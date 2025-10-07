Los activistas de la flotilla denuncian torturas y exigen el regreso de una compañera

Un segundo grupo de 27 activistas españoles de la flotilla Global Sumud interceptada por Israel llegó este lunes a España en diversos vuelos y coincidieron en denunciar el mal trato recibido e incluso que sufrieron torturas "de bajo impacto" tras su detención. Una de sus compañeras, la mallorquina Reyes Rigo, aún no ha regresado a España. Informa EFE.

“No estamos todas. Falta Reyes Rigo, de Mallorca. Estamos preocupadas por las compañeras que se han quedado atrás. No vamos a parar hasta que salgan”, ha afirmado la coordinadora de Podemos Illes Balears, Lucía Muñoz, ante las cámaras de televisión que les esperaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

La activista Alejandra Martínez ha detallado que la última información sobre Rigo es que en la noche del domingo fue sacada de la habitación en un episodio "de extrema violencia".

"Fue arrastrada por el pelo y llevada a confinamiento solitario. No la hemos vuelto a ver. Es la única ciudadana española que no ha regresado y pedimos al Gobierno de España que facilite su vuelta a casa”, ha indicado.

Además, uno de los activistas llegados este lunes en este grupo de 27 españoles ha afirmado que han sufrido “torturas de bajo impacto” y un trato “degradante” desde el momento de la detención.

“Nos han robado, nos han pegado, humillado, torturado con diferentes técnicas sibilinas. Nos tuvieron en una celda al descubierto y el ministro de Exteriores de Israel nos llamó terroristas con cámaras grabándonos en una celda de alta seguridad al aire libre”, ha comentado antes de añadir que también les negaron medicinas.

Otro activista ha denunciado que los mantuvieron cuatro horas en furgones al sol para provocar que les diera sed y luego les ofrecieron botellas de agua frente a las cámaras para mostrar "su bondad" con ellos: "La mayoría se ha aguantado la sed porque sabíamos que era un truco”, ha indicado.

Además, otra de las mujeres de la flotilla ha precisado que estuvieron 30 o 40 horas sin salir de las habitaciones, con temperaturas muy altas, en celdas hacinadas con 15 mujeres en menos de 20 metros cuadrados, sin productos sanitarios para la menstruación, sin agua, comida o medicinas y con privación de sueño constante.

Por su parte, el activista Serigne Mbaye ha pedido al Gobierno de España que adopte medidas diplomáticas contundentes.

“Queremos que el Gobierno de España rompa relaciones con Israel. Esto es una vergüenza. Lo que no ha hecho el Gobierno lo está haciendo la sociedad civil. Debería bloquear a Israel porque lo que ha hecho es un genocidio. Si a nosotros nos han tratado así, imaginen como están tratando a los palestinos, pero no se ve en ninguna cámara”, ha relatado.

En Bilbao, decenas de personas recibieron en el aeropuerto con banderas palestinas a cuatro de los activistas españoles que integraban la flotilla Global Sumud que se dirigía hacia Gaza.

Se trata de José Osés, Itziar Moreno, Mikel Zuloaga y Abdel Karim El Khamlichi, todos ellos vinculados al Movimiento Global por Gaza de Euskal Herria, que aterrizaron sobre las 23:15 horas. "Mientras los palestinos no puedan dormir tranquilos no es posible que en Euskal Herria algunos sigan lucrándose con la economía del holocausto", señaló.

A Barcelona llegaron en un vuelo comercial una docena de activistas catalanes, que fueron recibidos por sus familiares, así como por el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, que gestionó el vuelo que les permitió volar de Atenas a Barcelona.

La líder de la CUP en el Parlament anuncia acciones legales

La presidenta del grupo de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha anunciado este lunes "acciones legales" para denunciar el "secuestro" de los activistas de la Global Sumud Flotilla a manos del Estado de Israel.

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras llegar esta medianoche al Aeropuerto de Barcelona-El Prat junto con una docena de activistas catalanes, en un vuelo procedente de Atenas, horas después de haber sido liberados y haber podido marcharse de Israel.

Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla, interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron el domingo a España, 27 lo han hecho este lunes, y queda una activista cuya detención ha sido prorrogada por las autoridades israelíes, acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot.

En una área reservada del aeropuerto barcelonés, los activistas han sido recibidos por sus familiares, así como por el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, que ha gestionado el vuelo que les ha permitido volar de Atenas a Barcelona.

"Emprenderemos acciones legales", ha asegurado Castillejo, que sin embargo ha insistido en que lo que han sufrido los activistas de la flotilla "queda en un segundo plano", porque los palestinos están padeciendo "un genocidio" en Gaza.

La líder parlamentaria de la CUP ha denunciado el "silencio de los gobiernos de toda Europa" -incluido, ha dicho, el español-, porque el hecho de "renunciar a ejercer el papel de garantes del derecho internacional" los convierte en "cómplices del genocidio".