Chanel huele victoria en Twitter

Si Twitter es el termómetro del ánimo social podríamos admitir que España lo ha reventado. Chanel tiene a la audiencia tuitera y eurovisiva de su lado, expertos y casas de apuestas le auguran estar dentro del top 5 durante la noche del sábado, y eso se nota en el ánimo de los usuarios: una ola de optimismo arrasa en la red social, y son muchos los tuiteros que confían en la victoria de la artista. Hecho más que justificado, ya que hacía muchos años que España no salía tan bien parada en las valoraciones de los días previos al concurso y, no podemos negar, que es fácil dejarse llevar por la euforia del momento, más aún cuando los hashtag #Chanel y #Eurovisión llevan articulando la conversación en la red durante los últimos días.

europa toda la gala // europa cuando

con las baladas salga chanel #Eurovision pic.twitter.com/FhumwQRTIB — m (@scarscamz) 10 de mayo de 2022

🔴Chanel llega a las 100.000 reproducciones con su actuación en tan solo 30 MINUTOS. Esto es alucinante#eurovision #eurovisionRTVE pic.twitter.com/HL6Ns0cbv8 — Eurofans Spain #10 (@Eurovision_ESP) 12 de mayo de 2022

entrenando para defender a chanel de toda europa pic.twitter.com/IaDExFEI7g — m (@scarscamz) 9 de mayo de 2022

NO NOS HEMOS VISTO EN OTRA pic.twitter.com/5prA2gIrhK — aritz🤎 (@aritzswift) 12 de mayo de 2022

Es que sinceramente, viendo las primeras actuaciones de #EuroSemi1 pienso: sale ahora mismo Chanel y revienta el escenario y les da un repaso a todos #Eurovision pic.twitter.com/a9m1GVdG60 — Alexsinos (@alexsinos) 10 de mayo de 2022

Yo cuando Chanel ganó el Benidorm Fest / Yo cuando salga a cantar mañana en #Eurovision pic.twitter.com/4TZhhzyzKN — Celia (@celiasannz) 13 de mayo de 2022

¿Estaremos entre los cinco primeros? ¿Ganará España? ¿Habrá Chanelazo? Tendremos que esperar a la noche del sábado para responder a esa pregunta, de momento, podemos ir abriendo boca y buceando acerca de lo que se nos viene en la gala re visionando las dos semifinales que han tenido lugar esta semana y de las que han salido elegidos los 20 países que, junto al 'big five' -España, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia-, competirán para conseguir el ansiado micrófono de cristal.

Pero si no te apetece nada emplear tu tiempo en ver todas esas actuaciones, hemos hallado la forma de que lo hagas desde una perspectiva más cómica con un resumen de ambas galas a través de memes. Porque no existe evento que se precie sin su correspondiente tuitómetro... Hay para todos los gustos, desde los que consideran el pase de Rumanía a la final como "la primera victoria de España" porque su representante canta en castellano el estribillo de su tema, hasta los que no pueden para de comparar la canción ucraniana con el polémico "Estefaníaaaaaaaaaa" de 'La isla de las tentaciones'.

Ha pasado Rumania. Españoles, primera victoria conquistada, Europea prepárate que vamos a por la segunda. 🇪🇸💥#Eurovision



pic.twitter.com/nxOH5bt0Fi — Carlos Velasco (@CarlosRV16) 12 de mayo de 2022

Tu lavadora viendo cómo pones el programa eco cuando más barata es la Luz #Eurovision #EurovisionRTVE pic.twitter.com/8Fhvzx2Z7D — Moni La Ninfa (@monilaninfa) 10 de mayo de 2022

Las manos de la de Serbia después de la actuación#Eurovision pic.twitter.com/HCuv4JYdmn — Pepe Quijano (@DagoPepe) 12 de mayo de 2022

el número de veces que se ha movido la de chipre #Eurovision pic.twitter.com/dhr0dPZv83 — david🥭 (@daviiidcarrillo) 12 de mayo de 2022

¿Alguien sabe si el cantante The Rasmus (Finlandia) está viajando 33 años en el tiempo? Lleva el mismo chubasquero que el protagonista de Dark #eurosemi2 #Eurovision pic.twitter.com/RzxJsnrYyE — Cultureca (@CCultureca) 12 de mayo de 2022