Las 14 opiniones de Ana Rosa ante Sánchez incluyendo "el magnífico artículo de Felipe González sobre pactos"

Era uno de los momentos más esperados de la precampaña. Ana Rosa Quintana llevaba desde 2019 sin entrevistar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su programa ha criticado abiertamente muchas de las decisiones del Ejecutivo de coalición y se ha convertido en uno de los referentes de la derecha.

Quintana ha estado también en el foco de parte de la izquierda, especialmente de Unidas Podemos, que ha cargado duramente contra ella por su tratamiento del partido en su programa durante estos años. Un espacio que tiene una altísima cuota de pantalla y con mucho tirón entre el público femenino y personas mayores.

La entrevista con Pedro Sánchez este martes fue una especie de debate, donde la comunicadora expresó en muchas ocasiones sus propias opiniones personales ante el presidente del Gobierno, quien en le tuvo que pedir que le dejara explicarse. Estas son algunas de las consideraciones que hizo la comunicadora:

1- “No sé por qué se molesta tanto por el sanchismo. Si se ha utilizado siempre. Lo hemos utilizado con el marianismo, el aznarismo y el felipismo".

El presidente del Gobierno le contestó que ese concepto ha sido una “burbuja” que han ido inflando “con manipulaciones, mentiras y maldades”. Además, le señaló a Quintana que se han sobrepasado “todas las líneas rojas”: “Se ha visto decir que soy un obseso del Falcon, un soberbio, un prepotente”. La comunicadora también atribuyó críticas contra ella para contrarrestar al presidente: “Si yo le contara, que soy una racista, una xenófoba, fascista…”. A lo que Sánchez indicó: “Usted tiene un plató y un programa donde puede responder".

2- Sobre la desproporción en tertulias con mayoría de voces conservadoras: “¿90 por ciento dijo el otro día? ¿De verdad, presidente? Que la gente ve la tele y escucha la radio, ¿un 90? Estos son todos los editoriales en los que he hablado de usted. Muchos, se los voy a entregar a alguien de su equipo para que me diga si hay algún insulto y mentira. Hay opiniones y crítica. ¿Ácidas? Sí. Y a veces también divertidas”. “¿Prisa tiene también un 90 por ciento de periodistas conservadores? ¡Es que me lo pone a huevo!”

El presidente del Gobierno lleva denunciando durante toda la precampaña que hay más voces de derechas que progresistas en los medios. Según el jefe del Ejecutivo, “no se pueden confundir los hechos” con la mentira. Precisamente su estrategia de estos días es ir a medios hostiles para desmontar los argumentos de la derecha y rebatir punto por punto, como hizo en El Hormiguero, con Pablo Montos, y Más de uno, con Carlos Alsina.

3- “Usted ha cambiado muchísimas veces de opinión. Llámelo como quiera. ¿Cuántas veces puede cambiar uno de opinión en temas fundamentales? Usted lo ha hecho muchísimo. Con Bildu, con ERC, con las instituciones. Y luego nombró a una fiscal general que era una ministra suya. Usted ha cambiado de opinión en reiteradas veces. A la gente le sorprende”.

Ante estas afirmaciones, el jefe del Ejecutivo señaló que “nunca ha mentido” y que sí ha cambiado de opinión en temas como Cataluña, pero que lo ha hecho para solucionar un conflicto. En ese sentido, señaló que hoy en esta comunidad el PSC, que es constitucionalista, es la primera fuerza. Asimismo, le contestó que mentir es decir que ETA era la responsable del 11M o que había armas de destrucción masiva como argumento para la guerra de Irak.

4- “Usted ha dicho que lo que estamos viendo con el PP y Vox es una película tenebrosa. Creo que también usted también se quedó espeluznado cuando vio las listas de Bildu, con quien ha pactado, entre otras cosas, la ley de vivienda, la de memoria democrática y le ha apoyado muchas cosas".

Las críticas por los votos de EH Bildu son otra de las constantes de la derecha mediática y política durante esta legislatura, llegando a centrar buena parte de la pasada campaña de las elecciones autonómicas y municipales. El jefe del Ejecutivo quiso dejar claro que sólo ha sido un apoyo externo porque el único pacto de gobierno que tuvo fue con Unidas Podemos, pero remarcó que buscó votos “debajo de las piedras” para sacar medidas adelantes como la reforma laboral. “No describe, usted está opinando, diciendo que estamos gobernando con Bildu”, contestó además el presidente.

