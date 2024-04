'Carpe diem', el día que Horacio sobrevoló la Margen Izquierda

Federico Jiménez Losantos lo tiene claro. Euskadi se convertirá a partir de este domingo en Etanistán. Sí, hay un plan secreto diseñado por la ETA, ese grupo armado del que usted me habla y que algunos ilusos creen desaparecido. Fue desenmascarado hace tiempo por Jaime Mayor Oreja, uno de los mayores expertos europeos en bolcheviques, regeneración moral y adivinación: “El hecho de que hoy España esté en caída libre no es por culpa de la Constitución, es por culpa de un proyecto de plan suicida que sumó a la izquierda, socialistas, comunistas y nacionalistas, el capitán general del cual es la organización terrorista ETA”. La última vez que dio detalles de este siniestro plan fue en diciembre en una charla en el colegio religioso Cristo Rey de Madrid, pagado con fondos públicos, of course. Losantos va más allá. Ha puesto el calendario sobre la mesa y vaticina una Euskadi gobernada por etarras con Arnaldo Otegi al frente una vez absorbida Navarra, y una Cataluña controlada por los terroristas de Carles Puigdemont tras un progromo constitucionalista. Habrá un referéndum conjunto con el beneplácito del presidente ilegítimo Sánchez y la España de los Reyes Católicos desaparecerá con la bendición de Zapatero y el Grupo de Puebla. Para no dormir.

Otegi, mientras, se fue este miércoles de mitin a la Margen Izquierda, escenario del Germinal de hierro vasco, patria de La Pasionaria, cuna de aquel PSOE obrero de Pablo Iglesias… y colonizada en el siglo XX primero por el PNV y ahora por EH Bildu. El coordinador general de la coalición abertzale no levantó el puño en alto ni declaró la independencia de Santurtzi, sino que se refugió en los clásicos: “Horacio dijo que la adversidad tiene el efecto de despertar talentos que en circunstancias prósperas hubieran permanecido dormidos”. Recordemos, la artillería mediática madrileña se había desplegado con todos sus decibelios para denunciar el origen violento de las siglas EH. La cabeza de lista por Gipuzkoa, Nerea Kortajarena, ya había señalado días antes el camino de Roma y Grecia en medio de la tempestad. Esta vez citó a Sócrates: “El secreto del cambio es centrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo". La filosofía de EH Bildu es ahora mismo la resiliencia mezclada con Epicuro. Por eso citan a Quintus Horatius Flaccus, autor del primer gran eslogan de la historia, carpe diem. Que traducido a esta campaña sería es algo así como apártate de las pasiones de la política si quieres disfrutar del momento y ser feliz.

Pradales es fan de Losantos. En el primer vídeo anclado en su cuenta de Instagram usa una ocurrencia de la estrella de esRadio para presentarse. “¡¿Cómo se llama? ¡Piernales, Pedernales...!?”, se cachondea el locutor para ningunear al candidato del PNV, un perfecto desconocido el día en el que el Euskadi Buru Batzar lo sacó de su fábrica de lehendakaris. “¡Pradales! Me ha pasado toda la vida, por eso mejor me llamáis Imanol”, ataja en la red social. Otxandiano juega en su Instagram con la teoría conspiranoica que circula en redes de que no necesita gafas. E incluye un filtro en el que uno puede usar su look gafapasta y hacerse selfies. Alimenta así la sospecha de que se trata de un candidato creado por Inteligencia Artificial. Este jueves se puso gafas de verdad y pidió perdón a las víctimas por no ver claro el lunes que en ETA eran terroristas. Una artimaña. Ya lo avanzó el universo Losantos en febrero, cuando EH Bildu presentó su eslogan: Erabaki Aldaketa (Decide cambio). Ayuso dio en el clavo cuando vio en Aldaketa un guiño a ETA en forma de rima. Y pidió la intervención del Tribunal Supremo. Vox alerta en los debates sobre la invasión de inmigrantes que sufren las Vascongadas. Es el mismo país en el que los hermanos Williams, paridos por una saltadora de la valla de Melilla, son los ídolos de todos los niños. Volvamos a Horacio: "El pueblo me silba, pero yo me aplaudo". Un consejo para Losantos, Oreja, Abascal y Agustina de Aragón. Duerman tranquilos. En el PNV y EH Bildu están ahora a otra cosa. Hay España para rato.