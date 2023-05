"Quería un vestido de novia Rolex al precio de un Casio": las redes se ceban con Tamara Falcó

Tamara Falcó se ha quedado compuesta y sin vestido. La hija de Isabel Preysler se ha convertido este martes en diana de los memes tras hacerse público que se ha quedado sin vestido de novia por, al parecer, incumplir el contrato con Sophie et Voilà, la casa vasca encargada del diseño. La noticia se conoce a sólo dos meses de la boda, y entre los motivos que se han publicado destacan que “las exigencias” de la marquesa no respetan el código ético de la firma: “Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño", explican en un comunicado. “Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma”, añaden.

Este último acontecimiento sumado a las anteriores desgracias relacionadas con el enlace Falcó-Onieva han mandado directo al Trending Topic a Tamara, que protagoniza algunos de los tuits más creativos y graciosos del día. "Si yo fuera Tamara Falcó comenzaría a pensar que Dios, el destino o las estrellas me están mandando señales para que no me case", escribe @sourirerouge, o @Lauri092 que tuitea "@Tamara_Falco_ creo que la vida te está mandando señales para que no te cases… no sé, piénsalo… ".

Puedes verlos en este Tuitómetro

Tamara sigue sin ver las señales, seguro que el día de la boda llueve... Onieva. pic.twitter.com/rVM0YKtIWC — Carl Winslow (@CarlWinslou) 16 de mayo de 2023

Tamara Falcó quería un vestido de novia Rolex al precio de un Casio. — Iker Peña (@ikerphernandez) 16 de mayo de 2023

Si yo fuera Tamara Falcó comenzaría a pensar que Dios, el destino o las estrellas me están mandando señales para que no me case . — mandi (@sourirerouge) 16 de mayo de 2023

@Tamara_Falco_ creo que la vida te está mandando señales para que no te cases… no sé, piénsalo… 😅 — Laucalray 🌻 (@Lauri092) 16 de mayo de 2023

La boda de Tamara Falcó cada vez más cerca de ser un spin-off de Retratos Salvajes. pic.twitter.com/CxBzqXhIkQ — mery rouse (@mrbalaguer) 16 de mayo de 2023