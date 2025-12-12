La Estrategia de Seguridad de Trump: un paso más contra Europa

El viernes 5 de diciembre de 2025 se publicó la llamada Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Este documento no es una Estrategia de seguridad propiamente dicha, ya que no ha sido aprobada por el Congreso. Más bien, es una decisión del Presidente Trump que no recoge las características de las Estrategias predecesoras. No obstante, dicho texto es el alegato más fuerte que se ha podido producir en los 80 años de relación entre Estados Unidos y Europa, poniendo en peligro el conjunto de las relaciones transatlánticas e incluso las perspectivas de seguridad, como puede ser el futuro de la Alianza Atlántica.

El Presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una intervención en Francia el 8 de diciembre, puso las cosas en su sitio, señalando que la novedad es que, hasta ahora, teníamos que defendernos de los adversarios y, ahora, tenemos que defendernos incluso de los aliados, ya que la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump no es aceptable para Europa ni para los países europeos. Estoy seguro de que van a surgir un montón de reacciones de todos los Estados europeos, y no solo de los miembros de la Unión Europea. Ahora es momento no solo de hacer declaraciones, sino de tomar decisiones en consecuencia con esta declaración y reforzar el proyecto europeo ante esta importante reacción hostil.

Llama también la atención que en dicho documento desaparece la noción de amenaza para Rusia y considera que es un nuevo actor que va a facilitar la estabilidad en Europa. Por eso, tampoco sorprende la bienvenida que Putin ha dado a esta postura, en unas declaraciones en las que ha dicho que coincidía plenamente con esta visión de seguridad y que se sentía más cerca que nunca de los Estados Unidos. No ha sido solo él, sino que otras importantes figuras del Kremlin se han manifestado en la misma dirección.

El auténtico adversario en la concepción de Trump del mundo no era China, sino que era Europa

El mismo viernes en que se publicó la Estrategia, se produjo la sanción por parte de la Unión Europea contra X (antes Twitter), cuyo propietario es Elon Musk, multándole con 120 millones de euros. No es la primera vez que empresas estadounidenses son multadas por temas de competencia, incluso de una mayor cuantía. El propio Musk ha reaccionado contra la Unión Europea, pidiendo su “abolición”. Es aún más grave la reacción de Trump, que dice que esta sanción no va solo contra X sino contra todas las empresas tecnológicas americanas y contra los Estados Unidos.

Desde que Trump ha regresado a la Casa Blanca, hace casi un año, han sido varias las declaraciones que ha hecho contra la Unión Europea, Europa y sus políticas, especialmente las regulatorias. En este caso, también sobre sus políticas de migración, diciendo que si sigue así, Europa se debilitará e incluso desaparecerá en 20 años. En la estrategia defiende a los partidos de extrema derecha europeos, concretamente a Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, que dice que son la única garantía de que la Unión Europea pueda pervivir.

En el libro La oportunidad de Europa frente a Trump (Catarata, Madrid, 2025), ya señalé que el auténtico adversario en la concepción de Trump del mundo no era China, sino que era Europa. Ante este nuevo paso, que en definitiva viene a reconocer explícitamente esta doctrina, nos preguntamos qué consecuencias va a tener para el proyecto europeo. ¿Será el momento en que se hace efectiva la oportunidad y Europa no solo hace declaraciones sino que toma decisiones contundentes frente a este aliado que se ha convertido en adversario en la política mundial?

Francisco Aldecoa Luzárraga es Catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM y Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.