYago) 28 de septiembre de 2017

#PiqueFueradelaSeleccion es raro que los que decís querer que Cataluña se quede en España no hagáis otra cosa que insultar a los catalanes — Félix Perroflauta (@theflutedog) 28 de septiembre de 2017

#PiqueFueradelaSeleccion xq manifiesta lo que piensa... otros grandes deportistas residen fuera para NO pagar impuestos y son MUY españoles — Carlos Rodríguez ® (@CarlosRibanez) 28 de septiembre de 2017

El jugador del Barcelona Gerard Piqué, siempre en el punto de mira de muchos, ha vuelto a convertirse en tendencia en Twitter por un comentario en el que se muestra partidario de expresarse en las urnas "pacíficamente". Además, añadía: "No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantemos bien alto y bien fuerte. #Votaremos”.Pero no sólo los tuiteros, varios diarios deportivos han llegado a reclamar incluso que el jugador no vuelva a vestir la camiseta de la Selección española de fútbol por este comentario. Otros, en cambio, han salido en defensa del deportista: