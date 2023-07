"Esa será su opinión": así fue el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Ana Rosa Quintana

9.19 de la mañana. Martes. 4 de julio de 2023. A 19 días de las elecciones. Ana Rosa Quintana, ante la cámara. A su lado, Pedro Sánchez. Un presidente del Gobierno al que ha criticado duramente casi todas las mañanas. "Usted tiene más canas y yo soy rubia. Han pasado muchísimas cosas. Me gustaría hablar de muchas cosas", arranca.

A partir de ese momento, 67 minutos en directo cara a cara. En una de las intervenciones más esperadas del jefe del Ejecutivo, que llevaba desde 2019 sin acudir a este espacio televisivo, que tiene la cuota de pantalla más alta en su horario. Todo dentro de su estrategia de atender a medios hostiles y llegar de la manera más masiva a los españoles. Con un objetivo: pinchar la burbuja del antisanchismo y explicar punto por punto lo que ha hecho durante estos cuatros años. Sin evitar ninguna pregunta.

La entrevista de Ana Rosa llegaba después del "subidón", como dicen los suyos, de Pedro Sánchez en otros programas como El Hormiguero o Más de uno. Y la derecha esperando una entrevista contundente de la presentadora de Telecinco. Con la periodista opinando en muchas ocasiones y dejando en directo algunas de sus posturas.

"Si me permite desarrollar el argumento..."

La tónica de la entrevista fue esa, con Pedro Sánchez pidiendo en todo momento poder hablar: "Permítame responder,usted y yo podemos estar en las antípodas ideológicas", "una cosa es la opinión y otra son los hechos", "déjeme terminar, déjeme terminar", "si me permite desarrollar el argumento", "esa será su opinión"...

Sánchez llegó con la idea de desmontar ese antisanchismo, que se basa en un cúmulo, según dijo, de "mentiras y falsedades". Insistiendo: "He cambiado de opinión, pero no he mentido". "No soy perfecto, pero soy una persona limpia", indicó, poniendo sobre la mesa la desproporción de voces conservadoras frente a progresistas en los espacios conservadores. Ana Rosa Quintana entró y dijo que en su mesa había mitad y mitad. "¿Y en el grupo PRISA hay ese noventa por ciento? Es que me lo pone a huevo", llegó a lanzar la presentadora.

Además, el presidente del Gobierno se quejó en primera persona del tratamiento que ha recibido en muchos medios de derechas, llegando a señalar que han acusado a mujer de pertenecer a una red de narcotráfico en Marruecos, a la vez que se vinculaba esto respecto a la posición del Sáhara. Con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, alimentando las especulaciones sobre el propio móvil de presidente.

"Se han sobrepasado todas las líneas rojas"

"Se han sobrepasado todas las líneas rojas, se ha venido a decir que soy un obseso del Falcon, un prepotente, un golpista. Se ha llegado a decir la barbaridad de que soy un filoetarra", lamentó Sánchez ante Ana Rosa Quintana, que le apostillaba: "Si yo le contara, yo soy racista, xenófoba..." Sánchez hacía una observación sobre eso: "Sabe lo que ocurre, Ana Rosa, que usted tiene un plato donde puede responder".

La comunicadora sacaba en ese momento un tocho de folios: "¿Ve esto? Todos los editoriales en los que he hablado de usted. Se lo voy a entregar para que diga qué insulto o mentira. ¿Críticas ácidas? Sí. ¿A veces divertidas? Sí".

Buena parte de la entrevista se centró en la política de pactos. Sánchez entró a rebatir a Feijóo, que el día anterior había estado en el mismo programa. "Ayer dijo que el PP había pactado más con el PSOE. Es mentira. Ha habido 140 (pactos entre los populares y Vox en ayuntamientos)".

El "magnífico" artículo de Felipe González

La presentadora quiso abrir también la vía de una posible abstención del PSOE si ganan el PP, una teoría que intenta abonar la derecha de cara al 23 de julio. Para ello, aludió al "magnífico" artículo de Felipe González que apoya dejar gobernar a la lista más votada. Y recalcó: "Usted no tendría que pactar nada con personas que quieran separarse de España ni el señor Feijóo nada con Vox. Sería estupendo".

