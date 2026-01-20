¿Puede el clima de cooperación entre administraciones mitigar el ascenso de la ultraderecha?

Todas las hipótesis están abiertas. España sigue impactada por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba). Y, por el momento, se mantiene el nivel de cooperación y lealtad entre administraciones, con interlocución constante entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía en un momento de profundo dolor y consternación. Ese clima generalizado de unidad se vivió también este martes con la visita de los reyes a la zona.

Pero esa colaboración entre administraciones tiene una grieta frente abierta por el flanco de Vox, ya que el partido de ultraderecha no ha suspendido su agenda y lanza la teoría de que no es seguro viajar ya en tren en el país. El partido de Santiago Abascal quiere explotar la tragedia en Córdoba y alimenta el discurso de la antipolítica como hizo durante la dana en Valencia.

Este posicionamiento de Vox llega en un momento de ascenso en apariencia imparable en las encuestas, donde todavía sigue sin tocar su techo. Y su recurso, una vez más, a bulos y desinformación, a las puertas de la campaña electoral de Aragón, que arrancará el próximo viernes. Todo en un contexto en el que los españoles sitúan como tercer problema del país al Gobierno y los partidos políticos, según el último barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Durante estas horas sí se ve una colaboración plena entre la Moncloa y el Palacio de San Telmo, a pesar de algunos reproches por falta de información del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Una imagen distinta a la que se produjo con la dana, que terminó convirtiéndose en una dura batalla política entre las principales administraciones. Aquel enfrentamiento fue también caldo de cultivo para el ascenso de la ultraderecha. Como reconoció el propio Moreno en la última recepción de la Fiesta Nacional, Vox “siempre crece cuando hay lío”.

"La extrema derecha se alimenta del conflicto"

¿Esa colaboración de las administraciones puede servir para frenar ese discurso de la antipolítica? Anna López Ortega, politóloga y autora del libro La extrema derecha en Europa, arranca así su análisis: “La cooperación entre el Gobierno y la Junta de Andalucía en un contexto tan sensible como el de Adamuz lanza un mensaje político y social muy potente: las instituciones están a la altura, incluso en la tragedia. Y esto es clave, porque la extrema derecha se alimenta precisamente del conflicto, del abandono y de la idea de que nadie responde. Cuando no hay choque institucional, ese marco pierde fuerza”.

Pero prosigue de esta forma: “Ahora bien, eso no significa que la extrema derecha vaya a desaparecer. Como hemos visto desde el mismo domingo en que se produce la tragedia, Santiago Abascal y su ejército digital han intentado capitalizar el dolor desde las redes, recurriendo a desinformación, bulos y ataques directos al Gobierno con apelaciones emocionales muy agresivas, que después se amplifican desde el Congreso a través de su portavoz, José Antonio Fúster”.

“Siendo realistas, soy escéptica respecto a que este clima de cooperación entre instituciones, que en realidad no debería ser noticia, sea por sí solo un freno a la extrema derecha”, remarca López Ortega, que manifiesta: “Puede desactivar su relato en momentos concretos y restarle oxígeno, pero si no se sostiene en el tiempo y, sobre todo, si se acaba pactando con ellos o legitimando su programa político, como hace el PP, ese espacio lo vuelven a ocupar”.

Para añadir al hilo: “De hecho, una de las consecuencias más claras que ya estamos detectando de esta estrategia de Vox en momentos de crisis, como la dana o Torre Pacheco, es que no solo busca desgastar al Gobierno, sino que acaba calando un discurso antipolítico que alimenta la desafección democrática y, al mismo tiempo, refuerza la fidelidad de su electorado”.

Con esta reflexión final por parte de la también profesora de la Universitat de València: “Es importante empezar a enviar este tipo de mensajes de coordinación y unidad. En Alemania forma parte de su cultura política. En España, el PP y PSOE deberían aplicarla, pero mientras los populares pacten con Vox y normalicen sus propuestas es complicado desactivar a la extrema derecha”.

"Las propias víctimas están señalando a los ultras"

Daniel Valdivia, profesor de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, se acerca de esta manera a esta cuestión; “Una de las lecciones que extrajimos de la respuesta política a la dana es que cuando la gente percibe que a los políticos no les importan sus problemas sino sus intereses partidistas, solo sale ganando la antipolítica”.

El Gobierno y la Junta dejan de lado la crispación mientras Vox se desmarca del clima de cooperación Ver más

Esta tragedia en Ademuz se produce además a cinco meses de que los andaluces tengan que ir a las urnas. El profesor hace esta radiografía: “La imagen de unidad que están mostrando ambas administraciones es positiva para que la ciudadanía vea que nuestros gobernantes priorizan la ayuda a las víctimas a su beneficio”.

“De momento hemos visto que son las propias víctimas quienes están señalando a los ultras que han aprovechado la tragedia para desinformar, así que no es descartable que Andalucía penalice electoralmente a quienes han roto esta unidad para seguir con su campaña sucia y premie a quienes han actuado de forma comprometida a diferencia de lo ocurrido en otras catástrofes recientes”, hilvana el profesor de Sociología y Ciencias Políticas.

Además, pone énfasis en la fotografía de unidad en un momento de descrédito hacia la política: “También es muy importante el refuerzo de la credibilidad y la confianza en las instituciones ahora que estaban en su momento más bajo”.