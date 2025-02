La Conquista de la Democracia: la UMD apostó por España

Vista la estupenda presentación de la serie La Conquista de la Democracia en RTVE y oídas las declaraciones de Nicolás Sartorius, hay que destacar, de estas últimas, una expresión para que la tengan presente sobre todo los jóvenes y no tan jóvenes: "La democracia no se hereda. Heredarán el coche, la casa, la hipoteca... pero la democracia, no. Esa hay que cultivarla día a día."

También me viene a la memoria una apuesta que hizo, allá por 1975, la Unión Militar Democrática (UMD), aquel grupo de militares que apostó por las libertades y la democracia, sí, pero que a la vista de la situación entonces de nuestro país pensó que los ejércitos no estaban llamados, como en Portugal, a intervenir para traerla.

Según el análisis que hicimos entonces en la UMD, en el país vecino sólo estaban vertebradas tres instituciones: el Partido Comunista de Álvaro Cunhal, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, que fueron las que llevaron la libertad a su país.

La tentación de seguir sus pasos era grande, pero no cayeron –no caímos– en ella. Se impuso el sentido común y la generosidad. En España existían partidos en la oposición, sindicatos, asociaciones, estudiantes... que luchaban por la democracia.

Lo que se planteó la UMD no fue intentar un golpe, sino evitarlo. Es decir “echar agua en la pólvora del franquismo" para que fuera la sociedad civil la que determinara su futuro

Y también un reducto del franquismo que no la quería ni en pintura y unas Fuerzas Armadas que, en su mayoría, tampoco. Por eso lo que se planteó la UMD no fue intentar un golpe, sino evitarlo. Es decir “echar agua en la pólvora del franquismo" para que fuera la sociedad civil la que determinara su futuro. Y así fue. A la muerte, que se adivinaba cercana, del dictador, se aceleró un proceso que llevaba muchos años gestándose en las calles. No fue un juego de despachos, como se ha dicho. Sería más exacto decir que “no fue solamente" ese juego de despachos. La dictadura no murió en la cama, pero sí murió en la calle y gracias a la calle.

La UMD acertó en su apuesta. Apostó por España.

* Fernando Reinlein es militar, miembro del Foro Milicia y Democracia, y periodista.