Sánchez respondió que él no tenía firmado ningún pacto de Gobierno con EH BIldu y sólo con Unidas Podemos. Su argumento es que ha buscado "debajo de las piedras" votos para sacar adelante leyes como la reforma laboral, mientras que el PP ha votado en contra, por ejemplo, del nuevo sistema de pensiones firmado con agentes sociales y la UE. Ana Rosa Quintana hacía esta apreciación al hilo: "Muy Maquiavelo, ¿el fin justifica los medios?"

.@sanchezcastejon: "Los hechos están demostrando que el PP está tragando con la retahíla de cuestionamiento de la violencia de género"



🔵 #AR4J https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/4MSEYqH4uk — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 4 de julio de 2023

Todo ello en un plató en el que sólo estaban los dos, ella de blanco y él con traje azul y camisa lila. Sin corbata, algo que ya es habitual en la precampaña, y con una novedad en la solapa: pin de la Presidencia española de la UE, que arrancó este sábado para todo el semestre.

La presentadora quiso también ahondar en la propuesta de Yolanda Díaz de una herencia universal de 20.000 euros, que ha sido menospreciada por el ala socialista en voz de Nadia Calviño. Pero el presidente decidió no entrar en eso, con la estrategia de defender la coalición y a su ministra de Trabajo. La comunicadora criticó entonces que fuera para todos los jóvenes esa idea: "Para mis hijos y sus hijas también, no es justo".

Quintana: "Hay ciento y pico violadores por ahí"

La parte de la entrevista más tensa fue cuando se abordó la ley del 'sólo sí es sí'. Quintana dio su opinión "personalmente" de que esto le había hecho "muchísimo daño" al presidente: "Hay ciento y pico de violadores por ahí". "Es una buena ley", defendió el socialista. Pocos minutos después la presentadora reconocía que había algunas cosas ·"positivas" en la norma. "Se lo agradezco", confesó Sánchez.

Pero al poco cargó: "¿Por qué no vieron o no quisieron ver lo que iba a provocar? ¿Por qué no pidió responsabilidades? La secretaria de Estado diciendo barbaridades". "He asumido la responsabilidad en primera persona", contestó el dirigente socialista. La presentadora también denunció que el movimiento feminista nunca se había dividido como sí pasa en estos momentos.

La parte final se centró en la relación entre España y Marruecos. Sánchez lanzó: "Niego la mayor, desde Rodríguez Zapatero hemos tenido la misma posición sobre el Sáhara". Con la presentadora insistiendo: "Marruecos tiene en su mano cuánta gente salta la verja, si manda niños, eso supongo que lo han negociado". El presidente comentó que le ha "echado muchas horas" a la relación bilateral y que otros países la ven como una "buena experiencia" que puede servir para, por ejemplo, Italia y Libia o Grecia y Turquía.

"¿De dónde saca los datos?"

También el Falcon sobrevoló la entrevista. "Me parece bien que lo tenga un presidente, pero no para ir a un mitin", indicó la comunicadora, mientras que Sánchez recordó que fue comprado por José María Aznar y usado por todos los presidentes. "Está un poquito viejo ya", interrumpió Quintana. "Usted ha batido el récord", añadió, a lo que respondió el socialista: "No sé de dónde saca esos datos".

Por el pinganillo avisaban a Quintana de que tenía que ir terminando porque el jefe del Ejecutivo tenía que presidir el Consejo de Ministros. Ella se ofrecía a estar hasta las 13.30 horas, cuando acaba el programa. Preguntas finales: ¿dónde va a veranear? No lo ha pensado, confesó Sánchez, aunque se ve preparando la investidura. En todo caso, decidirán sus hijas. El reloj marca las 10.26. "Pedro Sánchez, muchas gracias por estar aquí". "Un placer". Así fue el cara a cara en Mediaset.