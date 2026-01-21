Génova se desmarca de la cooperación de Moreno pero sin llegar a las acusaciones de Ayuso contra el Gobierno

La tregua política entre el Gobierno y el principal partido de la oposición no ha durado ni 48 horas desde que todos los partidos, a excepción de Vox, decidieron cancelar los actos previstos hasta el viernes por "respeto" a las víctimas de la tragedia ferroviaria del pasado domingo, en la que fallecieron 43 personas. El encargado de comparecer este miércoles fue el secretario de Hacienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, que tras reivindicar el "silencio respetuoso" de su formación desde el accidente, atribuyó el cambio de estrategia a "la falta de explicaciones del Gobierno". En privado, fuentes del PP explican que fue el martes cuando se decidió convocar la rueda de prensa, después del incidente del Rodalies en Cataluña, que también se ha cobrado la vida de una persona.

Bravo acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de estar "desbordado", de "falta de previsión y respuestas contradictorias" e incluso sugirió que el Gobierno está "ocultando información" o y ha "puesto en peligro" a los viajeros de la alta velocidad, tras la reducción de la velocidad máxima con posterioridad al siniestro, lo que ha provocado una "alarma generalizada" en la población a su modo de ver.

Aunque el dirigente del PP no pidió la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y tampoco su dimisión, como sí ha solicitado Vox —y también Junts—, el socialista fue el principal flanco de sus críticas por estar más ocupado por "el relato político" que por "la seguridad de la ciudanía", en sus palabras. Unas acusaciones que se producen semanas después de que trascendieran los WhatsApps que le envió su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, al entonces presidente valenciano Carlos Mazón durante la dana en octubre de 2024 en los que le pidió "liderar la comunicación".

Bravo también lanzó varias preguntas al aire. "Si la meteorología de Cataluña no aconseja que circulen los trenes por riesgo de accidente, ¿por qué detienen el servicio ahora y no lo detuvieron antes de que hubiera víctimas? Si el estado de las vías de nuestro país obliga a reducir la velocidad porque no es seguro hacerlo a la velocidad a la que venían circulando, ¿por qué se hace ahora y no antes de que hubieran fallecidos? Y si los maquinistas llevan meses advirtiendo de los problemas, ¿por qué no se obtuvo antes de dos descarrilamientos y de dos colisiones con 43 víctimas mortales y decenas de heridos?", planteó. Cuestiones que, dijo, debe responder el ministro Óscar Puente de manera "urgente".

El portavoz de Ayuso culpa al Gobierno del accidente

Este cambio de estrategia se produce en medio de una fuerte presión interna para dinamitar la tregua política con el Gobierno, no solo por parte de los miembros de la dirección nacional sino también de algunos barones autonómicos. Génova cree que no es momento de atribuir responsabilidades hasta que se esclarezcan los motivos del accidente, pero en el Gobierno madrileño sí parecen tener claro quien es el culpable: Óscar Puente. "El caos en la gestión ha mostrado su peor cara y se ha llevado la vida de 42 personas", argumentó el portavoz del Gobierno de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

El portavoz madrileño también dijo que no era el momento de exigir responsabilidades, señaló a renglón seguido al ministerio de Transportes. "Tenemos a sus dos últimos máximos dirigentes, a uno en la cárcel y a otro más ocupado de enredar en redes sociales que de invertir y gestionar su propio departamento", afirmó desde la Puerta del Sol. En privado, desde Génova se desvincularon de esas acusaciones. "Nuestra respuesta es la de Bravo", resumían.

La respuesta del Gobierno de Ayuso va en la misma dirección del partido de Santiago Abascal, que quiere explotar la tragedia en Córdoba y alimenta el discurso de la antipolítico como hizo durante la dana. Una estrategia que llega en un momento de ascenso en apariencia imparable en las encuestas, donde todavía sigue sin tocar su techo y a las puertas de la campaña electoral en Aragón. Y su recurso, una vez más, a bulos y desinformación. En la dirección nacional del PP aseguran que cada uno "se retrata" con su estrategia, pero subrayan que "respetan" la posición de los ultras.

El Gobierno y la Junta fijan el funeral de Estado para el 31 de enero

La otra cara de la tragedia es la cooperación y lealtad que ha imperado desde el primer momento entre administraciones, con interlocución constante entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Ese clima generalizado de unidad se vivió también este martes con la visita de los reyes a la zona y se volvió a repetir este miércoles con la elección de la fecha y lugar del funeral de Estado.

Fuentes del gobierno central y de la Junta informaron casi al mismo tiempo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el andaluz Juanma Moreno acordaron, "tras una conversación telefónica", que Huelva acoja un Homenaje de Estado en memoria de los fallecidos el próximo sábado 31 de enero. Desde el Ejecutivo han aplaudido la actitud de Moreno, tanto en público como en privado.

¿Puede el clima de cooperación entre administraciones mitigar el ascenso de la ultraderecha? Ver más

Además, según las mismas fuentes, en esa conversación telefónica se ha intercambiado información sobre la asistencia a las víctimas y a la evolución de los trabajos en la 'zona cero' del accidente. Una imagen distinta a la que se produjo con la dana, que terminó convirtiéndose en una dura batalla política entre las principales administraciones, caldo de cultivo para el ascenso de la ultraderecha. Como reconoció el propio Moreno en la última recepción de la Fiesta Nacional, Vox “siempre crece cuando hay lío”.

Génova deja en el aire la reunión entre Feijóo y Sánchez

El grave accidente ferroviario obligó a cancelar la agenda prevista para esta semana, incluida la reunión entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa para hablar sobre el posible envío de tropas a Ucrania. Un encuentro que ahora Génova deja en el aire, según señalan fuentes de su equipo más cercano. Así, trasladan que la agenda del líder de la oposición está "en constante cambio" según las informaciones que aparecen y no ven apropiado reunirse con Sánchez para hablar sobre Ucrania pero no sobre la infraestructura ferroviaria. "Lo valoraremos", responden en el PP.

En Génova consideran que a Sánchez le interesa "tratar de pasar página" lo antes posible tras lo ocurrido, pero aseguran que ellos no lo van a permitir. En ese sentido, consideran que hay una clara intención por parte del Gobierno en querer retomar esa reunión la próxima semana, al igual que la declaración de Feijóo en la comisión de la dana en el Congreso, que podría celebrarse el jueves 29 de enero, en "plena campaña" en Aragón, destacan estas mismas fuentes.