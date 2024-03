Horóscopo de abril: La junta de la trócola la tienes fatal y esa reparación es complicadísima

Aries

Tu fe desmesurada en este horóscopo nos llena de orgullo y satisfacción, pero no de billetes. Eso tiene que cambiar, mira que los astros son más rencorosos que la virgen del Carmen. En las próximas semanas sentirás un creciente interés por las explotaciones avícolas, detalle que no pasará inadvertido entre tus amigos. Camina siempre por la sombra (no tienes la mollera para muchos calores) y no te juntes con gallinas sin la supervisión de un adulto.

Tauro

Tras minuciosos análisis, estamos en condiciones de afirmar que, como suponíamos, dieciseis torrijas son un postre un pelín excesivo. Lejos de nuestra intención opinar sobre tu dieta, pero te rogamos, en nombre de la concordia coronaria, que no migues todas y cada una en leche condensada.

Géminis

Pronto recibirás una irresistible propuesta de emprendimiento. El negocio involucra unas discretas hectáreas de cannabis y un pequeño aunque coqueto criadero de pitbulls. Indispensable poseer licencia de conducir y carnet de manipulación de alimentos.

Cáncer

La felicidad es un concepto vaporoso: una hamburguesa de siete pisos es una verdad incontrovertible. Ante cualquier dilema, aplica este eficaz razonamiento y tu vida será un remanso de paz y un vergel de las cosas que haya en los vergeles.

Leo

Aunque la gente lo confunda con una vulgar funeraria, los éxitos de tu Centro de Tanatopraxia Artística no se harán esperar. Pronto podrás abrir una sede filial, quién sabe si en la zona más exclusiva de Torremocha del Jarama. ¡Enhorabuena!

Virgo

Has vuelto a confiar en Renfe y has disfrutado del exquisito trato del paquete Campo de Prisioneros Norcoreano Deluxe High Quality. La primera vez es culpa suya, la segunda… Viendo el estado de la red de transportes públicos, no sería mal negocio retomar el sector automotriz de los dirigibles o las diligencias. Por cierto, tu número de la suerte es divisible entre dos: no te lo puedo dar todo hecho, entiéndelo.

Libra

Fuiste a comer a un restaurante de pitiminí y llevas semanas justificando el sablazo ante la familia con la cantinela de que no era un almuerzo, sino una experiencia. ¿Sabes qué otras cosas también lo son? Una colonoscopia, hacer testamento o ver a un perro yendo en patinete. Ay, carajote.

Escorpio

La semana santa habrá llenado los pantanos, pero no tu corazón. ¡Contente! La vida de un cornetista está llena de sinsabores. Recuerda que Dios da los peores combates a sus mejores guerreros, a saber por qué. El Altísimo siempre ha sido un poco excéntrico.

Sagitario

En los próximos días alternarás el júbilo y la melancolía. Esto se debe a la alternancia de Marte y Venus en la eclíptica de Orión; también puede explicarse porque se te junte el ingreso de la nómina con el pago del alquiler.

Capricornio

La junta de la trócola la tienes fatal y esa reparación es complicadísima, la pieza viene de Alemania y tarda un mes. En el amor todo te irá chachipiruli: nadie te pedirá una orden de alejamiento en las próximas semanas. Eres un truhan y un señor.

Acuario

Hacer la trimestral contando con los dedos de los pies es una innovación para la que el gremio de contables no estaba preparado. Los genios siempre son unos incomprendidos, más si su despacho huele a queso revenido. Tu dominio de las avanzadísimas matemáticas podológicas puede conducirte a la soberbia: estate al quite.

Piscis

Vendo Opel Corsa, doscientos cincuenta mil kilómetros, gasoil, casi nuevo, mejor ver.

(Si quiere publicitarse en la sección de clasificados, contacte con profesorsopicaldo arroba vialáctea punto com. Se aceptan pagos en metálico, cheques al portador y criptomonedas. No se publicará ningún anuncio de pilinguis, aunque se cobrarán igualmente).