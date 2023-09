Esta semana el Congreso de los diputados vivió una jornada histórica al aprobar el uso de las lenguas cooficiales durante las intervenciones de los diputados. Fue el gallego José Ramón Gómez Besteiro (PSOE) el que inauguró la nueva etapa, en la que no será raro ver al resto de parlamentarios usando pinganillos. La intervención de Besteiro no gustó nada a Vox que abandonó el hemiciclo dejando todos sus pinganillos en el escaño de Pedro Sánchez, ausente porque estaba en la Asamblea general de la ONU. Este comportamiento no pasó inadvertido en X, donde recibió multitud de críticas y, por supuesto, memes en los que se reían del "miedo" de la derecha a usar este transmisor de traducción. " Mi führer, no hay nada que hacer, traen pinganillos", escribe @desantramqueJaen acompañado de una imagen del final de la película 'El hundimiento', "Un pinganillo único para unirlos a todos, en el reino de Santxe, donde reina el Sanchismo", ironizaba @ramirezmascaro recurriendo a una frase mítica de 'El señor de los anillos'.

Alfonso Guerra y la presentación de su libro 'La rosa y las espinas' también han tenido su "dosis de casito" en redes, especialmente tras sus declaraciones machistas sobre Yolanda Díaz en el programa Espejo Público "Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra", dijo. @TirodeGraciah ironizaba con una foto de Guerra evolucionando a una de Torrente con el texto "Alfonso Guerra en cuanto le ponen un micrófono delante".

Por último, la nueva canción de Shakira en la que, otra vez, Piqué es la diana de sus dardos:

-Y tú, en la guerra entre Piqué y Shakira, ¿con quién vas?

-Yo con quien paga a Hacienda.

Tuiteaba @BenderOfuscado al hilo del nuevo hit musical.

- Shakira, oye, que soy yo. ¿Se te ha pasado ya?

- HALA MADRID.

- ¿Eso es que sí o que no? pic.twitter.com/Yctb4t60Kv — CELESSON (@chemapizca) 2 de junio de 2022

Lo de Shakira pic.twitter.com/HoBZQwBfl3 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) 21 de septiembre de 2023

-Y tú, en la guerra entre Piqué y Shakira, con quién vas?

-Yo con quien paga a Hacienda. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 22 de septiembre de 2023

9 meses después, Shakira sigue siendo imbatible pic.twitter.com/OQkoJJDr1U — Rimanegra (@Rimanegra_) 21 de septiembre de 2023

- Pe…perdona, ¿eres Shakira?

- ¿Cómo me has reconocido, huevón?

- Por la mochila cargada de odio que llevas… pic.twitter.com/Tp9mp1kWlL — DON KIJOTEAK (@DonKijoteak) 22 de septiembre de 2023

Vox hoy en el Congreso pic.twitter.com/2IQr6dAk3R — Chema García (@ugh_fm) 19 de septiembre de 2023

Joer...Borja Semper hablando en vasco! A este paso, los peperos acabarán hasta pagando impuestos! 😏 — PaulMacca15 💜✊🔻 (@Macca15Paul) 19 de septiembre de 2023

-He cruzado océanos de tiempo para encontrarte.

-zenbat nahi nuen zu ikusteko.

-Joder, pues me he dejado el pinganillo en casa. pic.twitter.com/t85RdljuxQ — Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. (@AbreCesar23) 22 de septiembre de 2023

"Tres pinganillos para los catalanes, bajo sus señeras.

Siete para los vascos, en sus txokos de piedra.

Nueve para los gallegos, condenados a responder a preguntas con preguntas.

Y un pinganillo único para unirlos todos,

en el reino de Santxe,

donde reina el Sanchismo". — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) 19 de septiembre de 2023

- Mi führer, no hay nada que hacer, traen pinganillos. pic.twitter.com/BIzy1L4xdP — Desatranques Jaén (@DesatranqueJaen) 19 de septiembre de 2023

Los de vox devuelven los pinganillos, ya que ninguno de ellos ha logrado averiguar donde hay que ponérselos. pic.twitter.com/nRvuwVpefG — joaquín Kremel (@joaquinkremel) 19 de septiembre de 2023

Alfonso Guerra en cuanto le ponen un micrófono delante. pic.twitter.com/ccFdZLMA9Q — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) 21 de septiembre de 2023

-A Yolanda Díaz le habrá dado tiempo a estudiar entre peluquería y peluquería.

-Qué dice, señor Guerra?

-Que me pongas otro sol y sombra, hostias! pic.twitter.com/02IC68wzLE — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 21 de septiembre de 2023

QUÉ VA, QUÉ VA, QUÉ VA.

YO LEO A KIERKEGAARD. pic.twitter.com/RfHHHxGiAB — CELESSON (@chemapizca) 21 de septiembre de 2023

Nueva peli live action, esta vez de los Teleñecos. pic.twitter.com/DC32JYjEel — Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. (@AbreCesar23) 21 de septiembre de 2023