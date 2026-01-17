Kast, catedrales, inmigración... pero ni rastro de Trump en los análisis de las fundaciones del PP y Vox

El mundo está en plena transformación, con un Donald Trump que parece más que dispuesto a golpear a quien no se muestre dispuesto a doblegarse a su dictado, empezando por Venezuela y siguiendo con Groenlandia. Sin embargo, y pese a las repercusiones geopolíticas de todos los movimientos del presidente de Estados Unidos, muchos actores políticos se resisten a analizar las consecuencias y a tomar partido de manera clara. En el plano europeo, Bruselas evita soliviantar al presidente estadounidense. En este contexto, la derecha europea está siendo especialmente tímida, tanto en gestos como en palabras.

Los políticos evitan, a menudo, realizar un análisis sosegado sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional. Un trabajo que sí le suelen dedicar las fundaciones de los partidos. El objetivo primordial de estas organizaciones es desarrollar el pensamiento político de una determinada ideología o grupo de interés. En el caso de la derecha española, son dos las fundaciones vinculadas a los dos grandes partidos: Reformismo21 (PP) y Disenso (Vox). Sin embargo, ninguna de ellas le ha dedicado ni una línea a Trump en las últimas semanas, aunque en el caso de la fundación de Vox sus análisis son mucho más numerosos.

La que sí lo ha hecho es la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por el expresidente José María Aznar, tras el ataque de EEUU sobre Venezuela en la madrugada del 3 de enero, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro. "Un relevo en el liderazgo sin una transición hacia la democracia no es la expectativa que merece una nación hecha prisionera por la narcodictadura que usurpa su Gobierno. Tutelar ese proceso es una cosa, colonizar el país con tal pretexto, otra muy distinta”, señaló FAES. "Lo que demanda la Venezuela devastada por el chavismo es un proceso de nation-building, precisamente el tipo de acción política denostada por el movimiento MAGA y del que Trump reniega cada vez que tiene oportunidad", añadió.

También calificó de "suma torpeza" que las declaraciones de Trump nada más producirse la intervención militar cuando denostó a la oposición venezolana. "En Venezuela no se puede ir 'de la ley a la ley' [como dijo Trump] porque no existe la mínima institucionalidad desde la que transitar, apoyándose en ningún 'chavismo reformista", remarcó la fundación de Aznar. Desde hace dos décadas FAES ha sido el sustento ideológico de la derecha, tanto en política nacional como, sobre todo, en política exterior, pero ni el PP ni Vox respaldaron el editorial. En el caso de la formación de Alberto Núñez Feijóo, insistieron en que "el PP no es FAES".

Reformismo 21 no logra la influencia de FAES

Lo cierto es que a pesar de la ruptura formalizada en el año 2016 tras años de tensiones, de lecturas de cartilla y de críticas a la gestión del expresidente Mariano Rajoy –el hombre que Aznar eligió para liderar el PP–, FAES sigue siendo una brújula para el PP. Es, sin dudas, más influyente que cualquiera de los intentos posteriores de Génova de crear una fundación propia. Ni Humanismo y Democracia (H+D), vinculada al PP de Rajoy, ni Concordia y Libertad, auspiciada por Pablo Casado, ni tampoco Reformismo 21, el nombre con el que la bautizó Alberto Núñez Feijóo en 2023, han logrado alcanzar el protagonismo que sí tiene FAES. Desde la dirección de Reformismo21 explican a infoLibre que su trabajo es "de puertas para dentro" y dejan el papel de laboratorio de ideas a la sombra del poder a la organización dirigida por Aznar, que también alberga a muchas caras conocidas del PP.

Un año después de su aterrizaje en Madrid, Feijóo marcó como uno de sus grandes objetivos relanzar la fundación del PP. El dirigente gallego presentó Reformismo21 en marzo de 2023. Su nombre, en palabras del líder del PP, se debe a que los mejores momentos de la historia coinciden "con periodos reformistas". "Todo lo que está llamado a perdurar, necesita reformarse", dijo durante su presentación, para añadir que "siempre es mejor modernizar que romper". Aunque el líder del PP aseguró que con este proyecto se buscaba la participación de la sociedad civil, ya desde el primer momento la presentó acompañado de exministros como Fátima Báñez, Román Escolano y exdirigentes como Luis Garicano. Todos ellos forman parte del Consejo Asesor, presidido por Feijóo.

El líder del PP eligió como director general a un gallego, Pablo Vázquez, un economista ligado a los Gobiernos de Aznar y de Rajoy: presidente de Ineco y de Renfe, pasó también por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo y formó parte del gabinete del presidente en La Moncloa. También hay nombres del mundo deportivo como el de Toni Nadal, tío y exentrenador del famoso tenista, y otros como el de Noah Higón, especialmente conocida tras su paso por La Revuelta, programa en el que contó cómo es vivir con siete enfermedades raras.

Más críticos con Trump que el PP

Reformismo 21 reconoce que "no es independiente del Partido Popular, al que está adscrito mediante un convenio", pero asegura que "es autónoma". La última publicación de la fundación del PP data del 24 de julio de 2025, y en ella se abordaba el "fenómeno complejo" de la inmigración tras los incidentes de Torre Pacheco bajo el título Inmigración: menos eslóganes y más acción. La anterior es del 6 de junio de ese mismo año, y en ese caso tenía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como protagonista, por la "estrategia de socavamiento de la independencia e imparcialidad de las instituciones", incidiendo en el caso del Banco de España.

