3,5 puntos: suben los alimentos (pero menos)

¿Qué preocupa más al personal: que Bildu siga ofendiendo a las víctimas incluyendo en sus listas a exetarras condenados o los precios de las cosas de comer? Ya sé que no es incompatible preocuparse de ambos asuntos, pero hay una diferencia que conviene no olvidar: ETA fue derrotada por la democracia hace casi doce años, mientras la inflación sigue aquí, destrozando las cuentas de millones de hogares. Las derechas no pierden oportunidad de sacar a ETA a pasear en toda campaña electoral (con la inestimable ayuda de algunos que desde Bildu se lo facilitan). Servidor considera más interesante ocuparnos del dato que el INE ha dado a conocer este viernes: la inflación de los alimentos parece tocar techo o al menos da un respiro, al subir casi 3,6 puntos menos que en marzo (ver aquí).

Aun así la cesta de la compra sube un 12,8, y consuela entre poco y nada que España siga siendo uno de los países con menor inflación de la Unión Europea. Daría lo que no tengo por entender por qué los precios (sean de carburantes o de alimentos) se disparan en cuestión de días cuando surge una guerra o una sequía, pero tardan tres vidas en bajar a su nivel anterior a cada crisis. Lo que sí veo (todos lo vemos) es que por el camino hay quien engorda sensiblemente sus beneficios.

Por eso convendría acelerar todo lo posible ese Observatorio de márgenes empresariales que el ministerio de Economía tiene en marcha (ver aquí). Esto afecta a cada ciudadana o ciudadano, viva donde viva, de modo que debería ser aplaudido ante unas elecciones autonómicas, municipales, generales o en periodo (si es que aún existe) de urnas cerradas. Hágase. Bienvenidas todas las propuestas que puedan contribuir a que la cesta de la compra deje de ser el primer disgusto de cada día. Pero sepamos de una vez quién y cuánto se aprovecha de cada desgracia colectiva. Es el primer paso para evitarlo.