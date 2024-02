Ábalos desafía a Sánchez, mantiene su escaño y rechaza cualquier responsabilidad en el 'caso Koldo'

"Estoy decidido a defender mi honor personal y mi reputación como diputado hasta las ultimas consecuencias". Así explicaba José Luis Ábalos, el que fuera el todopoderoso secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes hasta hace dos años y medio, su decisión de mantener el acta en el Congreso tras el ultimatum de su partido para que dimitiese una vez conocido el escándalo de corrupción que afecta a uno de sus excolaboradores más cercanos, Koldo García. La investigación, que arrancó en la Audiencia Nacional a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción y que se hizo pública hace una semana, se centra en las supuestas mordidas derivadas de contratos para la adquisición de mascarillas en lo peor de la pandemia suscritos por los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. Unas licitaciones cuyo montante total rondaría los 53 millones de euros.

La presión del PSOE para que dejara el escaño por responsabilidad y para no "dañar" al partido, según ha señalado este mismo martes el portavoz parlamentario Patxi López, no ha surtido efecto. Es más, Ábalos ha criticado que le hayan dejado solo y ha asegurado que le hubiera gustado tener "el respaldo" de la dirección del partido. "Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, pero no ha sido así", ha lamentado en una declaración ante los medios que ha durado media hora y en la que Ábalos no aceptó preguntas. Aun así, aseguró que ya llegará el tiempo de "dar respuestas" y que él "dará la cara".

El exministro de Transportes ha asegurado que esta ha sido la "decisión más importante" de su vida política y que, tras "escuchar a las voces" de su alrededor, ha decidido no "rendirse" y "defender su honorabilidad". "No estoy acusado de nada ni formo parte de la investigación en curso ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito y no sera porque no se me haya investigado", ha argumentado, reclamando que se le debería aplicar "el principio de inocencia". Es más, incidió en que su gestión se "limitó a adquirir equipos de protección" de la forma más rápida y económica posible y a "aminorar" las "comisiones de los intermediarios". Sobre el papel de Koldo García, al que ha definido como un "colaborador de su gabinete", ha asegurado que fue "decepcionante" y "repudiable".

En ese sentido, ha afirmado que la Justicia tendrá "toda" su colaboración aunque de momento no ha sido "requerido para nada": "No figuro ni en la querella ni en el auto judicial", insistió. Por ese motivo, alegó que su "sacrificio público" no podría ser "reparado" si dimite. "¿Cuál sería la reparación? ¿Cuando se produciría? ¿Quién se acordaría?", preguntó. "Si yo renuncio ahora se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo, solo provocaría mi estigmatización. Sé lo que es ser un apestado político", prosiguió, incidiendo en que su partido le había "privado de la oportunidad" de hallar una "solución compartida".

El PSOE pide a Ábalos que entregue su acta de diputado antes de 24 horas Ver más

Ábalos, que ha constatado su soledad en varias ocasiones, ha justificado su decisión de irse al Grupo Mixto alegando que debe "defenderse" en "todos los niveles": "Siento que me enfrento a todo, vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás, me enfrento a todo el poder político, quién me lo iba a decir", señaló. "Soy un mero peón", prosiguió, advirtiendo así de la "cacería" de la derecha y de "algunos pseudomedios" que considera que se ha "legitimado" tras conocerse este caso. "Eso justifica que se redoblen los ataques, se ha presionado a allegados míos", señaló, lamentando que se hayan "superado todos los límites deontológicos" hablando de que tiene "una situación personal compleja" y de sus "circunstancias económicas".

Así, ante "la necesidad de defenderse", ha justificado su decisión de irse al Grupo Mixto lo que, a su juicio, le permitirá seguir compartiendo "sus ideas" con "libertad de criterio" y ha confiado en "asistir al final de esta partida" obligando a quien "le pretende echar a la calle", en alusión a la dirección del PSOE, le "miren a la cara" a él y a sus compañeros. Por último, visiblemente emocionado, le ha dedicado unas palabras de cariño a los diputados del grupo parlamentario socialista y ha agradecido tener una "tribuna pública" como es el Congreso para llevar a cabo su estrategia de "no rendición".

El PSOE, por su parte, ya le ha abierto un expediente por no entregar el acta y pasar al Grupo Mixto. "La situación producida, los hechos que la han generado, así como la repercusión pública, exigen por parte de los órganos competentes del partido la adopción inmediata de las medidas oportunas contempladas en los Estatutos y las normas internas para salvaguardar la imagen del PSOE y que la instrucción del expediente pueda seguirse con las máximas garantías para el expedientado", concluyen.