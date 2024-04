Mayo de 2024: El último horóscopo del Profesor Sopicaldo

Aries

Lo del lawfare te tiene en un sinvivir. Es comprensible, Venus le está metiendo toda la publicidad institucional a The Objective. Pero no quieras pasarte de listo, tus veintisiete causas pendientes por no pasarle la pensión alimenticia a los chiquillos no son el producto de una sórdida conspiración togada contra ti, José Manuel. Se ve desde Saturno.

Tauro

La desaparición de este horóscopo llenará tu espíritu de zozobra y tu mollera de ansiedad. Oscuros poderes fácticos se han alineado para silenciar a los pocos periodistas independientes que quedamos en la galaxia. ¡Pero no llores, amadísimo lector! He enviado unos currículos larguísimos al Hormiguero y al château del buen Iker Jiménez. Malo será que no me den una canonjía en La estirpe de los libres.

Géminis

Los rumores son ciertos: se avecina "un cambio de régimen" si no ponemos "pie en pared". Las fuerzas del amor luchan a brazo partido contra las feroces huestes del trumpismo mediático. La contienda será dura y dejará un reguero de expresiones de cartón piedra dificilísimas de limpiar. Peor que la sangre, oiga.

Cáncer

Encontrarte al borde de la bancarrota te brindará la oportunidad de reinventarte. ¡Qué emocionante! ¡De clase media a mendigo! Si eso no es una transformación, que baje Dios y lo vea. En el amor también te irá de dulce: entablarás un precioso romance epistolar con un apasionado acreedor que llegará a ser algo más que un amigo.

Leo

Tu reciente adquisición del paquete definitivo de ropa interior de Los Vengadores ha ilusionado a tu cónyuge, que espera que los calzoncillos del guantelete del infinito reverdezcan la pasión de antaño. Confiamos en que este revulsivo funcione mejor que aquel picardías de Harry Potter: una relación eroticoafectiva puede soportar un número limitado de chistes sobre varitas mágicas.

Virgo

Tu heroica cruzada contra el soporte técnico de la nueva impresora asombra a los cronistas. Los trovadores escribirán poemas sobre ti, oh, apuesto defensor del hombre sencillo contra los maleficios de la Hewlett-Packard Company. Tu número de la suerte es el veintitrés: si lo ves en algún cartel es que aún no te has quedado ciego. Ya ves, ¡qué suerte!

Libra

Estás postergando una decisión importante. ¿Qué decidir? Pues ni idea, chica. Tira una moneda, examina los posos del café o cómprate un dado. ¿Crees que si yo tomase buenas decisiones me estarían echando del periódico?

Escorpio

Con este, llevas dieciséis gatos adoptados este mes. Ninguno es simpático. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas hablar? ¡Llama a la línea de tarifa especial-sablazo del Profesor Sopicaldo! ¡Predicciones personalizadas, falsas esperanzas, consejos grandilocuentes, significantes vacíos! Llama ya y convierte tus disgustos amorosos en problemas económicos.

Sagitario

Esa hambrecilla que te entra a media mañana podría ser cosa de desayunar media galleta o de un parásito intestinal. No está el mercado como para andar regalando el hospedaje. Puede que la lectura de este horóscopo acentúe tu tendencia hipocondríaca. Si es así, por favor, escribe a la redacción con tu testimonio para que pueda apuntarme el tanto.

Capricornio

El alegre soniquete de las goteras cayendo en las ollas distrae mucho del penoso estado de tu edificio. Alégrate: por mil doscientos euros no solo tienes veinticinco metrazos cuadrados, ¡también hilo musical!

Acuario

Se abre una temporada buenísima para los negocios: te lloverán oportunidades de inversión en las estafas piramidales más curiosas. Hay un propio en Albacete queriendo rehacer el Fórum Filatélico con criptomonedas: para que luego digan que no tenemos emprendedores. Los abracadabrantes beneficios de la banca (a pesar de la hiperinflación y los dos frentes de guerra) te ayudarán a recobrar la fe en el sistema y este mes pagarás la hipoteca con esperanzas renovadas.

Piscis

Puede que sientas la necesidad de anunciar al país que te tomas cinco días para reflexionar sobre una jugarreta que le han hecho a tu mujer en grado mucho menor que a otros tantos colegas por los que ni moviste una ceja. Di que estás enamorado, hazte el adolescente introspectivo unos días y anuncia después que vas a liderar algo sin decir ni cómo ni cuándo. Tus admiradores lo considerarán una jugada maestra; los detractores, una farsa guerracivilista. ¿Qué podría salir mal?

***

Este es el último vaticinio del Profesor Sopicaldo, que se despide de ustedes quitándose el gorro de pico. A los lectores, mi más sincero agradecimiento: ojalá les haya hecho gracia. Si alguno cometió la imprudencia de tomarse en serio alguna de estas predicciones, quisiera expresarle mis condolencias. A más ver.