5- “Lo dijo ayer en este artículo magnifico Felipe González sobre pactos, que sean capaces de entenderse en lo importante. No ha ocurrido hasta el momento. Von der Leyen habló también del riesgo y del peligro de los extremismos, tanto de derechas como de izquierdas. Ustedes tienen una mayoría social aplastante y, sin embargo, no llegan a acuerdos en lo importante".

Quintana se refirió al artículo del expresidente en Nueva Revista, de la Universidad Internacional de La Rioja, en el que abogó por la búsqueda de “soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción”. En estos momentos, parte de la derecha, empezando por Alberto Núñez Feijóo, está desplegando el argumentario de que el PSOE debería abstenerse en el caso de que el PP no logre la mayoría absoluta. El PSOE dice que el líder del PP ya ha optado con sus acuerdos de coalición con Vox. Sánchez contestó que sólo hay dos opciones: Gobierno progresista o del PP con Santiago Abascal. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se pronunció sobre este tema el lunes y señaló que es “impensable” una abstención, además de lamentar que el PP nunca reconoció la ayuda socialista en la investidura de Mariano Rajoy, que costó un “desgarro interno”.

6- “Usted no tendría que pactar nada con Bildu ni con personas que quieren separarse de España, ni el señor Feijóo nada con Vox. Sería estupendo”.

La comunicadora de Telecinco se mostró en contra de los pactos de los dos grandes partidos con otras formaciones, haciendo una llamada a acuerdos entre el PP y el PSOE. El presidente respondió que el PP había rechazado casi todas las leyes del Gobierno, por lo que ha tenido que buscar otros apoyos, como pasó con la reforma laboral. Otro punto en el que se centró el presidente fue en la negativa de revalorizar las pensiones por parte de los populares. “Pues muy mal…”, se mostró entonces la periodista respecto a los populares.

7- “Esto es muy Maquiavelo, ¿el fin justifica los medios?”

Quintana también mostró de esta manera su rechazo a la unión de los votos de EH Bildu con el PSOE para sacar leyes al escuchar las explicaciones de Pedro Sanchez sobre cómo ha buscado votos hasta debajo de las piedras. El jefe del Ejecutivo señaló que lo importante era el para qué y no el con quién.

8- “¿Qué pasa con mi hipoteca, qué pasa con mi cesta de la compra, qué pasa con el recibo de la luz, que se ha moderado? ¿Qué pasa con mi hijo que está en paro, qué pasa con los que tienen cuarenta y cinco y cincuenta años y no van a encontrar más trabajo? Es lo que a la gente le preocupa”.

Quintana también hizo esta referencia a lo largo de la entrevista sobre las preocupaciones de la ciudadanía. A pesar de esta opinión, no preguntó al presidente por medidas como el mecanismo ibérico, aunque reconoció que ha bajado la factura. Tampoco se interesó especialmente por los datos del paro, que se hicieron públicos apenas veinte minutos antes de tener a su lado al jefe del Ejecutivo, con un récord de empleo de casi 21 millones de puestos de trabajo. Sánchez consideró que lo “importante” es hablar de eso y que por eso quiere debatir con Alberto Núñez Feijóo, que sólo ha aceptado un cara a cara y ha rechazado ir a Mediaset, donde tiene su programa la periodista.

9- “¿Qué le parece la propuesta de que a todos los jóvenes de 18 años les den 20.000 euros? A la señora Calviño no le ha parecido nada bien. A mis hijos y a sus hijas también. Esto no es justo”.

También la periodista se mostró en contra de la medida estrella de Sumar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto una herencia universal que afectaría a unos 500.000 jóvenes, inspirada por el economista Thomas Piketty. La idea es no discriminar por rentas, algo que la presentadora rechaza poniendo como ejemplo a su familia y a la de Sánchez. Según publicó El Confidencial el año pasado, la productora que preside Ana Rosa Quintana (Unicorn) tuvo unos ingresos en el curso anterior de 30,54 millones de euros, lo que hizo que ganara 3.04 millones de euros. La mayoría iría a su bolsillo, pues ella tiene el 51%. El sueldo fijado para este año en los presupuestos para el presidente es de 90.010 euros.

