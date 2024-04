Mira a una bombilla (o a una encuesta) y te sentirás mejor

Todo empezó en la cuenta de Instagram de Pablo Motos. El dueño de El Hormiguero nos hablaba de una “cama rara y espacial” que había descubierto en un centro de belleza de Alicante. El artilugio producía “plasma frío” que regeneraba las células y te hacía más joven. “Las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo”, le respondió en su cuenta de X la ministra Mónica García. Casualidades o no, Sanidad actualizó hace unos días su catálogo de vendedores de crecepelo. Esta vez le tocó al taichí, la vacuoterapia, la respiración consciente o la aromaterapia. Los informes se pueden consultar en comprueba.es. El Gobierno vasco contribuyó a engordar este listado con un engaño para la salud detectado, por lo que se ve, en Euskal Herria, la luminoterapia. Se trata de una técnica que se podría resumir en esta idea: mira a una bombilla y te sentirás mucho mejor.

El CIS estima que tres de cada diez electores decidirán a partir de este lunes a quién van a votar. Hasta vaticina con precisión que un 16,9% elegirá papeleta entre el lunes y el viernes. Un 5,1% lo hará el sábado. Y un 6,9% tomará la decisión el domingo

Las encuestas no entran en el territorio de la medicina aunque muchas podrían ser perfectamente incluidas en un índice de pseudociencias. Sus predicciones, incluso las de las más serias, son como la cama de Pablo Motos, raras y espaciales. La última del CIS estimaba que tres de cada diez electores decidirán a partir de este lunes a quién van a votar. Hasta ahí, bien. Pero a continuación vaticinaba con precisión que un 16,9% elegirá papeleta entre el lunes y el viernes. Un 5,1% lo hará el sábado. Y un 6,9% tomará la decisión prácticamente en el mismo trayecto desde su casa al colegio electoral. Raro. La publicada por El Correo este domingo establece que EH Bildu gana por la mínima en votos y escaños y que peligra una mayoría absoluta PNV-PSE. Fija en un 23% el margen de indecisos, una cifra parecida a la publicada por ETB, en este caso un 20%. Y advierte: el margen de error de la muestra deja un empate técnico entre Bildu y PNV que se decidirá por detalles. La conclusión es espacial: todo es tan complicado que no sabemos qué pasará.

Los indecisos son uno de los grandes mitos de cualquier cita electoral y el ingrediente perfecto para un periodista torturado por su jefe en busca de un buen titular. Si nos creemos a las casas de encuestas, en estos momentos habría casi medio millón de vascas y vascos autoflagelándose en silencio: ¿Qué hago? ¿PNV o Bildu? ¿PSE o Sumar? ¿Sumar o Podemos? ¿PP o Vox? ¿Alguien puede creérselo? En realidad, los encuestadores no habrían sido capaces de que buena parte de ese medio millón de posibles electores les confíen su voto al otro lado del teléfono por muy pesado que se haya puesto Tezanos. Y entre todos hemos creado la figura mágica del indeciso. Volvamos a la luminoterapia, importada de los fríos y oscuros países nórdicos. Sus defensores sostienen que nuestro cuerpo está regulado por la luz del sol. Y en Euskadi, ya se sabe, hay superávit de nubes. El paciente se sienta ante unas lamparitas especiales que se pueden comprar en Amazon por 50 euros. Sanidad sostiene que no está probado que mirar a una bombilla mejore nuestra salud mental. Tampoco está probado que existan los indecisos pero, falsos o no, serán los que elegirán al lehendakari.