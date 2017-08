Miguel López de Legazpi: la fundación de la colonia española en Filipinas

Viaje sin retorno

Else celebraba una ceremonia por la que quedaba, bajo las órdenes de Miguel López de Legazpi. Se establecía así la, nombre que se le dio a la colonia de Filipinas, un territorio que España se apropió pese a no tenerLegazpi (1502-1572) nació en Zumárraga (Guipúzcoa) en el seno de una familia acomodada. Por las labores que desempeñó como escribano en procesos judiciales se cree que tuvo algún tipo de. Al ser el hijo menor de la familia, no tenía prácticamente herencia que recibir, así que en 1528 se marchó a México a hacer carrera . En ciudad de México estuvo, siendo secretario desde 1535, y participó en procesos inquisitoriales entre 1536 y 1543.En 1559 Felipe II envía una carta al virrey de México en la que le solicita que envíe una(Filipinas), por entonces no reclamadas por ninguna potencia occidental. Las islas Filipinas ya habían sido cartografiadas por Fernando de Magallanes en 1521, pero según un tratado firmado en Zaragoza en 1529Esta expedición tenía: encontrar la ruta que permitiera volver desde Filipinas a México por el Pacífico, acceder al mercado de especias, establecer un asentamiento que asegurase la presencia española en Oriente, y como era habitual, la predicación de la fe cristiana.El cartógrafo y principal impulsor de la expedición, el agustino, se mostró contrario a que la expedición se dirigiera a las Filipinas por ese tratado. El virrey encargó su liderazgo a Legazpi por petición de Urdaneta, que lo conocía por ser ambos miembros de la misma cofradía religiosa.Sin embargo, tras la muerte del virrey en 1564, la Audiencia de México se hizo cargo de los preparativos de la expedición y cuando esta partió, entregó al guipuzcoano sus órdenes selladas con instrucciones de abrirlas en alta mar. Allí, quedaba claro queel destino era Filipinas.Los cinco barcos (dos de ellos de gran tonelaje y tres más pequeños) iban armados y con unos 200 soldados a bordo. Eldesde el puerto de Navidad, en México. El 1 de diciembre el barco más pequeño se separó de la expedición , y en teoría logró regresar desde Filipinas dos meses antes que la expedición principal, aunque no se sabe el motivo de su separación.En el camino a Filipinas, la expedición: las actuales islas Marshall, Guam o el atolón Wotho. Finalmente, llegaron a Cebú (Filipinas) el 27 de abril de 1565, y comenzaron sus relaciones con los indígenas allí presentes que, como es lógico, desconfiaron de ellos.Legazpi exigió la rendición de los indígenas, y cuando estos se negaron a las condiciones de los españoles,, que finalmente se rindieron y aceptaron la paz. Una vez controlada la situación, uno de los barcos inició el regreso a México, a donde llegaron el 1 de octubre de 1565, casi un año después.El guipuzcoano fue nombrado, y comenzó a fundar ciudades y organizar la nueva colonia española de Filipinas, y trató de establecer un sistema basado en la encomienda americana : los grupos tribales se agrupaban en aldeas dirigidas por un encomendero y con un eclesiástico encargado de la evangelización.La colonización por lo general se hizo sin resistencia , ya que la fuerza militar española era tremendamente superior, y hubo más control sobre los abusos y la explotación a los indígenas. No obstante, sí que hubo algunos, que perduraron durante siglos hasta la marcha definitiva de los españoles en 1898.El Capitán General aprovechó un(que ellos llamaban Maynila por un arbusto local), que estaba dominada por población musulmana. Tras unos momentos de tensión, los, y el 24 de junio de 1571 quedaba fundada Manila, donde moriría Legazpi el 20 de agosto de 1572 a causa de un infarto.