Horóscopo de agosto: Tu modo de chupetear el Frigopie incomoda a las visitas

Aries

Tus indisposiciones a causa de la inestabilidad política comienzan a llamar la atención de familiares y amigos. La treta merece una condecoración, pero úsala con moderación y sabiduría. Esa cruzada que has emprendido contra el uso de riñoneras en el espacio público cuenta con el beneplácito de los astros, pero modera tus invectivas: no hay Savonarola que no termine churruscado.

Tauro

Esquivar los cantos de sirena de tus colegas crossfiteros utilizando como metadona esos canales de preparacionismo no ha sido la mejor idea. ¿A dónde pensabas que te conduciría ese vídeo con trucos para sobrevivir en Laponia con dos melocotones y un espejo? Ese individualismo filofascista perezoso al que te estás entregando solo te traerá desgracias.

Géminis

Aunque te parezca sofisticado, esnifar rapé es una horterada asquerosa. Si vas a fingir que vives en el diecinueve, renuncia a la penicilina y al agua corriente. Con razón te dejan todas tus parejas: eres pesadísimo.

Cáncer

Date prisa y patenta ese bocadillo de natillas que te haces cuando vuelves beodo: es una idea millonaria. La conga planetaria está atravesando las parcelas de Venus, ¡excelentes noticias para tu ludopatía! Cada día, más cerca de convertirte en plusmarquista mundial de Tetris.

Leo

Esos diálogos de El club de la lucha con los que intentas seducir a las muchachas despiertan más sospechas que simpatías. Un hijo cinéfilo es una desgracia grande para cualquier familia, aunque los neurólogos no descansan en la búsqueda de un tratamiento que, al menos, controle los síntomas más irritantes.

Virgo

El capitalismo es un sistema criminal y, en caso de disputa, los astros apoyan sin remilgos la lucha de la clase obrera pero puede (solo puede) que mordisquearte las uñas de los pies en medio de la oficina no haya sido la mejor idea. Pero no te preocupes, concentra tus esfuerzos en distinguir el colutorio del desatascatuberías y todo irá bien.

Libra

El perro de tu vecino parece apetitoso, pero recuerda lo que pasó la última vez. Tristemente, vivimos en una época que ama el tofu y no desprecia la valentía culinaria.

Escorpio

Esa reciente obsesión por las campañas militares del general Rommel no solo tiene inquieta a tu familia, sino a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mientras tu madre se pregunta qué hizo mal, tu padre se da de cabezazos, maldiciendo aquel cumpleaños en que te regaló los VHS del Equipo A. No todo es malo: se abrió una extraña oportunidad para el amor que reconocerás de inmediato. Te dejo tres pistas: amarillo de cadmio, la segunda ley de la Mecánica Celeste y el parágrafo cincuenta y siete de la Fenomenología del Espíritu. Ánimo, fiera.

Sagitario

Comprar cacerolas no llenará ese vacío que sientes en tu interior. Resiste la tentación o morirás sepultado por un alud de sartenes. Del amor, ¿qué te voy a contar? Lo que el Tinder te da, el Tinder te lo quita. Abandona los espejismos libertinos de la modernidad y abraza los sólidos consejos de la sacrosanta tradición: solo uno de cada veinte matrimonios concertados termina en divorcio.

Capricornio

El modo en que rechupeteas el Frigopie está empezado a incomodar a las visitas. Durante las próximas semanas vas a sufrir un pequeño bache de salud: un combinado estival de fiebre amarilla, chikungunya y dengue podría darte algunas decimillas de fiebre. Suerte con ese seguro de salud de veinte euritos que tienes contratado, campeón.

Acuario

Por favor, deja de fustigar a tus allegados con esa horrenda playlist que pones en los viajes: no será la primera vez que Bunbury provoca un accidente cerebrovascular. Si juntas doce piropos a La Movida te regalan el carné de Fuerza Nueva y un muñequito de Blas Piñar que menea la cabeza.

Piscis

Los efectos del cambio climático nos obligan a reconsiderar nuestro método predictivo. De ahora en adelante, tomaremos por buenos los vaticinios correspondientes a Mercurio. Con todo, no lo haremos peor que los demóscopos en las últimas elecciones. Ve por la sombra y todo irá rebién, majete.