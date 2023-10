O gobiernan o arman la guerra

Creo que el relato más corto de la historia de la literatura es el que escribió Augusto Monterroso: “Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí”. He escrito a lo largo de mi vida miles de artículos. Se pueden escribir libros de historia, artículos periodísticos que dejen negro sobre blanco lo que pasa, ensayos sesudos más profundos que el lecho marino donde duerme el Titanic, dedicar todas las tertulias de todas las televisiones y todas las radios para hablar de esa anomalía democrática que es España. Las elecciones y sus amenazantes pucherazos. Las investiduras fallidas y las no fallidas. Las mociones de censura. Las telarañas de la Justicia. Los crímenes machistas. El negacionismo climático, el memorialista y todos los negacionismos que nos vengan a la cabeza. La gente que se muere de hambre mientras los ricos son cada día más ricos. El gobierno progresista ilegítimo. El bravucón del AVE aplaudido por las altas instancias del PP y sus palmeros. Las muertes premeditadas en las residencias de mayores. La amnistía. Los indultos. El aborto. ETA. El independentismo catalán. La ruptura de España… Lo que ustedes quieran añadir a esta lista de situaciones que se repiten todos los días. Da igual. Todo da igual. Por eso, aquí va mi artículo de hoy en infoLibre, sin ninguna duda el más breve que he escrito en toda mi vida:

Siempre que el PP no gobierne en España, las algaradas y broncas callejeras, mediáticas, judiciales, empresariales y parlamentarias están aseguradas hasta que de nuevo gobiernen los herederos de Fraga Iribarne y el franquismo.

Y punto.