Elecciones catalanas: algunos datos fijos

¿Qué resultados pueden darse en las elecciones autonómicas de Cataluña? ¿Qué acuerdos postelectorales podemos esperar y qué impacto pueden tener estos resultados en las elecciones europeas? Tomaremos como situación de partida nuestra estimación con los datos del último barómetro del Centre d´Estudis d´Opinió de la Generalitat de Catalunya (CEO), realizado en noviembre de 2023. En concreto, con una tasa de participación del entorno del 62%, ganaría el PSC (26,5%), con 855.000 votos (+202.000) y 38 escaños (+5), para sumar mayoría absoluta con ERC (20,9%), que obtendría 32 escaños (-1), con 674.000 votos (+70.000). Según este estudio no habría mayoría independentista, porque Junts (18,6%), que obtendría 600.000 votos, retrocedería a 28 actas (-4), mientras que CUP (5,9%), conseguiría 7 (-2), con 189.000 votos, los mismos que obtuvo en 2021. Por lo tanto, la suma de los partidos independentistas ERC (32), Junts (28), y CUP (7), retrocedería a 67 actas (-7), a un escaño de la mayoría absoluta.

Esto no significa que las cosas tengan que terminar necesariamente así. Sin embargo, podemos deducir algunos datos fijos de esta convocatoria. El primero es que ERC tiene números propios: están seguros de que obtendrán más votos y escaños que Junts y por esto convocan, pero también están seguros de que la suma de sus escaños con los del PSC puede situarse en 68 o más y esta ser la única aritmética, es decir, que entra dentro de lo muy probable que la suma independentista no alcance los 68. Por lo tanto, la contienda de ERC es con el PSC: quien obtenga más escaños de los dos gobernará, proporcionándole estabilidad quien haya obtenido menos. Todo esto situados en la política real, como ha hecho ERC con el asunto de la ley de amnistía: apruébese cuanto antes, fue su posición y acertó, frente a un Junts que es barroco, se gusta demasiado y se enreda con las ocurrencias de un poder judicial que finalmente les dice que iréis para adelante por terrorismo. Y entonces, a correr hasta el lugar donde ya habían llegado ERC y el PSC.

Porque la ley de amnistía es, sobre todo, una ilusión colectiva y transversal en Cataluña y una meta en sí entre demócratas, la que permite restablecer la convivencia entre distintos. No es una etapa en la senda de otra DUI, aunque en Junts les atenace el qué dirán y no sepan cómo aterrizar. En el ámbito independentista la mayoría social no quiere –de momento-, más confrontación, como han explicado los resultados del 23J y explicarán los del 12M. Lo que quiere el independentismo ahora es un nuevo Estatut, un pacto fiscal, recuperar la Barcelona vanguardista, la prosperidad de Catalunya y todo aquello que fue el precio o el descarte de la confrontación que nos propuso quien ahora ha perdido la posición, Molt Honorable.

Pero, ¿por qué hay elecciones? Porque no hay presupuestos, y no los hay porque los comunes no se ha sumado al tripartito al que aspiran, así de torpe y contradictoria ha sido su decisión, con el agravante de que estas elecciones que provocan los dejarán fuera de juego. No habrá tripartito; Ada Colau, el PSC y ERC no os necesitarán; os habéis equivocado actuando por despecho y habéis perjudicado a vuestra operación reformista que es Sumar. Lo único positivo de todo esto es la lección que ya ha obtenido Yolanda Díaz de Pedro Sánchez: el vacío que ordenó en torno a su persona el madrileño cuando En Comú Podem nos llevó a elecciones. Como diría Pere Mayor, fundador de la Unitat del Poble Valenciá, actual Mes, en política, qui vulga amics que es compre un gos –"en política, quien quiera amigos que se compre un perro"-.

Respecto al impacto de los resultados catalanes en las elecciones europeas, ninguno. El PP viene por delante para europeas con 8 millones de votos y 25 escaños y a años luz viene el PSOE: 6 millones y 18 actas. El PSOE solo podría superar al PP si VOX obtuviera un gran resultado en el lado derecho, y esto no tiene nada que ver con las elecciones catalanas. Sumar llegará a europeas después de tres derrotas y a poco puede aspirar, mientras que los resultados de los partidos catalanes parecen consolidados. Ahora Repúblicas, la coalición donde participa ERC, no bajará de dos eurodiputados, mientras que, salvo sorpresas, Junts obtendrá un acta con el entorno de los 350.000 votos.

Jaime Miquel es analista electoral.