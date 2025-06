Las arpías ucranianas frente a la agresión rusa

Está pasando bastante desapercibido en nuestros medios de comunicación la operación militar Telaraña, llevada a cabo por un conjunto de mujeres soldado ucranianas que, el 1 de junio, utilizando las nuevas tecnologías (drones), han dado, posiblemente, el golpe militar a Rusia más importante desde el comienzo de la agresión a Ucrania. Estas mujeres, que se llaman a sí mismas “las arpías” –denominación que tiene su origen en la mitología griega– han inutilizado cuarenta aviones, en cuatro bases militares distintas, a miles de kilómetros de la frontera con Ucrania. Con ello, han producido un daño enorme en la aviación estratégica rusa, ya que gran parte de estas aeronaves se utilizaban para el transporte de misiles nucleares.

Llama poderosamente la atención que estas mujeres voluntarias, que participan en el ejército ucraniano en unidades especiales, y que gran parte de ellas han sufrido en sus propias carnes el fallecimiento de sus seres queridos, están teniendo la preparación y la audacia para acometer uno de los actos más decisivos en la respuesta de Ucrania frente a la agresión rusa. Además, al parecer, no ha habido víctimas, solo daños materiales decisivos para la capacidad militar rusa. También hay que señalar que han lanzado este ataque tras una incursión en territorio ruso, burlando todo tipo de controles rusos. Además, arriesgándose de una manera clara para hacer posible la misión.

Estas mujeres, que se llaman a sí mismas “las arpías” –denominación que tiene su origen en la mitología griega– han inutilizado cuarenta aviones, en cuatro bases militares distintas, a miles de kilómetros de la frontera con Ucrania

Esta acción es una de las que viene ejecutando Ucrania desde hace al menos dos años, y donde se dice que entre el 60 y el 70% de los daños sufridos en los equipos militares rusos han sido provocados por ataques de este tipo de drones. Por ello, desde febrero de 2024, el presidente Volodímir Zelensky autorizó la creación de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados. Al mismo tiempo, Ucrania tiene una capacidad de la industria de la defensa nacional muy importante, produciendo varios millones de drones al año. Por otro lado, los aviones rusos destruidos tienen difícil sustitución, ya que las industrias que los fabricaban se encuentran desmanteladas.

Hay que resaltar que Rusia está respondiendo al ataque mediante la utilización también de drones, pero que se están dirigiendo especialmente contra la población civil, en donde todos los días nos encontramos con un conjunto de víctimas. En la Operación Telaraña no solo no hubo víctimas, sino que los comandos pudieron volver a territorio ucraniano a salvo después de quemar los vehículos (es decir, no dejaron ninguna prueba) que les habían servido para lanzar los drones y llegar a una distancia razonable para manejar los drones.

La importancia de esta acción es triple. En primer lugar, porque le hace un daño –probablemente casi irreparable– a las fuerzas aéreas rusas. En segundo, porque nos demuestran, estas jóvenes soldados, la debilidad del ejército ruso. En tercer lugar, la razón simbólica, que mujeres que han sido víctimas de la agresión sean capaces de defender a su patria con gran eficacia y con medios materiales muy escasos. Cada dron dicen que vale 400 euros, mientras que los daños causados a Rusia se elevan a miles de millones de euros.

Seguramente esta operación es un ejemplo actual de la historia de la Biblia en la que el joven David fue capaz de derrotar al fortísimo Goliat utilizando una honda y una piedra. En este caso, la honda son los llamados drones de fabricación ucraniana, de muy bajo coste, pero que utilizados estratégicamente pueden tener una capacidad de destrucción militar, y sobre todo de destrucción estratégica y política, de gran repercusión. Gracias a los mismos, podemos darnos cuenta de la vulnerabilidad que tiene Rusia actualmente, y de que su poder tiene límites.

____________________________

Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM y presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.