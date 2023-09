El horóscopo de octubre: Podrías encontrar el amor entre los varoniles brazos de algún disidente del Partido Socialista

Aries

¡Enhorabuena! Eres la única persona del hemisferio norte que ha cumplido sus propósitos de año nuevo. Lástima que fuesen aprender morse y esperanto. Hay otro fulano en Nueva Zelanda que se ha diplomado en homeopatía por una universidad a distancia y anda recetando azucarillos a los canguros.

Qué época de mierda.

Tauro

El ahorro está sobrevalorado y esa hermosísima reproducción fidedigna del Coche Fantástico está, realmente, a precio de ganga. Esta prudente adquisición te obligará a retrasar un par de años más tu divorcio, pero conseguirás abstraerte de las tensiones domésticas haciendo brum brum con el cochecito y perfeccionando tu imitación de la voz robótica de KITT.

Géminis

Se avecina un cambio de ciclo cósmico que renovará tus deseos de descalabrar a tu jefe. Tras la sindicación, la productividad laboral se ajustará a las obligaciones que te retribuyen, lo que, sin duda, te llenará de felicidad. La visita de Urano a la Casa Octava augura unas despreciables probabilidades de litigio: nada impide que breéis al asqueroso colaboracionista que cree que las cotizaciones sociales son un favor que os hace la empresa.

Cáncer

Tu inocente afición a juzgar la basura de tus vecinos acabará causando tensiones en el condominio. Ni caso: a nadie se le puede reprochar un pasatiempo tan inocuo.

Acuario: Del Bitcoin no se puede vivir: tendrás que volver a estudiar. A toro pasado, puede que entregar tu voluntad a ese gurú alopécico no fuese tan buena idea

Leo

Algo me dice que el mundo no necesitaba otra distopía apocalíptica en la que las máquinas toman consciencia e inician el exterminio de la humanidad. Cuando te animaron a perseguir tus sueños, debieron explicarte que antes conviene asegurarse de que no sean una idiotez.

Virgo

Podrías encontrar el amor entre los varoniles brazos de algún disidente del Partido Socialista. Los astros presagian mantecosas veladas en Zalacaín amenizadas con tediosas anécdotas sobre las juergas en la Bodeguilla de Moncloa. Para evitar disgustos con los gananciales, Venus recomienda pasar cuanto antes por la vicaría. Con suerte, recibirás un bonsai de regalo de bodas.

Libra

Llevas tres semanas evitando tus deberes conyugales a cuenta de la amnistía. Es una treta inaudita. Aplicándote en mejores empresas, podrías dominar el mundo.

Escorpio

Los supermercados pronto se llenarán de productos navideños. ¡Cuidado! La extraña superposición de los planetas gaseosos (en forma de peineta) no parece de buen agüero, así que sugiero plantear objetivos conservadores: bastará con no volver a rellenar los polvorones de mazapán.

Sagitario

Tu colección de uñas de famosos está adquiriendo reputación internacional. Tras escrutar minuciosamente los designios celestes, ignoro los motivos de tu inexistente vida amorosa. Nos han llegado noticias de una despampanante pinacoteca de verrugas ilustres: aconsejo visitarla, podría ser el comienzo de un apasionado romance.

Capricornio

Todo pasa. Ea, ea. No es para tanto. Más pasó Cristo en la cruz. De eso nadie se muere. Etcétera, etcétera.

Acuario

Del Bitcoin no se puede vivir: tendrás que volver a estudiar. A toro pasado, puede que entregar tu voluntad a ese gurú alopécico no fuese tan buena idea. No me imagino a Rockefeller gritándole a una cámara chorradas motivacionales sobre comprarse Lamborghinis, la verdad. Además, ¿no viste que la mesa era de Ikea?

Piscis

Tu blog sobre tabacos de pipa está batiendo todos los récords. Ayer entró medio visitante. ¡Viva! Tu éxito podría suscitar envidias en la comunidad. Vigila tus espaldas y procura mantener los pies en el suelo.