Hay que remontarse al 14 de marzo del pasado año para encontrar en la web de Reformismo 21 un análisis en clave internacional. Con el título Europa dormía y ha despertado, la ilustración que lo acompaña es un montaje con las caras del estadounidense Donald Trump, su homólogo chino, Xi Jinping, y el ruso Vladimir Putin. Así, el editorial afirma que "la hostilidad manifiesta de Trump a Europa, a quien considera un enemigo en lo comercial y un lastre en lo militar, y su cambio de postura sobre la invasión rusa de Ucrania dejan a la UE en una situación vulnerable e inédita". Una crítica que no ha verbalizado ningún dirigente del PP.

Es más, la publicación destaca que hay una "nota optimista" y es que PP y PSOE "comparten alineamiento con la causa europea, lo que demuestra que la más firme oposición al Gobierno es compatible con los consensos de Estado básicos". Lo cierto es que la postura del líder de la oposición no se aleja demasiado de la del presidente del Gobierno pese a sus ingentes esfuerzos por tratar de escenificar lo contrario. Es más, el internacional es un terreno de juego en el que Sánchez se maneja mucho mejor que él y que ha logrado auparlo como uno de los principales referentes de la socialdemocracia.

Tras la victoria del magnate, en noviembre del 2024, la fundación de referencia del PP también publicó una reflexión sobre lo que podría implicar un segundo mandato del estadounidense. "La victoria de Donald Trump es un indicador elocuente de la crisis del liberalismo, y no solo por su defensa de un orden económico que reniega del librecambio y evoca un proteccionismo de otro tiempo: ni sus problemas con la justicia, ni su desdén por las instituciones parecen pasarle factura, porque ha cundido el descreimiento en el sistema. Y esta es una verdad transoceánica", se lee. Sin embargo, en Génova se limitaron a felicitar a Trump, sin mayor análisis, y a través de su entonces secretaria general, Cuca Gamarra, pidieron "un tiempo de entendimiento con la Unión Europea y la OTAN".

De los recientes acontecimientos internacionales no hay rastro en en las publicaciones de Reformismo 21.

Disenso busca su hueco en la "Iberosfera"

En el caso de la Fundación Disenso, se dio a conocer en octubre de 2020 con el lanzamiento de un manifiesto: la denominada Carta de Madrid. Según los datos de la fundación, lo suscribieron 10.000 firmantes de 27 países. Entre ellos se cuenta en uno de los primeros lugares Eduardo Bolsonaro, hijo y discípulo aventajado de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. También aparece José Antonio Kast, presidente electo de Chile y defensor del golpe sangriento de Augusto Pinochet.

Su presidente es el líder del partido, Santiago Abascal, y tiene entre sus patronos al eurodiputado Herman Tertsch, al exministro de Relaciones Exteriores de Brasil con Bolsonaro, Ernesto Araújo, y al editor jefe de La Gaceta de la Iberosfera, Agustín Benito, entre otros. El programa de Disenso mira especialmente a Latinoamérica y reivindica la "Iberosfera", uno de los conceptos fetiche de Vox, que incluye España, Estados Unidos y América Latina.

Es más, la formación de líderes se inserta en una línea estratégica de Vox: la búsqueda de alianzas con derechas radicales americanas, incluido el trumpismo, y la incorporación de sus discursos y prácticas en España. Su objetivo es "dotar a los futuros líderes de la Iberosfera de herramientas para combatir el avance del comunismo", en palabras del director de la fundación, Jorge Martín Frías, que esta misma semana ha viajado a la capital estadounidense y ha mantenido reuniones y contactos en distintos niveles del Ejecutivo de Donald Trump y del Capitolio, según el diario ABC.

Del silencio a la celebración: así se posiciona la derecha europea ante el ataque de Trump sobre Venezuela Ver más

Sus publicaciones abordan desde asuntos como la catedral de Toledo (en su última publicación que data del 13 de enero, en el marco de su octavo centenario), a editoriales celebrando la victoria de Kast, pero no hay rastro del ataque sobre Venezuela y tampoco de sus amenazas sobre Groenlandia, una cuestión a la que Vox admitió no haber dedicado "ni medio nanosegundo" por ser "incompetentes" sobre la materia.

En el análisis sobre Kast, además de celebrar el éxito de uno de sus grandes aliados en Latinoamérica, también tratan de desmentir "la creencia demoscópica más dañina para la derecha española desde la Transición, la de que España es un país de centroizquierda". "El PP está convencido de que sólo puede derrotar a los socialistas cuando a éstos les sacude una crisis económica o una oleada de escándalos de corrupción, y siempre que prescinda de las ideas propias y sólo hable de 'gestión'", señalan.

Para encontrar una publicación con Trump en el titular hay que remontarse al 2 de diciembre, escrita por el periodista Víctor Leonore. En ella, titulada Trump y Ronaldo, encuentro en la Casa Blanca con 1500 millones de fondo, se aplaude la decisión de EEUU de "albergar la Copa del Mundo durante las celebraciones del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia" y se asegura que la cena posterior fue "uno de los más masivos y efectivos [acontecimientos] de 2025 en el plano mediático y diplomático".