Horóscopo de marzo: Tiene que ser correspondido para que cuente como poliamor

Aries

En las próximas semanas conocerás a un crudivegano que te robará el corazón. Ningún amor compensa encontrarte la despensa pertrechada como la madriguera de un conejo. Tu prefijo de la suerte es el +81.

Tauro

Los cadáveres que enterraste en el jardín están dando unas flores rarísimas. Conviene que te matricules en la facultad de Botánica, aunque sea para disimular. Tristemente, tus esfuerzos por rehabilitar la imagen pública del pantalón de campana se han dado de bruces con algunos traumas del pasado. Recuerda la sabiduría popular: agua pasada no mueve molinos.

Géminis

Tu aplicación de citas para estrábicos no está cosechando los resultados esperados. Consuélate: al menos, no has recibido ninguna querella. Tarde o temprano encontrarás el amor: en el estado de Oklahoma un hombre acaba de casarse con su sandwichera.

Cáncer

Hay un antes y un después en la vida de un hombre que decide hacerse coleccionista de bolas de nieve. Yo te saludo, eremita de nuestro tiempo. No cejes en tu empeño: todo el Occidente depende de tu constancia. Este quinquenio tampoco encontrarás el amor y los negocios te van a ir regulinchi. Pero el hombre que agita Segovia y ve cómo le caen cositas blancas al acueducto no conoce la zozobra.

Leo

Tiene que ser correspondido para que cuente como poliamor. La transición de Venus por la casa decimoprimera te ayudará a digerir esta impactante revelación. Por lo demás, sigue sisando de la caja del bar, que no hay hostelero bueno.

Virgo

Tras licenciarte en Homeopatía, no me privaría del noble carné de manipulador de alimentos. Me chivan que la Escrotología es una ciencia en alza: se parece a la Frenología, pero con más probabilidades de terminar en la lista de delincuentes sexuales. El amarillo fosforito será tu color este mes: al menos, así te veremos venir.

Libra

Este es el quinto embarazo psicológico en lo que va de mes, José Luis. ¿Qué pretendes? Tanto leer a Marco Aurelio y sigues siendo gilipollas. Y come más fruta, que vas a pillar escorbuto.

Escorpio

Parece que, pasados los treinta y cinco años, saberse de carrerilla la lista de los Pokemon no sirve para mucho. Cuántos años desperdiciados con el charizard y el pikachu: con razón se divorciaron tus padres. Aprovecha que Mercurio está de buenas para reencauzar tu vida. Hazte una FP de informática o algo.

Sagitario

Se te ha visto empatizando con tu casero. Primer aviso: te tenemos vigilado. Los astros no aguantan una gota de colaboracionismo. Por menos, Plutón acabó fuera del sistema solar.

Capricornio

Parece que nadie quiere comprartir tu abultada colección de NFTs. Menuda sorpresa. No se conoce revés igual desde la caída del patrón oro. Conviene que alguna mañana te acerques al juzgado y pidas un tutor legal. Los próximos días recibirás la carta de un admirador secreto: spoiler, es uno de tus muchos acreedores.

Acuario

Ese porno tan raro que te gusta nos preocupa menos que tus cuestionables decisiones profesionales. ¿A quién se le ocurre contratar a cocineros con síndrome de Tourette?

Piscis

Los astros saben que necesitas toda la ayuda que puedan darte, así que apunta: tu destornillador de la suerte es el de estrella (obvio). ¿Color de la suerte? El Pantone 16-4411. Tu glándula afortunada es el páncreas. El número es el XXIV (si en arábigo no sirve) y si pillas toxoplasmosis te aseguro que estarás en racha.