"¿Los que no tenemos balcón donde ponemos la planta que nos va a dar Ayuso?": los memes del debate del 28M

La noche de este martes tuvo lugar en Telemadrid el único debate a cinco entre los cabezas de lista a la Comunidad de Madrid, y aunque los diferentes modelos fiscales, la calidad de los servicios públicos o las políticas de vivienda marcaron la agenda de la cita, en Twitter han llevado la batuta dos temas muy diferentes.

Por un lado, la indignación entre los tuiteros por la reacción de la presidenta de la Comunidad cuando Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, le intentó entregar el libro Morirán de forma indigna': "Como no quiero que se siga escondiendo de la verdad, le quiero hacer un regalo", le dijo la candidata morada. "No me lo acerque", respondió Ayuso.

También tuvo gran repercusión en redes sociales el estampado de la camisa de la candidata de Podemos, que mostraba una imagen del hermano de Ayuso y la frase “la cuestión es si cuando morían setecientas personas al día se puede contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros”.

Alejandra Jacinto intenta dar a la presidenta de la Comunidad de Madrid el libro 'Morirán de forma indigna': "Como no quiero que se siga escondiendo de la verdad, le quiero hacer un regalo". "No me lo acerque", ha respondido Ayuso https://t.co/Au6ugzGoS5 pic.twitter.com/9VH0SyH29K — infoLibre (@_infoLibre) 17 de mayo de 2023

El segundo tema candente en Twitter fue la idea de Ayuso de "llevar la naturaleza a patios y azoteas", que concretamente consiste en poner una planta en cada casa: “Para llevar naturaleza y salud a todos los vecinos, a las familias, vamos a hacerlo de esta manera, que cada balcón de Madrid tenga una planta", dijo desde su atril. Los memes y bromas con esta declaración han ido desde los que apuntan hacia un nuevo negocio de Tomás Ayuso hasta los que dudan sobre dónde deben poner la maceta.

No te pierdas los mejores memes en este Tuítometro

El hermano de Ayuso 2 minutos después del debate pic.twitter.com/EpRQS9wdVd — Larry Walters  (@LarryWalters_) 17 de mayo de 2023

Cuando vuelva a salir elegida propondré poner una planta por cada abuelito que me haya cargado. pic.twitter.com/scD2XAO9ev — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) 17 de mayo de 2023

Alejandra Jacinto consigue romper el marco discursivo d Ayuso, le regala el libro sobre el trato inhumano q se dio en las residencias, murieron más de 7000 ancianos. IDA se pone nerviosa, no le gustan los libros ni la verdad.#DebateTM #DebateTelemadrid pic.twitter.com/OHGz4dB8Jn — #FuckTheFakeNews (@gerontecontena) 16 de mayo de 2023

Isabel Díaz Ayuso: “Que cada ciudadano tenga una planta en su balcón”

Su hermano Tómas: pic.twitter.com/pJtBMdEEqd — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) 17 de mayo de 2023

Pregunta seria ¿ los que no tenemos balcón donde ponemos la planta que nos va a dar Ayuso para luchar contra el cambio climático ? #DebateTM #DebateTelemadrid pic.twitter.com/afr0bHOdRY — sandpeople❤💛💜 (@sandpeople1) 17 de mayo de 2023

Tomas Díaz Ayuso en la camisa de Alejandra Jacinto ¿Pero qué fantasía es esta? #DebateTelemadrid pic.twitter.com/t0FK1v727p — Nick's Pizza (@_Lushen_) 17 de mayo de 2023

La camisa que lleva @AleJacintoUrang en el debate muestra una imagen del hermano de Ayuso y la frase “la cuestión es si cuando morían setecientas personas al día se puede contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros” https://t.co/cm2D6ogk2W pic.twitter.com/3tRQesPiUm — Olga Rodríguez Francisco ✍️ (@olgarodriguezfr) 16 de mayo de 2023