Salmo de fuego por los arrodillados

Señor de la historia,

mira este suelo lleno de cuerpos arrodillados,

manos atadas, ojos cubiertos,

gente que vino a traer vida

y ahora saborea el polvo.

Escucha, Señor:

no son criminales,

gritan “libertad”

y los pisan como si fueran basura.

Mira al ministro de Seguridad Nacional,

Itamar Ben‑Gvir,

que se pasea entre los humillados

como dueño de un rebaño encadenado,

agita la bandera como látigo

y se ríe de los que no pueden levantarse.

Dice: “Somos los dueños de la casa”,

como si tu mundo tuviera dueño,

como si la memoria de la Shoá

fuera un cheque en blanco

para arrodillar a otros pueblos.

Señor, este ministro no protege:

se alimenta del miedo,

disfraza de “seguridad” su odio,

llama “terroristas” a quienes traen pan,

convierte la palabra “Holocausto”

en un escudo para su desprecio.

Rompe su discurso,

desnuda su mentira,

haz que el nombre de Itamar Ben‑Gvir

no sea recordado como guardián,

sino como el hombre

que se burló de los arrodillados.

Levántate por los que están en el suelo;

devuélveles el rostro, la voz, la dignidad.

Que el mundo oiga su “libertad”

más fuerte que los gritos del ministro,

que sus cadenas se vuelvan prueba

y su humillación, condena para quien la ordenó.

Bienaventurados los que,

aunque los tiren al polvo,

no renuncian a su humanidad.

Maldito el poder que hace del trauma un arma

y de la seguridad

un espectáculo de crueldad.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.