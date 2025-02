Las deportaciones y la iglesia católica

Siguiendo la tradición de la mayoría de los presidentes episcopalianos de Estados Unidos y aunque Trump no lo sea –pues primero se definió como presbiteriano y después como cristiano sin denominación–, los pasados actos de investidura del cuadragésimo séptimo inquilino de la Casa Blanca concluyeron con una ceremonia religiosa en la iglesia de Saint John, próxima a la sede presidencial.

Casi todo el mundo sabe al día de la fecha el contenido de la prédica con la que la máxima autoridad de ese credo protestante en la capital estadounidense obsequió al nuevo mandatario, una vez sabidos algunos de sus planes de gobierno. La obispa Mariann Budde, que durante el primer mandato de Trump ya le llamó la atención con alguna recriminación en torno al mal uso que el presidente hacía de la biblia, le pidió esta vez, respetuosamente pero con firme convicción, que tuviera piedad de la gente que tiene miedo ahora, en alusión directa tanto a la gran comunidad de migrantes indocumentados y refugiados que hay en Estados Unidos como a la comunidad LGTB.

Visto lo visto después con los migrantes colombianos, a los que Trump –el que se dice cristiano sin denominación– pretendió deportar esposados como delincuentes en aviones militares si el presidente Gustavo Petro no se hubiera opuesto, de nada valió que Budde apelara a Dios en su homilía: "En nombre de nuestro Dios, le pido que tenga piedad de las personas de nuestro país que tienen miedo ahora. Hay niños gais, lesbianas y transexuales en familias demócratas, republicanas e independientes. Algunos temen por sus vidas”, subrayó Budde, después de que Trump hubiese firmado la víspera un decreto en el que eliminaba las protecciones a la discriminación de los miembros de la comunidad LGTB y manifestaba que solo existían “hombre y mujer”, sexo masculino y femenino, borrando a las personas trans.

Ni el papa Francisco ni sus obispos en Estados Unidos han estado a la altura de la obispa episcopaliana que de modo muy directo le soltó a la cara a Donald Trump el mensaje de fraternidad propio del cargo y la religión que representa

La iglesia protestante episcopaliana ocupa uno de los últimos lugares en número de fieles en Estados Unidos, pues no pasa del millón y medio. La iglesia católica, por contra, se ha convertido en la más numerosa confesión religiosa en aquel país, con algo más de 68 millones de creyentes, sin que el papa Francisco se haya sentido llamado a adelantarse a la obispa episcopaliana o a ser al menos tan contundente como lo fue ésta en una materia de fe.

Creo que el papa Francisco debería haberse anticipado a Mariann Bude con un mensaje similar en la Plaza de San Pedro o mediante algún tipo de comunicado oficial, y no esperar a que un periodista italiano le preguntara en un popular programa de entrevistas acerca del asunto. ¿Acaso sin esa pregunta el sumo pontífice habría eludido manifestarse en contra de las deportaciones de migrantes en Estados Unidos? Otro tanto, con el permiso de su superior en Roma, debería haber hecho alguno de los prelados que El Vaticano tiene en Estados Unidos, a fin de ser coherente con el mensaje evangélico.

No fue así y me parece que, teniendo en cuenta el crecimiento de feligreses de otras religiones en Iberoamérica y la numerosa feligresía católica estadounidense, no están El Vaticano y sus ministros para quedarse atrás en estas circunstancias. Ni el papa Francisco ni sus obispos en Estados Unidos han estado a la altura de la obispa episcopaliana que de modo muy directo le soltó a la cara a Donald Trump el mensaje de fraternidad propio del cargo y la religión que representa. Y esto, en medio de los fastos un tanto horteras con los que fue glorificado el nuevo presidente.

_____________________________

Félix Población es escritor y periodista. Su último libro publicado fue 'La risa de vivir y otros cuentos sin cuento' (ed. Círculo Rojo, 2021).