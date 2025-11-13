Euroescepticismo frente a una fructífera actividad institucional en la UE

En las últimas semanas se están tomando decisiones importantes por parte del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y de la Comisión Europea que prácticamente no están siendo reflejadas en los medios de comunicación españoles, incluidas las televisiones, y que, sin embargo, explican que la Unión Europea sigue actuando tanto en cuestiones internas como en su dimensión internacional. En primer lugar, el Parlamento Europeo aprobó una importantísima resolución en torno a la necesidad de la reforma de los Tratados el 22 de octubre. Por otro lado, el Consejo Europeo se reunió el 23 y 24 de octubre y, por último, el 4 de noviembre, la Comisión Europea publicó su comunicación anual sobre la Política de Ampliación de gran trascendencia.

El Parlamento Europeo aprobó el 22 de octubre una resolución titulada Consecuencias institucionales de las negociaciones de ampliación de la Unión Europea por 310 a favor, 277 en contra y 53 abstenciones. Esta decisión implicaba la necesidad de abordar la reforma de los Tratados, especialmente mediante la desaparición de la unanimidad en el seno del Consejo antes de que se produzca la ampliación. Teniendo en cuenta que ya se está planteando la posibilidad de que en el caso de Montenegro y Albania se produzca su entrada en 2028, esta reforma tendrá que realizarse de forma urgente.

Asimismo, se planteaba reformar el tamaño de la Comisión Europea, teniendo en cuenta un equilibrio geográfico y demográfico la posibilidad de ponderar los votos en el Consejo y la promoción de mecanismos de flexibilidad como cláusulas paralelas, cooperación reforzada, abstenciones constructivas, PESCO y mecanismos de opt-out. Con estas medidas se busca un reequilibrio institucional renovado. Por todo ello, podemos decir que esta resolución tiene un enorme significado, ya que plantea algo que es de sobra sabido, pero que es necesario recordar, y es que Europa no puede crecer sin antes reforzarse. Es el viejo debate entre ampliación y profundización, que ha estado presente en los procesos de ampliación anteriores.

Por otro lado, el Consejo Europeo reunido el 23 y 24 de octubre abordó los temas de Ucrania, de forma clara, pero debido al rechazo de Hungría, se aprobó un texto independiente a 26, muy completo (EUCO 19/25). También se trató el tema de Oriente Próximo, especialmente la cuestión de Palestina y el acuerdo de paz alcanzado el 13 de octubre, que tuvo un completo apoyo. Asimismo, se recogen los temas de defensa europea, cuando unos días después de ha aprobado la hoja de ruta. Se tratan también otros temas, como la competitividad y doble transición, vivienda e inmigración.

Son importantes a su vez las dos iniciativas propuestas por la Comisión Europea, como son el pacto mediterráneo, que cuenta con distintos instrumentos y trata de poner en valor el Proceso Mediterráneo, que se firmó precisamente en Barcelona hace 30 años. Se trata de que, aprovechando esta efemérides, se plantee un pacto global euromediterráneo con bastante alcance. Al mismo tiempo, la Comisión ha presentado la hoja de ruta para la política de defensa para los próximos diez años, a la que hemos hecho referencia con anterioridad al examinar el Consejo.

Por último, la Comisión Europea ha publicado la comunicación anual de la Política de Ampliación en la que hay avances importantísimos. Por un lado, plantea que la ampliación en esta legislatura es un escenario realista, especialmente, como se ha comentado, en los casos de Montenegro en 2028 y Albania en 2029. Asimismo, ha llamado la atención que la Comisión anuncia que va a trabajar en un paquete de reformas y revisiones de políticas europeas para que entren en vigor antes de la siguiente ampliación, recogiendo la propuesta del Parlamento Europeo de octubre citada anteriormente.

Frente a la visión pesimista de la opinión pública española sobre el proyecto europeo se pueden citar algunas propuestas relevantes que son ejemplo de la actividad institucional y que, sin embargo, apenas son citadas por los medios

Además, estos días nos hemos animado por la participación en París en un seminario en la Acción Jean Monnet, del 16 al 19 de octubre. La discusión de estos tres días versó sobre la política europea y su futuro. Participaron principales europeístas, pertenecientes a la propia Fundación Jean Monnet, al Movimiento Europeo y a la Unión de Federalistas Europeos. Fue organizado por el director de la Casa, Martí Grau, y resultó del máximo interés por el discurso de Draghi sobre la necesidad del federalismo y las diversas iniciativas que hemos señalado provenientes de las instituciones europeas.

Por otro lado, cabe mencionar que en la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, Mario Draghi realizó un importante discurso sobre la situación europea, en el que resaltó que posiblemente son los momentos más difíciles que él recordaba, ya que ahora nos enfrentamos con el proteccionismo y la acción unilateral. Señaló que después de la crisis financiera y de la deuda soberana, el BCE evolucionó hasta convertirse en una institución más federal y así se puso en marcha la unión bancaria. Resaltó que no se ha cambiado nuestra gobernanza desde 2007 y subrayó: “hoy somos una confederación europea que simplemente no puede hacer frente a semejantes desafíos”.

Más allá de esto, señaló que el futuro de Europa debe ser un viaje hacia el federalismo. Por deseable que fuera una federación, esta requiere unas condiciones políticas que hoy en día no existen. Por lo tanto, un nuevo federalismo pragmático es el único camino viable. Dedicó hasta en siete ocasiones referencias al federalismo y terminó diciendo que este federalismo pragmático convendría a aquellos con mayores ambiciones, escala e intensidad de otras potencias globales, y también podría ayudar a renovar el impulso democrático de la nueva Europa.

Es decir, frente a la visión pesimista que se trasluce en la opinión pública española sobre el proyecto europeo hemos podido citar algunas propuestas relevantes, tanto del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, que son ejemplo de la actividad institucional que, sin embargo, no es citada por los medios de comunicación españoles, o quizás de una forma muy somera. Asimismo, nos han producido satisfacción, tanto las propuestas de la Acción Jean Monnet en París como el discurso de Draghi en Oviedo, en el que se refleja una música distinta a la que estamos ‘disfrutando’ en España.

Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM y Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.