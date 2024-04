Un día como hoy ETA se vengó de EH Bildu

La neurociencia ha observado una extraña relación entre la memoria y un cambio de espacio físico. Atravesamos una puerta y nos olvidamos de algo. Un ejemplo. Nos levantamos del sofá en un intermedio de la película en dirección a la cocina para tomarnos un vaso de agua. El cerebro se pone en modo automático: vamos a llegar a la cocina pase lo que pase. Pero lo que vas a hacer allí, la sencilla operación de abrir el grifo y llenar el vaso, se codifica en otra parte del cerebro, en un lugar mucho más resbaladizo y sensible al despiste. Ya estamos en nuestro destino, nos detenemos frente al frigorífico y nos preguntamos: ¿Qué hago aquí, a qué venía exactamente? A EH Bildu le ha pasado algo parecido. Ha cambiado de espacio y le cuesta recordar algunas cosas. Este lunes, su candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, fue emplazado por el resto de candidatos del 21A a que condenase expresamente el terrorismo de ETA. El escenario tenía su simbolismo. Era un debate organizado en el periódico El Diario Vasco, uno de cuyos directivos, Santiago Oleaga, fue asesinado en Donostia de siete disparos por la espalda el 24 de mayo de 2001.

Pello Otxandiano no tuvo este lunes un buen día. Por la mañana, Imanol Pradales le espetó en un debate: “Euskadi merece un lehendakari capaz de condenar y llamar por su nombre a todas las formas de violencia y de terrorismo. No vale pasar página”. Por la noche, preguntado en ‘Hora 25’ por Aimar Bretos si ETA era una banda terrorista, respondió: “¿Qué es terrorismo hoy en día?

La denominada estrategia de socializar el sufrimiento llamó a las puertas de las redacciones a principios de este siglo. No ha pasado tanto tiempo. El 7 de mayo de 2000, ETA asesinó en Andoain (Gipuzkoa) al columnista de El Mundo José Luis López de Lacalle. El periodista fue rematado en el suelo con dos tiros en la sien y en la nuca. La fotografía del escenario del crimen conmocionó al país: un paraguas rojo sobre la acera y dos bolsas con periódicos del día recién comprados, desde Gara al Abc, flanqueaban un cadáver cubierto con una sábana blanca. Periodistas de un país de la Unión Europea acabaron protegidos por guardaespaldas, mirando en los bajos del coche o tomando precauciones en el descansillo de la escalera. El candidato del PSE, Eneko Andueza, sentenció en el debate de este lunes que “la sociedad vasca merece de una vez por todas que la izquierda abertzale condene el terrorismo de ETA”. Y retó a Otxandiano, que respondió que lo fácil era condenar y que “lo difícil es admitir las responsabilidades, que las hay por parte de todas las familias políticas que han sido protagonistas del ciclo anterior”. Imanol Pradales, del PNV, remató: “Euskadi merece un lehendakari capaz de condenar y llamar por su nombre a todas las formas de violencia y de terrorismo. No vale pasar página”. Otxandiano no tuvo un buen día. Ya por la noche, fue entrevistado por Aimar Bretos en Hora 25. "ETA fue un grupo armado que puede tener diversas consideraciones", dijo negándose a hablar de banda terrorista. “¿Qué es terrorismo hoy en día?”, se preguntó.

Volvamos a nuestro cerebro. Dicen que en todos los procesos de deterioro cognitivo lo primero de lo que nos vamos olvidando son de los nombres de los objetos, de las cosas, de todo lo que no tiene vida. Y nos cuesta más olvidarnos de los animales y de las plantas. Y de las personas. Quizás por eso los hilos en X de Consuelo Ordóñez bajo el hasgag #UnDíaComoHoy está llenos de imágenes de personas. Vamos al hilo de este lunes en la cuenta de la presidenta de Covite. “Tal día como hoy [15 de abril de 1991] ETA asesinó en Donostia a la joven Coro Villamudria, tenía 17 años, murió abrasada”. Su padre, policía, montó a primera hora de la mañana a Coro y sus tres hermanos en el coche rumbo al cole. Al cerrar el maletero tras introducir las mochilas escolares, explosionó una bomba lapa adosada a los bajos. “Así lo justificó ETA: [Coro] quería ser policía”, explica con crudeza el hilo con la ayuda de portadas de periódicos de la época. “Afortunadamente ETA no existe en 2024 y por tanto estamos en un tiempo nuevo”, argumenta Pello Otxandiano. Es verdad. En el debate de esta noche en ETB casi se habló más de Venezuela que de ETA. Regresemos al intermedio de la película donde empezamos esta columna. A nuestro cerebro le resulta más fácil recuperar la memoria en el mismo lugar en el que codificó por primera vez el recuerdo. Sentémonos en la butaca. Y recordaremos. Es lo que debe hacer EH Bildu. Hay muchas violencias y terrorismos pero ahora estamos hablando de ETA. Ya saben, memoria, justicia y reparación.