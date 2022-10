Horóscopo para noviembre: El cinturón de Orión está preocupado por ti

Noviembre de 2022

Aries

Esas naranjas que compraste hace dos semanas se están quedando pochas, y no está la cosa para desperdiciar comida. El eclipse de hace unos días parece haber descongestionado el firmamento, que vuelve a girar con normalidad. Esto acarreará extraordinarias oportunidades económicas: sospechamos que el Gobierno no tiene intención de subir la retención del IRPF en tu tramo.

Tauro

Parece que ha entrado chatarra espacial en la cúspide de la casa quinta. Así no hay quien se aclare. Es mejor que postergues estas ideas delictivas que andas tramando: la posición de Júpiter favorece las intenciones de la fiscalía. Por cierto, deja de regar ese cactus, que lo vas a ahogar.

Géminis

No hay astro retrógrado que excuse la pocilga que tienes por apartamento. Intenta minimizar los riesgos laborales, personales y afectivos: no salgas de casa, no contestes llamadas, desinstala las aplicaciones de mensajería y ligoteo y ni se te ocurra enviar cartas. Tus congéneres lo agradecerán.

Cáncer

El repunte parcial del SP500 y la lateralización del índice tecnológico de la bolsa norteamericana te traerán grandes oportunidades en el amor. Aprovecha la ocasión e invita a salir a ese octogenario que te gusta. Tus sentimientos serán correspondidos.

Leo

Saber que aún faltan treinta y nueve años para el regreso del cometa Halley sin duda te entristecerá enormemente. No temas. Recuerda que toda crisis es una oportunidad y que de la depresión se sale poniendo buena cara y escuchando patrañas motivacionales. El cinturón de Orión se muestra muy preocupado por tu salud mental, pero a la Osa Mayor le importas un pimiento. Si juegas a la lotería, este mes tiene una posibilidad entre ciento cuarenta millones de ganar el Gordo. ¡Suerte!

Virgo

Noticia de última hora: vuestros archienemigos, los Libra, están urdiendo una conspiración para acabar con todo el signo y resolver, de una vez por todas, esta antigua enemistad. Los astros no parecen decantarse por ningún bando en esta contienda: quieren ver cómo se desarrollan las hostilidades para apostar por el caballo ganador. Recuerda que el color blanco es el peor para las manchas de sangre. No hay quien las limpie después.

Libra

¡Demonios! Los Virgo han descubierto tus oscuras maquinaciones. Ha llegado la hora de pasar a la acción y asestar el primer golpe. Nadie quiere una guerra que dure años.

Además, alguien que te aprecia te dará una sorpresa inesperada (si lo esperases, vaya birria de sorpresa). Ese paquete que estás esperando se ha perdido en Correos.

Escorpio

Tus compañeros de trabajo agradecerán tus últimos avances en el incierto campo de la higiene personal. La intromisión de Urano en la novena casa debe de significar algo, pero ahora mismo no sabría qué decirte. Este mes conviene que no te juegues el sueldo en las tragaperras: los astros apuestan por la banca.

Sagitario

La parte contratante de la primera parte será considerada la parte contratante de la primera parte. Venus lo tiene claro. Se avecinan fluctuaciones espaciotemporales en el plano de la eclíptica que podrían afectar a tu recuento leucocitario. Pide cita en el internista y, con suerte, te la darán antes de que termine el lustro.

Capricornio

Tu indefinición en el tablero geopolítico empieza a despertar recelos entre tus familiares y amigos. Ese lento declive hacia la socialdemocracia te acarreará problemas en el amor. Podrías atraer las buenas vibraciones cósmicas vistiendo de amarillo, pero es una horterada. Tu piedra de la suerte es la pómez (que tiene nombre como de señor de Albacete).

Acuario

Se acerca el Black Friday y hasta Próxima Centauri sabe cómo te pones. El universo y tu asesor financiero imploran prudencia. Deberías atender a esa lucecita de alerta tan impertinente que se te ha encendido en el coche y hacer de una vez por todas el cambio de aceite. Durante este mes estarás en contra del genocidio y de la pizza con piña.

Piscis

Aunque haya llegado el otoño, no deberías descuidar la pedicura. Si te sientes agobiado, recuerda que más pasó Cristo en la cruz y no dijo ni pío. Prueba a ponerle maíz a las ensaladas, que eso anima mucho. No olvides purgar los radiadores y procura no entregarte al autoerotismo, que una cosa lleva a la otra.