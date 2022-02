¿Dónde nos contagiamos de covid? ¿Dónde se contagian los casos de origen “desconocido”? En opinión de algunos expertos como el catedrático Fernando Rodríguez Artalejo [2], el catedrático Juan José Badiola [3] o la investigadora Margarita del Val [4] no se conoce, suficientemente, dónde se producen los contagios.

Aproximadamente un tercio de los contagiados son catalogados por los servicios sanitarios como “contagio de origen desconocido”. Parece un número demasiado alto y las autoridades sanitarias deberían proporcionarnos más información.

Esta opinión sobre el número de “desconocidos” ha saltado al periodismo. Por ejemplo, Pedro Blanco decía en la SER, [5]: “Se dimitió de la labor de rastreo en este país. Y bueno, ahora es verdad que intuimos dónde se producen muchos contagios, pero muchas veces no sabemos dónde se producen los contagios”.

Como ciudadano profano, conocemos lo que los modelos médicos e ingenieriles prevén sobre la posibilidad de contagios en cada ámbito. Pero se echa en falta una constatación a posteriori del lugar donde se ha producido el contagio, aunque sea una constatación en términos de probabilidad y no de certeza absoluta.

Conocer, aunque fuera aproximadamente, dónde nos contagiamos sería muy útil para guiar nuestras conductas. Saber qué porcentaje de contagios se producen en los supermercados y grandes centros comerciales, en las tiendas, en los conciertos en grandes estadios o en lugares al aire libre, en los gimnasios, en los centros de belleza y peluquerias, en el transporte público urbano o interurbano, en la playa o en la piscina, en los hoteles, en las calles congestionadas, en los ascensores, en las iglesias, en conferencias y presentaciones de libros, en los lugares de baile o en las terrazas de los restaurantes nos permitiría ajustar nuestras conductas para protegernos y para reducir el impacto del covid. Cristina Monge escribe: “En el caso de la pandemia, por ejemplo, necesitamos conocer con la mayor exactitud posible dónde y cómo nos estamos contagiando para evitar el riesgo, que se arbitren medidas para evitar aglomeraciones en actividades básicas como el transporte, los centros de trabajo o educativos” [9]

Y también permitiría a las autoridades tomar las medidas más precisas para evitar contagios.

Conocemos lo que los modelos prevén sobre la posibilidad de contagios en cada ámbito. Pero se echa en falta una constatación a posteriori del lugar donde se han producido, aunque sea una constatación en términos de probabilidad y no de certeza absoluta

Los sanitarios de atención primaria suelen tener información bastante precisa sobre el lugar del contagio. Me permito algunos testimonios personales: uno de esos sanitarios me anunció en septiembre de 2020 (ola de agosto 2020, “los temporeros”): “Vienen por el Centro de Salud a recoger el resultado PCR con el carro de la compra. Han albergado en su casa a trabajadores de la fruta y después, aunque el resultado sea positivo, irán a la compra. No tienen síntomas”. En noviembre de 2020 me avisó (ola de octubre 2020, fiestas del Pilar): “Los contagios vienen de las fiestas del Pilar. No se han hecho fiestas en las calles pero las celebraciones familiares se han hecho como todos los años”. La intuición de los sanitarios de atención primaria que ven repetirse modelos en las consultas y las indagaciones de los rastreadores en su actividad de rastrear el origen, suelen vislumbrar el origen de la infección. Probablemente la información con que cuentan daría importantes pistas sobre el origen: no es necesaria la certeza, bastaría con estimaciones probabilísticas (por ejemplo, el 35% de los contagios se producen en grandes superficies, el 7% en oficinas administrativas y bancarias, el 4% en las aglomeraciones callejeras). Bastaría entrevistarse con ellos sin necesidad de definir nuevos campos en la aplicación

Hay técnicas estadísticas más sofisticadas, y más costosas en recogida de datos, para incorporarlos a la base de datos de las que hablaba la Consejera Sira Repollés de Aragón [6]. Hay también técnicas de muestreo que permitirían seleccionar muestras representativas de contagiados, sin necesidad de estudiar a todos, y sacar conclusiones de ellas.

A mediados de junio 2021, el Ministerio de Sanidad introdujo un nivel de detalle en los ámbitos de contagio introduciendo los siguientes [1] y [8].

- Bar/cafetería/restaurante

- Locales de ocio nocturno

- Establecimiento/centro comercial

- Iglesia o celebración religiosa

- Gimnasio u otros centros deportivos

- Peluquería/centro estética

- Medio de transporte público (autobús, tren,..)

Seguramente, la introducción de estos orígenes auguraba que se redujera el número de “contagios de origen desconocido”. Pero no ha sido así. Si tomamos los casos declarados en el ámbito estatal entre 03/11/2021 y 01/12/2021, solo en 3 de cada 100 “desconocidos” se ha precisado el origen. En esas fechas, casi el 27% de los contagios son de origen desconocido. [8]

Algunas comunidades autónomas ni siquiera han publicado este detalle de origen de contagios. Por ejemplo, en Aragón entre 03/11/2021 y 01/12/2021 figura un 35% de desconocidos (2899 sobre 8146) y no hay ningún dato que informe sobre el origen del contagio en los “desconocidos” (cifras de 12/01/2022) [7].

Hay un elevado número de casos que no se sabe dónde se han contagiado. Con ese desconocimiento los ciudadanos no podemos guiarnos en la toma de conductas preventivas, en el autocuidado.

Sería necesario que las autoridades recaben y nos den una información más precisa sobre el origen de los contagios, de modo que se reduzcan drásticamente el “desconocimiento” sobre ese origen y permitan a los ciudadanos, en la medida de lo posible, evitar o reducir su exposición en esos ámbitos.

