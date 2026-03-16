Abascal exige gobernar en coalición con el PP en sus autonomías y Feijóo pide que acabe con el bloqueo

El resultado de las elecciones del domingo ha forzado al líder de Vox, Santiago Abascal, a hablar claro después de no haber cumplido sus propias expectativas de alcanzar el 20% de los votos. Tras haber aparcado la exigencia de gobernar en coalición con el PP en las ultimas semanas, el ultraderechista reclamó este lunes entrar en los Gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León después de que Alfonso Fernández Mañueco señalara que quiere un gobierno del PP en solitario con "acuerdos puntuales" con la extrema derecha. "El señor Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere gobernar, que no tiene valor para gobernar, que sale corriendo. Le tengo que decir al señor Feijóo que sí que vamos a gobernar en las tres regiones", señaló Abascal.

El líder ultra ha negado que su formación haya "tocado techo" tras obtener el 18,9% de los votos y subir un escaño respecto a lo obtenido hace cuatro años y ha insistido en que los resultados de Castilla y Léon son "históricos" para Vox porque se trata del mayor porcentaje de voto en unos comicios autonómicos. Así, ha asegurado que "si hay acuerdo programático" con el PP en las tres citadas autonomías, habrá también gobierno de coalición, aunque evitó hablar de carteras. De lo contrario, dijo, el PP deberá buscar un acuerdo con el PSOE o abocar a esas comunidades a una repetición electoral que el propio líder de Vox aseguró que quiere evitar.

"Pueden estar seguros de que nos vamos a entregar sin descanso", añadió el líder de Vox, que pidió una "negociación seria" con el PP "entre partidos y personas adultas", basada en "medidas concretas, en plazos de cumplimiento y en garantías de cumplimiento": "Cuando se negocia con el PP, hay que actuar de esa manera", añadió, tras criticar las "zancadillas" de Génova 13. El líder de Vox arremetió contra el presidente andaluz, Juanma Moreno, por decir que a Vox le ha "pasado factura" bloquear la investidura de la extremeña María Guardiola y lo achacó al "nerviosismo" de Moreno por el "riesgo" de perder la mayoría absoluta en Andalucía.

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A la misma hora que Abascal se pronunciaba desde la sede de Vox, su homólogo en el PP, Alberto Núñez Feijóo, hacía lo propio ante la plana mayor de su partido y se dirigía directamente a Vox. "Nadie ha dado razones para bloquear, sólo se han puesto excusas. Y creo que ya está bien", sentenció. Y añadió: "No se puede hacer a los españoles cautivos de una estrategia de ningún partido", manifestó, tras dejar claro que a quien "le corresponde liderar" es al PP: "Así lo han marcado los ciudadanos".

Feijóo también pidió al ultraderechista "respetar" sus principios porque son "los que han ganado las elecciones": "Jugar con la gobernabilidad de Extremadura y de Aragón para hacer campaña en Castilla y León no lo merecen ni los votantes del PP ni de Vox". El conservador expresó su temor de que Abascal vuelva a alargar las negociaciones con las elecciones andaluzas como excusa. "Espero que a esta estrategia no se una ahora la gobernabilidad de Castilla y León para hacer campaña en Andalucía", manifestó.

Aun así, el líder del PP admitió que ambas formaciones ya "fallaron" a la gente "en julio de 2023" y que por ese motivo no pueden "volver a fallar". "Existe la alternativa numérica y no puede fallar la política", resumió. "O se hacen pactos de gobierno como quiere la mayoría que nos está votando o coaliciones de oposición y de bloqueo con el sanchismo, en contra de lo que está votando la mayoría de los españoles", zanjó.