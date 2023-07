Horóscopo de julio: Esos sueños en los que se te aparece Teodoro García Egea

Aries

Se avecinan días difíciles: algún amigo intentará embaucarte para ir de camping. ¡Resiste! El paraíso que te prometen está infestado de mosquitos, duchas con papiloma y un calor tan abrasador que rivalizaría con el mismísimo infierno. Mira en tu corazón: si no eres un apache ni un redneck, pasarlo tan mal es apropiación cultural.

Tauro

Estás triste porque se acabó la temporada de callos y cocido, pero recuerda el consejo más idiota de la historia: toda crisis es una oportunidad. El gremio de heladeros ha hecho grandes esfuerzos por la integración de los psicópatas, así que con un poco de esmero podrás disfrutar de un cucurucho de boquerones en vinagre o repollo al ajillo. ¡En qué época tan maravillosa nos ha tocado vivir!

Géminis

Hace demasiado calor para tanto furor democrático. Haz proselitismo, pero por la sombra. Recuerda no leer programas electorales en las horas centrales del día y espera dos horas entre cada escrutinio.

Tu estantería de la suerte es la kallax y tu piedra energética es el canto rodado.

Cáncer

Salir de casa en chanclas está mal, pero hacerlo sin cortarte las uñas puede acabar en homicidio imprudente. Los astros imploran que reconsideres tus decisiones estéticas (y vitales): el crop top con gabardina ha horrorizado a media Vía Láctea. Se han desatado genocidios por menos. Tu instrumento de la suerte es la zanfoña y tu hora especial son las 5.48.

Leo

El algoritmo de Instagram te está convirtiendo en un nazi. Tu falta de carácter y ese ánimo tan influenciable que padeces te jugarán malas pasadas. Eres a la personalidad lo que la socialdemocracia a la ideología.

Tu placa tectónica de la suerte es la de Nazca y tu frecuencia en el amor son los 348 hertzios.

Virgo

Tu empeño en no separar la ropa blanca de la de color acarreará sobre ti calamidades innombrables. La cabezonería ha destruido imperios y estilismos. Tus números de la suerte son el tres y el coseno de veintisiete partido de dos.

Sagitario: Llega un día en que te preguntas para qué aprendiste los afluentes del Bidasoa y a calcular raíces cuadradas. Anímate: piensa en toda esa gente que estudió periodismo y ahora van a terminar en el paro por culpa de las inteligencias artificiales

Libra

Este verano volverá a llevarse la calva con cortinilla, la perilla de candado, las gafas bifocales, la papada abullonada y trikini de premamá. Los astros recomiendan invertir en Mirinda, asbesto y gramolas. Estate atento: podrías adquirir una jugosa participación en una comercializadora de Laserdisc. El inminente regreso de la polio augura una nueva edad de oro para el gremio de los ortopedas.

Escorpio

La sinceridad es estupenda, pero mentir es la bomba. "Yo siempre digo lo que pienso": tú eres imbécil y a la siguiente que pronuncies tu valiosísima opinión sobre los kilos que pesa nosequién te mandaremos a un campo de reeducación en una pedanía de Saturno.

Sagitario

Llega un día en que te preguntas para qué aprendiste los afluentes del Bidasoa y a calcular raíces cuadradas. Anímate: piensa en toda esa gente que estudió periodismo y ahora van a terminar en el paro por culpa de las inteligencias artificiales.

Capricornio

Esos sueños en los que se te aparece Teodoro García Egea no necesitan un psicoanalista junguiano, sino un exorcista. Aléjate de las aceitunas con hueso para prevenir posesiones.

La semana que viene podrías descubrir una nueva pasión por los daguerrotipos. Lo del amor, sin embargo, está difícil.

Acuario

Lo que consideras un saludable bronceado es lo que los dermatólogos llaman «pellejo de momia». Un ser humano no debería tener el color de una moneda de cinco céntimos. Llena un tonel con after sun y no salgas de ahí en una semana. De todas las adicciones, la tanorexia es la más tonta.

Piscis

No nos oponemos a que llames piscina a ese barreño con quince litros de agua, pero tampoco es para presumir. La vanidad de la era de las redes sociales ha carcomido tu buen corazón.

Tu asiento de la suerte es el taburete y tu queso astral el gorgonzola.