Hoy no es 29 pero se cumplen cuatro meses de un 29 que nunca desaparecerá. El president valenciano, Carlos Mazón, ha reavivado esta semana el dolor de aquel día (y los siguientes) con una reconstrucción que no es en la que deberíamos estar consumiendo nuestras energías y atención. Queda un trabajo ingente para que la vida de todas las personas de las zonas más afectadas por la dana pueda recuperar algo parecido a su forma original. 227 personas perdieron la vida. Para el doble, triple o cinco veces más personas de esa cifra, la vida nunca volverá a parecerlo del todo porque la riada les arrancó a quienes más querían. La reconstrucción que debería estar en primera línea no es la de las horas de ausencia del máximo cargo político de la comunidad autónoma durante la peor catástrofe natural de su historia.

Después de cuatro meses negando las pruebas que lo contarían todo, como la factura de la comida en El Ventorro o un registro completo y visual de la actividad de su o sus teléfonos en ese tiempo misterioso, a Mazón se le ocurrió plantarse el lunes en un desayuno informativo en Madrid y hacer la reconstrucción que parece que le preocupa más: la que le pueda librar de posibles responsabilidades ante la Justicia. Intentó, sin ningún éxito, llevarnos a su dimensión de moralidad paralela: una en la que eres el presidente de una comunidad autónoma y blandes como algo positivo no haber llegado hasta las 20:28h al centro de coordinación de una emergencia que existía desde por la mañana y cuyo avance precipitado en gravedad era evidente desde hacía muchas horas.

Parece una forma extraña de defenderse de que una alerta se enviara demasiado tarde, cuando la mayoría de las personas ya habían muerto, el decir que tú —máximo cargo político en ese territorio — llegaste más tarde aún, que ni siquiera estabas allí cuando finalmente se hizo. ¿Lo estaban esperando? La consellera que sí estaba allí, Salomé Pradas, ha empezado esta semana a hablar a través de los medios (que es distinto que directamente en los medios) para prometer que “toda la verdad” se sabrá y que todos saben dónde estaban y qué hicieron en esas horas. Quizás su testimonio ante la jueza sea la clave para que por fin todos podamos acceder a ese conocimiento. Sobre todo las víctimas.

Mazón intentó, sin ningún éxito, llevarnos a su dimensión de moralidad paralela: una en la que eres el presidente de una comunidad autónoma y blandes como algo positivo no haber llegado hasta las 20.28 horas al centro de coordinación de una emergencia que existía desde por la mañana

Las personas tan impasibles como muestra ser Mazón no deberían acceder nunca a cargos con tanta responsabilidad humana. Quien está al mando no debe ser nunca la persona que lo primero que piensa cuando, por ejemplo, una universidad suspende las clases ante una emergencia es “qué exageración”. Los líderes tienen el deber de anticiparse, de imaginar escenarios, de garantizar que todo está preparado, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, empezando por ellos mismos. Esconder la cabeza debajo de un ala tan miserable como que técnicamente él no era parte del centro de coordinación no sé si tendrá un pase en los tribunales, me permito dudarlo, pero desde luego no lo tiene desde el punto de vista político y moral.

Que después de cuatro meses escondiendo información, manipulando y mintiendo, Mazón siga en su cargo es una ofensa a las víctimas, a todo el pueblo valenciano y a todos los españoles, porque pertenece a uno de los dos grandes partidos de este país y cada día que le mantienen su apoyo como president es un día en que se traslada el mensaje de que ese nivel de indolencia, atrevimiento y sinvergonzonería es algo aceptable en un cargo público de una democracia. Y no lo es.