10- “Una de las cosas que más daño le ha hecho a usted es la ley del sí es sí. Lo que más daño le ha hecho [es] no solo la ley sino que no haya dimitido ni cesado absolutamente a nadie, a lo mejor porque son corresponsables. Tenía a tres magistrados en el Consejo de Ministros, tuvo un montón de informes, del CGPJ, del Consejo de Estado. Yo creo personalmente que le ha hecho muchísimo daño. Es que hay ciento y pico violadores por ahí”.

“¿Cómo va a ser una buena ley si ha tenido los efectos que ha tenido, presidente?”. “Creo que hay muchas cosas positivas en esa ley (de si es sí). Pero, ¿por qué de verdad ustedes no vieron o no quisieron ver que esto iba a provocar lo que ha provocado y que les habían avisado? ¿Por qué usted, que es el presidente, no pide una responsabilidad? Es que la secretaria de Estado diciendo unas barbaridades…”, “Nunca había ocurrido que se habían dividido los movimientos feministas”.

La presentadora de Telecinco también mostró públicamente, como ya había hecho en otras ocasiones, sus críticas por la ley del ‘sólo sí es sí’ y contra el departamento de Igualdad, pidiendo dimisiones y ceses. Habló del informe del Consejo General del Poder Judicial, pero en su documento el gobierno de los jueces alertó de que las penas podían tener un efecto de desprotección de las víctimas, pero lo circunscribía a una revisión “a los límites máximos”, no a los mínimos como ha ocurrido.

Pedro Sánchez asegura que la ley del 'sólo sí es sí' protege a las mujeres #AR4J https://t.co/b3V7kXDGFk — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 4 de julio de 2023

11- “Todo lo que mejore estará bien, hay una ley de violencia de género y surgen nuevas cosas. Espero que el PP no lo acepte. Ayer la señora Marga Prohens en su discurso estuvo hablando directamente de la violencia de género. Que los señores de Vox quieren hablar de violencia intrafamiliar y contra la mujer, me parece tan absurdo. Ante una realidad que es violencia machista. Me parece francamente mal”.

De esta manera justificó la actitud del PP. Quintana se refirió a la candidata del Partido Popular para presidir Baleares, pero no mencionó que en esta comunidad Feijóo ha dado los votos para que esté al frente del Parlament Gabriel Le Senne, que tiene frases como “las mujeres son beligerantes porque carecen de pene”. Tampoco mencionó que la nueva presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, de

Vox, dijo en su primera entrevista que “la violencia de género no existe”.

12- “Marruecos tiene en su mano cuánta gente salta la verja, cuánta gente no, cuánta gente deja llegar. Si a usted le mandan a los niños porque tenían que ir a un partido y de repente hay un montón de niños. Supongo que será una cosa que habrá negociado con Marruecos”.

Quintana se mostró también muy crítica respecto a la relación con el país vecino, haciendo esta descripción de lo que sucedió en la frontera. El jefe del Ejecutivo negó “la mayor” y sostuvo que no hay cambio respecto al Sáhara de la política que se sigue desde José Luis Rodríguez Zapatero. Además, alegó que en Europa se ve esta “buena relación” como un posible ejemplo para Italia y Libia o Grecia y Turquía. Asimismo, aprovechó para criticar que se han lanzado hasta bulos sobre que está chantajeado por Marruecos por el robo de su teléfono y por una red de narcotráfico que implica a su esposa.

13- Sobre la retirada de las banderas LGTBi: “En eso estoy también en contra, y Feijóo”

La presentadora sí coincidió con Sánchez en el rechazo a la retirada de las banderas LGTBI. Pero muchas de esas enseñas del arcoíris se han retirado también con el apoyo del Partido Popular, como en el Parlament de Balears (una comunidad puesta por ella como ejemplo por Prohens) o en Burgos.

14- “Me parece bien que el presidente tenga un Falcon y que lo utilice. Lo que no me parece bien es que lo utilice para ir a un mitin de un partido o para temas personales. Siempre se ponía una inauguración, pero tenía un mitin. (...) Pero, por el número de veces, usted ha batido el récord”.

Esta fue otra de las opiniones y críticas que le hizo en directo al presidente del Gobierno, quien recordó que esos aviones fueron comprados por José María Aznar. Asimismo, le pidió a la presentadora que dijera de dónde sacaba ese dato del récord. Posteriormente, en la mesa de análisis, la comunicadora dijo que era una información de The Objective.