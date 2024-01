Horóscopo de febrero: Tu postre de la suerte serán las natillas con galleta

Aries

Tras haber desperdiciado todo el mes de enero, febrero te regalará una emocionante angustia existencial. No te preocupes demasiado: una golondrina no hace verano, que es la forma elegante de decir que al cosmos le resbala tu existencia.

Tauro

Las ensaladas de repollo son una magnífica elección alimentaria cuando se está al borde de la bancarrota. Quién iba a pensar que estudiar Filosofía depararía estrecheces económicas, ¿eh? Aunque el dinero no da la felicidad, conviene que rechupetees a conciencia las tapas de los yogures.

Géminis

Cuidado: en las próximas semanas podrías cruzarte con ese amigo vegano turras, adicto a la cocaína de comercio justo. Los astros te aconsejan que prepares una carpetilla con los mejores desmembramientos del Cártel de Sinaloa: es un arma infalible en lo que a detener peroratas sobre los sentimientos del ganado estabulado se refiere. Con un poco de suerte, se enfadará contigo y te librarás de esa enojosa amistad.

Cáncer

Has cosechado veintitrés fracasos amorosos en lo que va de año: eres el plusmarquista del gatillazo emocional. En tu caso, puede que aficionarse al poliamor no haya sido una buena idea.

Leo

No seré yo quien afee tus querencias pseudocientíficas, pero sería un milagro que esa pirámide que has hecho con palos de escoba y cinta americana te ayude a sintonizar con las energías del universo. Ojalá tus padres hubiesen colocado un candado al armarito con los VHS de Art Attack. He visto a las mejores mentes de mi generación consumidas por el bricolage.

Virgo

La lozanía de tus geranios está despertando la envidia del vecindario. Por menos se lió en Puerto Hurraco. Mantente alerta: doña Dolores, la del primero b, trama algo. En tres uve dobles profesorsopicaldo punto org encontrarás jugosos descuentos en trampas para osos y el alambre de espino más afilado que permite la Convención de Ginebra. Quédate tranquilo: si se desencadenan las hostilidades, el derecho internacional está de tu parte.

Libra

Últimamente piensas mucho en Albert Rivera. Es preocupante, pero aún estamos a tiempo: búscate un pasatiempo desvinculado del absentismo laboral, el coleccionismo de adoquines y el olfateo de cachorros. Este mes, tu color de la suerte será el gris perla y podrás atraer las buenas vibraciones cósmicas con un trasplante capilar.

Escorpio

Te gusta muchísimo el jazz, ¿verdad? Pobrecito mío: qué lástima.

Sagitario

Has estado disuadiendo a tus amigos de seguir a pies juntillas los vaticinios de este rigurosísimo horóscopo: la herejía te saldrá cara. Antes de que termine la semana, los restos de un satélite espía chino se empotrarán contra tu horrendo Toyota Corolla. ¿Y sabes qué? Tu seguro no te cubre de los daños por chatarra espacial.

Capricornio

Puede que adoptar seis dóbérmanes ciclotímicos viviendo en un «estudio muy luminoso» no haya sido una decisión prudente. Te lo digo como ser humano, no como vidente. Tu postre de la suerte serán las natillas con galleta; tu número, el ciento setenta y ocho coma dieciséis (¡lo verás por todas partes!) y el metatarso será tu hueso de la buenaventura.

Acuario

Inexplicablemente, matar el gusanillo que te da el gimnasio con media docena de donuts migados en Nutella no está facilitando tu ascenso a las broncíneas cumbres del culturismo. Los científicos se estrujan las meninges intentando resolver este desconcertante enigma: no pierdas la esperanza.

Piscis

Guardar recortes de uñas en un bote de cristal no es una personalidad: es una guarrada. Si eso te hace feliz, adelante, pero no te extrañes si tus amigos prefieren no frecuentar ese templo de restos humanos al que llamas hogar.