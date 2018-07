"No calculamos bien la cantidad de pasta para dos, vamos a saber calcular el tamaño de un submarino"

Diseñan un submarino. No flota. Lo hacen más grande para que flote. No cabe en el muelle. Amplían el muelle. A mí me parece un plan muy sibilino para acabar DOMINANDO TODO EL UNIVERSO.

Un submarino no flota --> se hace más grande.

No cabe en el muelle --> se amplía el muelle.

El muelle no cabe en el puerto --> se amplía el puerto.

El puerto no cabe en la ciudad --> se amplía la ciudad.

La ciudad no cabe en España --> se amplía España.