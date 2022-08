Ahora lo urgente es lo importante (o viceversa)

Suele achacarse al sistema democrático de partidos un defecto de fábrica: todo gobernante dará prioridad a lo urgente respecto a lo importante, y siempre considerará urgente lo que pueda rentabilizar mejor en las siguientes elecciones. Por eso todos los gobiernos intentan aplicar en los comienzos de legislatura aquellas medidas que creen necesarias en términos ‘de país’ o que responden a su apuesta ideológica aunque sean impopulares e irriten a amplios sectores del electorado. Por contra, en el último año de legislatura un gobierno democrático hará cualquier pirueta con tal de garantizar en la siguiente cita con las urnas la movilización de sus fieles y el apoyo de las capas indecisas o desmotivadas.

El Gobierno de coalición actual tiene por delante una oportunidad inédita. Por más vueltas que le doy, no recuerdo en estos cuarenta años largos de democracia un momento político en el que tan claramente coincidan lo urgente y lo importante. Dicho de otra forma y frente a la melancolía y la resignación en las que a menudo caen las fuerzas progresistas, es la compleja coyuntura global y nacional la que no sólo permite sino que exige abordar medidas contundentes y proponer reformas de calado para mejorar la vida de la mayoría de la gente y reducir la obscena brecha de desigualdad que abona los discursos populistas y blinda los privilegios de quienes nunca pierden una guerra. Afrontar una agenda valiente y ambiciosa cargada de contenido social en el próximo año, tanto en el plano legislativo como a través del BOE, será precisamente la clave para evitar el tan cacareado triunfo de las derechas en 2023.

Me explico (o al menos lo intento):

La pandemia y la guerra de Ucrania no sólo han exigido una gestión inmediata y coordinada en la UE para minimizar los daños humanos, económicos, empresariales y laborales.

También han situado en primerísimo plano, por mucho que el neoliberalismo y todo el aparato político-financiero-mediático en el que se sostiene hagan filigranas para desviar la atención, la imperiosa necesidad de corregir las desigualdades y de reformar a fondo el hasta ahora conocido como Estado del bienestar para garantizar su fortaleza, desarrollo y sostenibilidad. La pandemia ha demostrado que ese objetivo es tan urgente como importante, del mismo modo que la crisis energética, la híperinflación o el desabastecimiento de materias primas tras la invasión rusa de Ucrania demuestran que es tan importante como urgente reforzar el proyecto europeo para dotarlo de la máxima autonomía respecto a EEUU en lo político y lo militar, respecto a Rusia en recursos energéticos y respecto a China en lo económico y tecnológico. Más Europa o la insignificancia y la debilidad galopantes. Elijamos.

Por citar otro frente sobre el que este verano se acumulan las evidencias de lo desesperadamente urgente que es actuar: la crisis climática. Sobraban los avisos desde la ciencia, pero ya sólo los imbéciles e irresponsables terraplanistas se atreven a negar que el planeta tiene los años contados si no actuamos ya. Los fenómenos extremos son y serán cada vez más frecuentes (ver aquí). En el país de la “pertinaz sequía” del franquismo, hoy con los embalses destinados a consumo humano al 33,6% de su capacidad, se suceden también incendios pavorosos sólo evitables (quizás) luchando contra la despoblación y aportando recursos que permitan cuidar los montes en invierno. Para resumirlo con nombres y apellidos, hay que hacer todo lo contrario de lo que ha hecho Mañueco en Castilla y León, escoltado por su vicepresidente negacionista de Vox (ver aquí). Cuando se suman la incapacidad, la ignorancia y la osadía, el resultado oscila entre el humo y las llamas.

Aquello de que cada crisis supone una oportunidad valdrá para jugadores en bolsa y killers de los negocios. Desde el punto de vista político, democrático y también cívico, las crisis que venimos viviendo suponen obligaciones. Hay que actuar, cada cual dentro de sus posibilidades y de acuerdo a sus convicciones. Un político progresista y cualquier demócrata convencido tiene la obligación de extraer conclusiones de la pandemia sobre el modelo de cuidados de las personas mayores y sobre el sistema sanitario y sus recursos. Si aceptamos sin luchar que todo lo público se devalúe hasta convertirlo en mero suministrador de negocios privados, acabaremos entregando la democracia a gente sin escrúpulos a la que sólo importa su propio bienestar.

Ante la letal combinación de la crisis energética y la climática, es tan obligado como urgente acelerar la apuesta por las renovables y por la economía sostenible, y todas las políticas pensadas y ejecutadas con esa prioridad en campos como la vivienda, la industria, el turismo, el transporte, etc, serán en sí mismas un motor de progreso y de estabilidad económica. Por eso es tan importante aprovechar hasta el último euro de los Fondos Europeos Next Generation para la recuperación, cuya aplicación está siendo complejísima para unas administraciones públicas debilitadas por los gobiernos conservadores que constantemente utilizan la demagogia para seguir adelgazando las estructuras del Estado al tiempo que denuncian la lentitud en la tramitación que la propia UE exige.

Confieso un escepticismo creciente sobre las posibilidades electorales de las fuerzas progresistas si durante los próximos meses centran su discurso en la reivindicación (por justa que sea) de la labor realizada y en el peligro (cierto) de ascenso de la extrema derecha. Lo ocurrido en Andalucía demuestra que el miedo a Vox puede ser utilizado por Feijóo como Moreno hizo, convirtiéndolo en voto útil para el PP. Es en la franja central por donde el PSOE está sufriendo una sangría de votos hacia el PP que probablemente no se resuelve con crisis de gobierno ni con entrevistas y mítines semanales de Pedro Sánchez. Quizás convendría que alguien con mejor valoración en las encuestas y credibilidad en el espacio moderado y con autoridad en materia económica como Nadia Calviño tuviera una implicación mayor en la labor de desmontar el discurso falaz de Núñez Feijóo y la inconsistencia de las propuestas económicas del PP. Una pinza entre Calviño hacia el centro y Yolanda Díaz hacia la izquierda puede ser más eficaz que cuarenta discursos de Sánchez para desnudar el habilidoso retrato construido a Feijóo por el entramado mediático dominante.

Después de unas semanas de desconexión (relativa), uno se propone iniciar el nuevo curso procurando no dejarse enredar por el puro ruido generado con la evidente intencionalidad de desviar la atención y cambiar la conversación. Quienes no quieren ni oír hablar de una fiscalidad justa y progresiva, o de vivienda asequible para los jóvenes, o de un pacto de rentas que no cargue de nuevo en los más débiles el peso de la crisis… disfrutan mucho si las portadas y las tertulias se dedican a ETA, a la espada de Bolívar o al soroche que ha sufrido Jorge Javier Vázquez. O incluso a discutir sobre quién es más honesto y más de izquierdas.

Lo urgente es hoy lo importante (o viceversa).

P.D. Dice a veces más un cuplé de una chirigota gaditana en 15 segundos (ver aquí) que treinta artículos de opinión y editoriales. Conocido el fallo judicial del caso de los ERE, y sin restar un gramo de gravedad a ese desfalco clientelar, la pregunta que queda en el aire es: ¿por qué José Antonio Griñán, sin haberse llevado un solo euro del dinero público, es condenado a prisión por su responsabilidad in vigilando y Esperanza Aguirre, la reina del charco de ranas corruptas de la Comunidad de Madrid, sigue por ahí tan pancha, dando lecciones de liberalismo y gestión política? Nuevo tiro en el pie a la credibilidad de la justicia.