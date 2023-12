Horóscopo de enero: No es fácil hacer vaticinios hasta las trancas de aguardiente

Aries

Puede que te hayas arruinado comprando lotería de navidad, pero no desesperes: como dicen los idiotas, toda crisis es una oportunidad. Podrás forrar, con tantísimo décimo inútil, los gruesos cartones que desde ahora llamarás casa. Con algo de ingenio y emprendimiento (¡mentalidad de tiburón!) conseguirás montar tu propia start-up de decoración de chabolas. Ánimo, seguro que Idealista te compra la idea.

Tauro

Un adivino rival te recomendará (eso te pasa por leer folletines sin rigor predictivo) que "compartas tus vulnerabilidades". ¡Ni se te ocurra! Ya que me he tomado la molestia de metaadivinar (prodigio cansadísimo), hazme caso: la gente ya tiene bastante con lo suyo. Además, tus debilidades son de sobra conocidas; créeme cuando te digo que no necesitan propaganda.

Géminis

Hay que ventilar la casa aunque haga frío. El otro día se desmayó un vecino mientras cruzaba tu rellano. Lo digo en serio: están a punto de llamar a emergencias porque temen que haya un cadáver descomponiéndose en tu apartamento. Ataja el problema antes de que sea demasiado tarde: orea el dormitorio y abandona esa repugnante costumbre de no ducharte porque en invierno no se suda.

Cáncer

Los astros recomiendan que cambies de afición. Varios de tus comensales siguen hospitalizados: ni el mismísimo Napoleón hubiese preparado el solomillo Wellington con tanta maldad. Menuda Nochevieja. El Tribunal Penal de la Haya se ha interesado por este caso y planea imputar a la plantilla de MasterChef por incitación al homicidio. Como medida cautelar, se ha decretado el cierre del Instagram de Dabiz Muñoz.

Leo

Pronto cobrarás esa factura que enviaste en mayo. ¡Albricias! La alegría, me temo, durará poco: el pagador la registrará con una fecha errónea y Hacienda removerá Roma con Santiago para aclarar el famoso caso de los veintisiete euros de IVA que descuadran los Presupuestos Generales del Estado. Este mes pagarás con gusto (con más si cabe) la cuota de autónomos y puede que encuentres sexy el celo recaudatorio de la administración pública.

En estas fechas tan entrañables has trincado covid por decimosexta vez. Con este sello ya te darán la yogurtera. De todos modos, mejor no encasillarse: me chivan que este año la gripe A ha salido buenísima

Virgo

Una gran oscuridad se yergue en el horizonte: cuando menos te lo esperes, un amigo muy querido te pedirá ayuda con una mudanza. ¡Cuidado! ¡Podrías desperdiciar los mejores años de tu juventud entre cajas y cinta de embalar!

Libra

Escorpio

No es fácil hacer vaticinios hasta las trancas de aguardiente. Aun así lo intentaré: mañana me dolerá la cabeza.

Sagitario

¡Atiende! El diablo acecha por los rincones y podría recibir un golpe fatal mientras desmontas el árbol de navidad. Puede que decorarlo con bolas de granito y mármol no haya sido la mejor idea.

Capricornio

Tu afición a los encurtidos empieza a preocupar a tu familia. Tu madre te acusará de profanar el sofá y las cortinas con un irreductible tufo a vinagre. Tus amigos llevan meses sin verte sin un pepinillo en la boca y les preocupa cómo de malsano pueda ser desayunar cada día media docena de banderillas picantes.

Acuario

Tu bruxismo causará admiración entre los ingenieros industriales. Se rumorea que está en desarrollo un artilugio con el que tus sacrificados molares podrían generar cada noche electricidad suficiente para alumbrar un pueblo de La Mancha.

Piscis

Tus últimas decisiones estilísticas han dado mucho que hablar. La navidad es una época de excesos, pero chica, controla. ¿Un sombrero con perdices vivas? Ni Ágatha, la de los colorinchis, se atrevió a tanto.