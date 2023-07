"No pilla el Falcon pero sí la planeadora de Marcial Dorado", los memes del cara a cara entre Sánchez y Feijóo

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han enfrentado este lunes por la noche en el único debate a dos que tendrá lugar durante esta campaña electoral. Un 'cara a cara' que no ha estado exento de memes y bromas a manos de los tuiteros más creativos.

Uno de los temas que más tuits ha recibido ha sido la famosa foto de Feijóo en el barco del narcotraficante Marcial Dorado, hito que no ha estado presente en el debate: ni el narco, ni la foto, ni siquiera se le ha mencionado, pero aún así, toda la red social pedía a golpe de tuit al presidente del Gobierno que sacara ese tema al líder del PP "Si Sanxe no saca lo de Marcial Dorado me sentiré decepcionado. ¡Que el líder del PP iba de viaje con un narco! En cualquier otro país esta foto le habría enterrado", escribe @hdelosrios2, "Feijoo non utiliza un medio de transporte do Estado porque xa ten o barco de Marcial Dorado", tuitea @sarolaolvelo

Pero sin duda, la diana favorita de las bromas de los tuiteros ha sido el recurso que utiliza de manera automática la derecha para atacar a Sánchez: hablar de ETA. "Alberto. Fíjate, es el comodín de ETA. Lo usó Aznar después del atentado del 11M. Mariano con Zapatero: “Usted traiciona a los muertos y ha revigorizado a una ETA moribunda”. Ayuso con el “Que te vote Txapote”. Oculté este incómodo argumento en mi culo. Ahora te lo entrego a ti", escribe @tortondo.

También están los nostálgicos que recuperan el vídeo de Albert Rivera con el trozo de adoquín defendiendo que "Ya no se hacen debates como antes", y los que se han cebado con el cartel que ha sacado Feijóo cambiando su texto con diferentes bromas.

No te pierdas los mejores memes del debate en este Tuitómetro

Yo no sé quién ha ganado el debate, pero sí sé quién pierde.



Todos nosotros.#CaraACaraAtresmedia — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 10 de julio de 2023

Señor Sánchez, usted ha aumentado la inflación un chorrecientos por ciento, la deuda pública ha crecido triquinientos millones, hay taitantos miles de parados más y mientras estamos hablando se han ocupado picientos pisos. pic.twitter.com/KFRVvgdFpq — Carl Winslow (@CarlWinslou) 10 de julio de 2023

Alberto.

Fíjate, es el comodín de ETA.

Lo usó Aznar después del atentado del 11M.

Mariano con Zapatero: “Usted traiciona a los muertos y ha revigorizado a una ETA moribunda”.

Ayuso con el “Que te vote Txapote”.



Oculté este incómodo argumento en mi culo.

Ahora te lo entrego a ti. pic.twitter.com/hLJEuwQKb0 — Javier Durán (@tortondo) 10 de julio de 2023

Traigo el bingo del debate. Vamos, que me lo quitan de las manos.#CaraACaraAtresmedia pic.twitter.com/OvYgyCvNab — Doctor Jekyll (@bicicletagris) 10 de julio de 2023

Si les dieran descargas por mentir, Feijóo saldría con el culo negro del #Debate pic.twitter.com/DG4K4KVgJI — Braulio (@Brantifasco) 10 de julio de 2023

#Debate

- ¿Me va a dejar hablar?

+ No, ¿me va a dejar hablar usted?

- Eso no es cierto.

+ No, lo que no es cierto es lo que usted dice.

...

Y así en bucle. pic.twitter.com/IlIdY6OTni — Pablo Raso. (@PabloRaso1) 10 de julio de 2023

Feijoo non utiliza un medio de transporte do Estado porque xa ten o barco de Marcial Dorado — A Sarola ♀ (@sarolaolvelo) 10 de julio de 2023

-Vas a ir al debate en el Falcon?

-Y tú en el barco de Marcial?#CaraACaraAtresmedia pic.twitter.com/rWZpVDFcMa — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 10 de julio de 2023

Nos vamos al descanso para que la audiencia se tome un paracetamol. #CaraACaraAtresmedia pic.twitter.com/RYxizI53LY — RaquelMartos 🌻 (@RaquelMartos) 10 de julio de 2023

Si Sanxe no saca lo de Marcial Dorado me sentiré decepcionado.

¡Que el líder del PP iba de viaje con un narco! En cualquier otro país esta foto le habría enterrado. pic.twitter.com/OpqN697Ojx — Héctor Alonso🔻💻 (@hdelosrios2) 10 de julio de 2023

No pilla el falcon pero si la planeadora de Marcial Dorado — Ismael Prego (@Wismichu) 10 de julio de 2023