Los de 'Villacongreso' y los de 'Villasenado'

Con Feijóo en el papel de Don Pelayo, empeñado en convertir el Senado en su Covadonga particular y deslegitimar el Congreso, que ahora resulta que no sirve para nada, Luis García Berlanga habría tenido material para una segunda parte de su famosa serie Los de Villarriba y los de Villabajo, inspirada en un anuncio de Fairy, sobre la eterna rivalidad entre dos pueblos vecinos.

Hasta la fecha, el Senado era como el pueblo de Villabajo, su lavavajillas de siempre no podía con la grasa incrustada en la paellera por mucho tiempo que pasaran dale que te pego. Los senadores de la Cámara Alta eran conscientes de que se les consideraba un detergente sin potencia limpiadora, con su utilidad cuestionada desde tiempo inmemorial.

Mientras, el Congreso sobresalía por ser el municipio avezado, los listillos que con una sola gota dejaban reluciente el recipiente. La Cámara Baja es de la que emana ni más ni menos que la soberanía popular, con toda la fuerza higienizante que el poder del pueblo ejerce a través de los políticos que ha elegido en las urnas, y lo que se decide ahí va a misa, por mucho que se empeñen los de Villasenado en que ahora ellos friegan mejor.

Lo cierto es que la semana próxima se vota la amnistía en el Congreso y los altos funcionarios y los letrados de las dos cámaras están preocupados por que se produzca un choque de trenes y les pille en medio. A los letrados no les gusta estar en la prensa y mucho menos que se siembre la duda sobre su independencia. Tellado, portavoz del PP, acusó de mala fe al letrado mayor y secretario general del Congreso por retener un informe de la comisión de Justicia crítico con la amnistía firmado entre otros por la letrada Piedad García Escudero, una más entre la retahíla de letrados que han desempeñado cargos en el PP —Ignacio Astarloa, Enrique Arnaldo…—. Y hermana de Pío García Escudero, que preside la comisión Constitucional en el Senado.

A esa comisión de su hermano es, según los senadores socialistas, donde irá a parar la amnistía una vez que esté aprobada por el Congreso el próximo martes 30 de enero para que durante un mes y tres semanas se presenten todas las enmiendas habidas y por haber y se convoque a reputados expertos de esta y otras galaxias si fuera preciso para que les ayuden a rascar hasta que no quede ni un grano de arroz. La última semana se cree que acabará en la comisión de Justicia, donde un Senado con mayoría absoluta del PP podría interponer veto o enmienda. Volvería entonces al Congreso y el veto se levantaría.

Esto parece que va más de ensuciar que de sacar brillo. Ya que no han podido ganar la competición a los de 'Villacongreso', habrá que dejarlo todo perdido

Pero puede ocurrir eso que tanto temen los altos funcionarios, que la Mesa del Senado no admita a trámite la proposición de ley de la amnistía. Algo que no tiene precedentes porque no ha sucedido nunca. En la admisión a trámite se califica la iniciativa y se valora si cumple todos los requisitos formales. Esa es una tarea que ya se ha realizado en el Congreso. El equipo socialista que analiza todas estas posibilidades en la Cámara Alta, considera que una vez admitida a trámite en el Congreso, en el Senado se da por admitida, aunque les queda la duda de que la Mesa controlada por el PP salga por peteneras, dispuesta a plantar cara a los del Fairy por una vez en la vida y se líe la cosa. El derecho parlamentario, cuenta un alto funcionario, es un derecho que tiene una gran flexibilidad y que se basa en la costumbre y en los precedentes a partir de los principios generales. En este caso, el precedente va en el sentido contrario a los intereses del PP.

Que la amnistía acabe en el Constitucional es lo previsible. Por algo González Pons ha dicho que este tribunal “es el cáncer de la Democracia”, adelantando un posible veredicto a favor. El propio Feijóo ha marcado el camino a seguir, sosteniendo que España se queda sin Constitución y que nos encontramos en un proceso destituyente a pesar de que hace solo seis meses se votó y esta es la configuración de Gobierno resultado de las urnas. Esto parece que va más de ensuciar que de sacar brillo. Ya que no han podido ganar la competición a los de Villacongreso, habrá que dejarlo todo perdido.